Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Médiamaticien Genève

Vous cherchez sur Genève un Médiamaticien efficace ? La force de l'équipe à toujours fait ses preuves dans le Web ! Tentez plutôt l'expérience d'une agence Web. EWM fait l'unanimité en Suisse à Genève







Mais que fait plus précisément un webmaster ?



La tâche principale du webmestre est de développer et de gérer des sites web pour le compte de clients ou de l'entreprise pour laquelle il travaille. Il s'agit donc d'une activité qui comprend de nombreux aspects : développement web, conception web, maintenance et assistance technique en cas de bogues ou d'erreurs de serveur, mais aussi contrôle de l'accessibilité et de la sécurité du site web. Voir aussi :



Généralement, un webmaster est appelé à gérer un ou plusieurs sites web existants en tant qu'administrateur de site ou "Admin". Dans ce cas, le travail consiste principalement à gérer le site d'un point de vue technique : configuration du serveur, chargement et mise à jour du contenu via le CMS (Content Management System), gestion du backend, contrôle et suivi quotidien des activités sur le site à l'aide d'outils d'analyse, optimisation des performances, gestion de la newsletter et des listes de diffusion. Le webmaster est alors la référence qui intervient en cas de problèmes techniques de toutes sortes - pages d'erreur, pages qui redirigent mal, site qui se charge trop lentement, formulaires d'abonnement qui ne fonctionnent pas...

Compétences du webmaster



Mais le travail du webmaster ne s'arrête pas là :



Un webmaster peut également participer à des projets de développement de nouvelles fonctionnalités de site, de création de pages de renvoi pour des campagnes publicitaires spécifiques, de refonte et de relance complètes de portails web ou de lancement de nouveaux sites - souvent en collaboration avec des développeurs web, des programmeurs, des concepteurs web et des concepteurs de UX.



La conception d'un nouveau site web comprend à la fois les activités de codage et de programmation (avec HTML, CSS, Javascript et PHP ou en utilisant les CMS les plus populaires tels que WordPress, Drupal ou Magento) et la réalisation du graphisme des pages.



Le webmaster télécharge le contenu et, avant de mettre le site en ligne, vérifie que tout fonctionne correctement d'un point de vue technique, qu'il n'y a pas d'erreurs, que les pages se chargent rapidement et que le site est accessible et utilisable depuis différents navigateurs et appareils (PC, smartphone, tablette).



Si un webmaster a des compétences en matière de SEO et de SEM, il peut également s'occuper de l'optimisation du site pour les moteurs de recherche (SEO technique) et des campagnes publicitaires numériques, afin d'augmenter le trafic sur le site qu'il gère - seul ou en mettant en œuvre les indications des spécialistes en SEO et en marketing des moteurs de recherche.



En règle générale, les interventions techniques du webmaster font partie d'un travail d'équipe - avec des collègues du département informatique et de la rédaction web ou en collaboration avec des agences et consultants externes tels que des spécialistes du contenu, des experts en référencement, des analystes numériques - surtout lorsqu'il s'agit de sites d'entreprises très importants ou de portails de commerce électronique. Cependant, il existe aussi des webmasters qui travaillent seuls et gèrent des sites web de manière totalement indépendante.



Où travaille un webmaster ?



Les webmestres professionnels travaillent dans des entreprises et des organisations de types et de tailles variés (start-ups, multinationales, universités, sociétés de commerce électronique, organismes publics, organisations à but non lucratif...), ou pour des agences web, de marketing et de communication offrant des services de création de sites web.



Une autre possibilité est de travailler de manière indépendante en tant que webmaster indépendant pour des entreprises, des agences ou des particuliers, en effectuant les tâches typiques de création et de gestion de sites web également à domicile ou à distance.



Autres noms pour cette profession : Administrateur Web



Les principales tâches confiées au webmaster sont les suivantes : Gestion et maintenance des sites web

Vérification des configurations et des paramètres du serveur

Chargement et mise à jour du contenu

Administration

Suivi quotidien de l'utilisation et du fonctionnement du site

Dépannage technique (correction de bugs)

Test et optimisation des performances du site

Programmation et développement web

Optimisation des moteurs de recherche (SEO) Comment devenir webmestre ? Formation et exigences



Il n'y a pas de parcours prédéfini pour devenir webmaster. Un diplôme en informatique, ingénierie informatique, communication numérique et multimédia peut être utile, car un webmaster doit avoir de solides bases en programmation web, administration de bases de données, connaissance des systèmes d'exploitation serveur/client, des langages HTML, CSS et, pour les pages dynamiques, PHP, ASP et Javascript, des outils d'analyse web. Vous devez également connaître les notions d'accessibilité et d'utilisabilité, de conception adaptée, de sécurité informatique.



