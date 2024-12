Meurtre de Brian Thompson : Qui est Luigi Mangione, l'homme arrêté ?

Luigi Mangione, âgé de 26 ans, a été arrêté après avoir été repéré par un employé de McDonald's, qui a alerté la police. Lors de l'interpellation, les forces de l'ordre ont découvert plusieurs fausses identités et des documents manuscrits critiques envers les assureurs santé. Parmi les objets retrouvés, une arme à feu équipée d'un silencieux, semblable à celle utilisée pour le meurtre de Brian Thompson, a également été saisie. Ces éléments ont renforcé les soupçons des enquêteurs quant à son implication dans le meurtre du patron de UnitedHealthcare.



Originaire du Maryland, Luigi Mangione est diplômé de l'université de Pennsylvanie où il a obtenu un Master en sciences de l'ingénierie, spécialisé en informatique et sciences de l'information. Avant de se tourner vers une carrière d’ingénieur de données, il avait travaillé dans l'industrie du jeu vidéo. Mangione a également été impliqué dans des activités bénévoles, notamment avec Lorien Health Services, une organisation soutenant les personnes âgées.



Bien que peu d'informations aient été obtenues sur ses motivations, l'examen de ses profils en ligne laisse apparaître des éléments intéressants. Sur son compte Instagram, Luigi Mangione partageait des photos de vacances et d'activités avec ses amis. Cependant, sur X (anciennement Twitter), il abordait des sujets variés, allant de l'athéisme au déclin du christianisme, et exprimait des opinions sur des sujets sociétaux comme le féminisme et l'anxiété générationnelle. Ses abonnés ont notamment réagi à l'arrestation en le qualifiant de "héros", spéculant sur un possible lien avec les luttes contre les grandes entreprises, comme les assureurs santé.