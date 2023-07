Meta révolutionne l'IA générative avec Llama 2 : Un modèle de langage gratuit pour un usage commercial

Meta fait sensation dans le domaine de l'intelligence artificielle générative en lançant une version révolutionnaire de son modèle de langage, Llama 2. Cette nouvelle génération de modèle se démarque par une caractéristique inédite : son utilisation à des fins commerciales est désormais autorisée gratuitement. L'annonce a été faite lors de la conférence Microsoft Inspire le 18 juillet dernier, où Meta a révélé les multiples atouts de Llama 2.



À la différence de certaines approches propriétaires adoptées par des géants tels que Google et OpenAI, Meta a choisi de suivre une voie plus ouverte en proposant son modèle en tant qu'open source et en le rendant disponible gratuitement pour la recherche. Cette initiative vient ainsi concurrencer directement les leaders du secteur et pourrait faire de l'ombre à de nombreuses start-up qui se sont engagées dans le développement de l'IA générative.



Llama 2 s'est enrichi d'un entraînement renforcé, avec 40% de données supplémentaires par rapport à la version précédente, Llama 1, et une fenêtre contextuelle doublée. Trois tailles de modèles sont désormais accessibles : 7, 13 ou 70 milliards de paramètres. Le modèle de base a été pré-entraîné sur 2 milliards de milliards de jetons, avec une longueur contextuelle de 4096 jetons. Pour affiner les cas d'usage liés aux "chatbots", plus d'un million d'étiquettes ont été utilisées.



Cependant, la cerise sur le gâteau réside dans les partenariats établis par Meta avec de grands acteurs du secteur, notamment Microsoft Azure qui est le "partenaire privilégié" de Llama 2. Cette plateforme cloud facilitera l'accès au modèle pour les utilisateurs. Néanmoins, Llama 2 sera également disponible sur Amazon Web Services, Hugging Face, et d'autres fournisseurs. La liste de partenaires inclut entre autres IBM, Accenture, Atlassian, Surge AI, Databricks, ou encore Orange, assurant une diffusion globale du modèle.



À noter que Meta s'est positionnée différemment en ne proposant pas d'utiliser le modèle depuis ses propres infrastructures. Bien que disposant de vastes capacités de calcul et de datacenters, l'entreprise n'a jamais lancé de cloud public, faisant ainsi de ce choix une exception dans l'industrie.



Meta prend également en compte la responsabilité dans l'utilisation de Llama 2. Si l'entreprise encourage l'ouverture et la gratuité du modèle, elle reste attentive à son utilisation responsable. Les versions fine-tunées de Llama 2 ont été testées en profondeur pour assurer leur sécurité, et Meta continue de s'engager à améliorer ces aspects au fil du temps. Le modèle a été entraîné en utilisant diverses sources, en excluant toutefois les informations provenant des utilisateurs de Meta et les données personnelles sensibles.



Pour garantir une approche transparente et éthique, Meta a publié un "schéma de transparence" détaillant les méthodes d'évaluation du modèle, les éventuelles lacunes, et les mesures prises pour les corriger. Un "guide d'utilisation" accompagne également les utilisateurs en rappelant les meilleures pratiques pour éviter les biais cognitifs et autres écueils. L'entreprise met également en garde contre toute utilisation criminelle ou non éthique du modèle.



En parallèle, Meta a initié un programme de partenariat universitaire qui met l'accent sur une utilisation responsable de ces grands modèles de langage. La volonté de Meta est claire : l'ouverture et la transparence restent les piliers d'une technologie sûre, favorisant ainsi la collaboration de chacun pour leur amélioration continue. Avec Llama 2, Meta s'affirme comme un acteur majeur de l'IA générative, offrant une opportunité unique pour les chercheurs, les entreprises, et la communauté technologique de repousser les frontières de l'intelligence artificielle.