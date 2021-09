Médecine esthétique Suisse

Types de produits de remplissage

Les produits de comblement, littéralement "produits de remplissage", sont les matériaux utilisés pour traiter les rides de la peau, les cicatrices enfoncées ou même l'augmentation des lèvres. Bien qu'il existe un grand nombre de produits de comblement sur le marché, chacun présente des avantages et des inconvénients spécifiques. Tous les produits de comblement sont injectés localement dans la zone à traiter, et la plupart d'entre eux ont un effet temporaire, dont la durée varie en fonction du type de matériau utilisé. En fonction de leur origine, ils peuvent être divisés en hétérologues, homologues, autologues et synthétiques.Le principal produit de comblement des rides hétérologue (c'est-à-dire dérivé de tissus d'une espèce animale autre que l'homme), et le premier à être utilisé à grande échelle, est le collagène bovin (Zyderm, Zyplast). Après infiltration, le collagène bovin est immédiatement reconnu par le système immunitaire comme une substance étrangère et éliminé en quelques mois. Plusieurs études ont montré la disparition complète du matériau trois mois après le traitement, avec pour conséquence la nécessité de répéter fréquemment les infiltrations pour maintenir le résultat. L'hypersensibilité ou l'allergie au collagène bovin est également le principal problème lié à l'utilisation de ce produit de comblement. Entre 3 et 5 % des patients présentent des réactions au matériau implanté, qui, principalement pour cette raison, n'est plus largement utilisé dans la pratique clinique, du moins en Europe.L'acide hyaluronique, produit en laboratoire (Restylane, Q-Med, Uppsala, Suède) est actuellement certainement le produit de comblement le plus utilisé en Europe. C'est un gel viscoélastique dérivé d'un polymère naturel d'acide hyaluronique et produit par synthèse bactérienne. Comme il s'agit d'une substance naturelle, un composant polysaccharide normal de la matrice intercellulaire, aucune réaction allergique au matériau ne se produit lorsqu'il est injecté pour la correction d'imperfections.L'acide hyaluronique est une aide précieuse dans la lutte contre les rides. Par rapport au collagène bovin, il présente de nombreux avantages : il ne nécessite aucun test d'allergie (test cutané), il a une longévité dans la peau qui est parfois considérée comme le double de celle du collagène (durée moyenne de 5 à 7 mois), et il a une biocompatibilité élevée.Il est injecté à l'aide de fines aiguilles dans la couche profonde du derme et en partie aussi dans la partie superficielle du sous-cutané, améliorant ainsi le défaut à corriger. Il agit en augmentant le volume des tissus, en restaurant les contours du visage, en corrigeant les plis profonds. Il est indiqué pour les rides nasogéniennes, celles de la glabelle et pour augmenter le volume des lèvres.Une fois injecté, l'acide hyaluronique est progressivement réabsorbé par l'organisme.Le temps de réabsorption varie d'un individu à l'autre, et dans certains cas, l'implant est encore visible après 6 à 8 mois. Dans d'autres cas, après trois mois, une nouvelle retouche est nécessaire.La douleur varie selon la sensibilité individuelle et dépend également du site où il est injecté. Certaines zones particulièrement sensibles, comme les lèvres, sont traitées avec une crème anesthésiante.Les réactions les plus courantes au traitement sont les rougeurs et les gonflements, qui disparaissent spontanément en 1 ou 2 jours.Il ne nécessite aucun test pour savoir si vous êtes allergique et peut être injecté immédiatement.