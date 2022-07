Méditerranée en surchauffe : quelles menaces sur la biodiversité marine ?

C’est la malheureuse situation enregistrée ces derniers jours. L’absence du vent et les intenses épisodes caniculaires en ont pour beaucoup. C’est anormal pour la saison et c’est une première de passer à plus 4°C à 6°C de plus que la température normale. Les côtes françaises ne sont malheureusement pas les seules concernées. La hausse de la température s’étend le long de tout le bassin méditerranéen. Les scientifiques estiment à plus de 20% de plus que la moyenne mondiale le réchauffement de la méditerranée.

Cette température ne fait pas du bien à la biodiversité marine même si les baigneurs la trouvent propice. Le risque de disparition de plusieurs espèces est à craindre dans l’avenir si la situation reste telle ou s’aggrave.