Par exemple, une formation de développeur ou de concepteur de sites web constitue un bon point de départ pour travailler en tant que webmaster.



Pour ceux qui veulent entreprendre cette profession, il existe également des cours pour webmasters, pour apprendre à gérer les aspects techniques du fonctionnement d'un site web et à utiliser différents langages de programmation, connaître les normes et recommandations du W3C (World Wide Web Consortium) pour le développement web, apprendre le fonctionnement général des moteurs de recherche et acquérir une connaissance de base du marketing numérique, du référencement, de la rédaction web et du graphisme.



En plus des études théoriques, pour travailler comme webmaster, il est essentiel d'avoir une expérience pratique dans le développement et la gestion de sites web, peut-être en partant de votre propre site personnel sur lequel vous pourrez expérimenter ce que vous avez appris. Il est également essentiel de se mettre à jour en permanence en participant à des cours, des séminaires, des webinaires, en lisant des blogs du secteur et en regardant des didacticiels vidéo.

Compétences d'un webmaster



Les compétences qu'un webmaster doit avoir sont : Connaissance des langages de programmation (HTML, CSS, php, JavaScript) et des principaux CMS Expertise en matière d'hébergement web, de gestion de domaines, de configuration de serveurs Expérience dans la gestion et l'administration de bases de données Compétences en matière de sécurité informatique (protocoles, pare-feu, etc.). Compétence dans l'utilisation des principaux outils pour webmasters et des logiciels d'analyse Bases du graphisme et de la conception de sites web Bases du référencement et du marketing web Excellentes aptitudes à la communication Capacité à travailler en équipe Créativité et résolution de problèmes

