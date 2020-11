Meilleur Architecte d'intérieur Paris

Formation continue :

Qui est et que fait un décorateur d'intérieur ?Le décorateur d'intérieur à Paris , aujourd'hui aussi appelé architecte d'intérieur, est celui qui, grâce à une série de compétences, est capable de concevoir un environnement, en accueillant les besoins de ceux qui devront l'utiliser. C'est-à-dire les personnes qui ont besoin de ce chiffre.Une synthèse, la définition de ce monde ? On peut dire que l'architecte d'intérieur aide les gens à mieux vivre chez eux, sur leur lieu de travail ou de loisirs.Comment devenir architecte d'intérieur ? Etre architecte d'intérieur, c'est savoir jongler avec les meubles, les techniques de design, mais aussi connaître l'utilisation des matériaux et surtout savoir être à l'écoute de ses clients.Bref, savoir dessiner, avoir bon goût ou reconnaître une palette de couleurs ne suffit absolument pas pour se définir comme décorateur ou décoratrice d'intérieur !Pour en savoir plus : comment meubler votre studio3 conditions pour devenir architecte d'intérieurLes qualités et les compétences requises pour être décorateur d'intérieur sont nombreuses et variées selon le type de spécialisation. Cependant, nous en avons identifié trois qui ne peuvent pas être absolument manquantes. Lesquels sont-ils ? Voici comment devenir décorateur d'intérieur.Des connaissances techniques approfondies et actualiséesEmpathie et compétences psychologiquesLa passion (à ne pas sous-estimer !)Les compétences nécessaires d'un designerBien sûr, les connaissances théoriques et techniques de cette profession sont une exigence fondamentale : on ne peut pas improviser décorateur d'intérieur, comme pour toute autre profession. Afin de réussir dans ce domaine et de garantir la meilleure qualité à vos clients, il est primordial d'investir dans votre formation continue.Il faut donc tout d'abord choisir une formation professionnelle de décorateur d'intérieur stimulante, avec de larges perspectives de croissance et accréditée.Vos professeurs sont aujourd'hui le fondement de votre parcours professionnel : qui mieux qu'un décorateur d'intérieur peut savoir à quel point les bases sont importantes pour assurer la réussite ?Les architectes d'intérieur sont aussi un peu psychologues.Après avoir acquis les compétences techniques nécessaires pour exercer le métier de décorateur, sachez que ce n'est pas fini ! Le décorateur d'intérieur est aussi un bon auditeur : il faut écouter ses clients, poser les bonnes questions pour les connaître et comprendre ce dont ils ont besoin pour le faire.Très souvent, c'est le même client qui ne sait toujours pas ce qu'il veut et ce sera à vous de le guider dans cette découverte. Vous devrez faire preuve d'empathie à son égard.Vous devez lui suggérer le meilleur. En fin de compte, être décorateur d'intérieur, c'est aussi donner une forme concrète aux besoins des gens et améliorer un peu leur vie, en créant l'environnement privé ou professionnel idéal.Meubler ne peut pas manquer le désirNous l'avons mis en troisième position, mais il n'est certainement pas moins important que les deux autres exigences. La passion est une chose que l'on ne peut pas apprendre ou affiner avec l'expérience : on l'a ou on ne l'a pas. Si vous voulez être un décorateur d'intérieur à succès.Posez-vous la question : ce travail m'a-t-il séduit ? Comment me vois-je dans quelques années pour choisir les bonnes couleurs pour une salle de séjour et réfléchir à la meilleure disposition des meubles dans une pièce ? Si à l'intérieur vous ressentez un sentiment d'intégralité et d'ardeur, alors oui, être décorateur d'intérieur ou décoratrice d'intérieur, c'est votre métier !Pour être à jour, l'architecte d'intérieur doit se tenir constamment au courant des dernières nouvelles du secteur, pour être compétitif et pouvoir répondre aux exigences des clients. Il est donc judicieux de participer à des ateliers et des laboratoires sur des sujets spécifiques, tels que des cours de "conception d'éclairage", pour mettre en valeur les espaces par l'utilisation de la lumière, ou des cours d'"éco-aménagement", pour organiser un mobilier de qualité avec des matériaux recyclés.Site à voir : www.exceptdesign.fr