Carrière du webmaster et opportunités de carrière



La carrière d'un webmaster commence généralement par des postes subalternes dans des agences web ou de communication, en travaillant sur de petits projets. Cela vous permet d'acquérir l'expérience nécessaire pour travailler de manière indépendante sur des projets web plus complexes. Par exemple, un professionnel senior expérimenté peut être engagé par une entreprise (en tant qu'employé ou webmestre indépendant) pour gérer même de très grands sites web - un portail de commerce électronique multilingue comptant des millions de pages, ou le site web d'une université avec de nombreux sous-domaines ou répertoires pour les facultés et les cours de licence. Certains webmasters se spécialisent et développent leur profil professionnel en tant que concepteur de sites web, développeur de solutions dorsales, développeur de solutions complètes, spécialiste du référencement et du marketing web, ou en tant qu'expert en sécurité informatique. D'autres font carrière dans le rôle de chef de projet Web - la figure qui coordonne l'équipe de spécialistes (programmeurs, graphistes, UX Designer, etc.) qui travaillent sur le développement d'un site web, du choix de l'hébergement et de l'enregistrement du domaine, à la réalisation du graphisme, jusqu'à la mise en ligne et la gestion administrative. En savoir plus : Le webmaster est un expert en informatique qui s'occupe de la création, de la gestion et de la maintenance de sites web et de portails en ligne : de l'hébergement à la configuration du serveur, de la programmation à la conception de pages web, de la gestion de contenu au suivi quotidien des activités du site grâce à des outils d'analyse et de diagnostic web.La tâche principale du webmestre est de développer et de gérer des sites web pour le compte de clients ou de l'entreprise pour laquelle il travaille. Il s'agit donc d'une activité qui comprend de nombreux aspects : développement web, conception web, maintenance et assistance technique en cas de bogues ou d'erreurs de serveur, mais aussi contrôle de l'accessibilité et de la sécurité du site web. Voir aussi : https://theoueb.com/art-1677-agence-wordpress-choisir Généralement, un webmaster est appelé à gérer un ou plusieurs sites web existants en tant qu'administrateur de site ou "Admin". Dans ce cas, le travail consiste principalement à gérer le site d'un point de vue technique : configuration du serveur, chargement et mise à jour du contenu via le CMS (Content Management System), gestion du backend, contrôle et suivi quotidien des activités sur le site à l'aide d'outils d'analyse, optimisation des performances, gestion de la newsletter et des listes de diffusion. Le webmaster est alors la référence qui intervient en cas de problèmes techniques de toutes sortes - pages d'erreur, pages qui redirigent mal, site qui se charge trop lentement, formulaires d'abonnement qui ne fonctionnent pas...Compétences du webmasterMais le travail du webmaster ne s'arrête pas là :Un webmaster peut également participer à des projets de développement de nouvelles fonctionnalités de site, de création de pages de renvoi pour des campagnes publicitaires spécifiques, de refonte et de relance complètes de portails web ou de lancement de nouveaux sites - souvent en collaboration avec des développeurs web, des programmeurs, des concepteurs web et des concepteurs de UX.La conception d'un nouveau site web comprend à la fois les activités de codage et de programmation (avec HTML, CSS, Javascript et PHP ou en utilisant les CMS les plus populaires tels que WordPress, Drupal ou Magento) et la réalisation du graphisme des pages.Le webmaster télécharge le contenu et, avant de mettre le site en ligne, vérifie que tout fonctionne correctement d'un point de vue technique, qu'il n'y a pas d'erreurs, que les pages se chargent rapidement et que le site est accessible et utilisable depuis différents navigateurs et appareils (PC, smartphone, tablette).Si un webmaster a des compétences en matière de SEO et de SEM, il peut également s'occuper de l'optimisation du site pour les moteurs de recherche (SEO technique) et des campagnes publicitaires numériques, afin d'augmenter le trafic sur le site qu'il gère - seul ou en mettant en œuvre les indications des spécialistes en SEO et en marketing des moteurs de recherche.En règle générale, les interventions techniques du webmaster font partie d'un travail d'équipe - avec des collègues du département informatique et de la rédaction web ou en collaboration avec des agences et consultants externes tels que des spécialistes du contenu, des experts en référencement, des analystes numériques - surtout lorsqu'il s'agit de sites d'entreprises très importants ou de portails de commerce électronique. Cependant, il existe aussi des webmasters qui travaillent seuls et gèrent des sites web de manière totalement indépendante.Où travaille un webmaster ?Les webmestres professionnels travaillent dans des entreprises et des organisations de types et de tailles variés (start-ups, multinationales, universités, sociétés de commerce électronique, organismes publics, organisations à but non lucratif...), ou pour des agences web, de marketing et de communication offrant des services de création de sites web.Une autre possibilité est de travailler de manière indépendante en tant que webmaster indépendant pour des entreprises, des agences ou des particuliers, en effectuant les tâches typiques de création et de gestion de sites web également à domicile ou à distance.Autres noms pour cette profession : Administrateur WebLes principales tâches confiées au webmaster sont les suivantes :Comment devenir webmestre ? Formation et exigencesIl n'y a pas de parcours prédéfini pour devenir webmaster. Un diplôme en informatique, ingénierie informatique, communication numérique et multimédia peut être utile, car un webmaster doit avoir de solides bases en programmation web, administration de bases de données, connaissance des systèmes d'exploitation serveur/client, des langages HTML, CSS et, pour les pages dynamiques, PHP, ASP et Javascript, des outils d'analyse web. Vous devez également connaître les notions d'accessibilité et d'utilisabilité, de conception adaptée, de sécurité informatique.Par exemple, une formation de développeur ou de concepteur de sites web constitue un bon point de départ pour travailler en tant que webmaster.Pour ceux qui veulent entreprendre cette profession, il existe également des cours pour webmasters, pour apprendre à gérer les aspects techniques du fonctionnement d'un site web et à utiliser différents langages de programmation, connaître les normes et recommandations du W3C (World Wide Web Consortium) pour le développement web, apprendre le fonctionnement général des moteurs de recherche et acquérir une connaissance de base du marketing numérique, du référencement, de la rédaction web et du graphisme.En plus des études théoriques, pour travailler comme webmaster, il est essentiel d'avoir une expérience pratique dans le développement et la gestion de sites web, peut-être en partant de votre propre site personnel sur lequel vous pourrez expérimenter ce que vous avez appris. Il est également essentiel de se mettre à jour en permanence en participant à des cours, des séminaires, des webinaires, en lisant des blogs du secteur et en regardant des didacticiels vidéo.Compétences d'un webmasterLes compétences qu'un webmaster doit avoir sont :Carrière du webmaster et opportunités de carrièreLa carrière d'un webmaster commence généralement par des postes subalternes dans des agences web ou de communication, en travaillant sur de petits projets. Cela vous permet d'acquérir l'expérience nécessaire pour travailler de manière indépendante sur des projets web plus complexes. Par exemple, un professionnel senior expérimenté peut être engagé par une entreprise (en tant qu'employé ou webmestre indépendant) pour gérer même de très grands sites web - un portail de commerce électronique multilingue comptant des millions de pages, ou le site web d'une université avec de nombreux sous-domaines ou répertoires pour les facultés et les cours de licence.En savoir plus : https://ewm.swiss/fr



Marco Parisis













Flashback : < > Rachat de voiture CBD Lausanne en Suisse Webmaster Genève Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League