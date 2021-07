Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Microneedling

Le microneedling cutané est un traitement de médecine esthétique capable d'accélérer le processus de régénération de la peau par la création de nombreuses micro-blessures générées par le mouvement oscillatoire d'aiguilles très fines. Le microneedling active les facteurs de croissance plaquettaires qui sont responsables de la stimulation des fibroblastes pour produire du collagène et de l'élastine.



Ce "dommage cutané contrôlé", qui stimule la synthèse d'importants éléments reconstructeurs et structurels de la peau (collagène, élastine, protéoglycanes), est utilisé dans le traitement de nombreux défauts cutanés (par exemple, photovieillissement, rides, perte d'élasticité, cicatrices hypo- ou hypertrophiques, changements de pigmentation, cernes, télangiectasies, vergetures, cellulite, alopécie et vitiligo). En outre, le décollement de la peau améliore la pénétration des principes actifs (tels que l'acide hyaluronique, une molécule autrement trop grosse pour traverser une peau intacte).



Pourquoi le microneedling est-il un outil valable pour la régénération et le rajeunissement de la peau ?



Fondamentalement, la régénération de la peau peut être favorisée de deux manières : (indirectement) de l'extérieur ou (directement) de l'intérieur. Dans le premier cas, nous entendons toutes les procédures ablatives (c'est-à-dire qui éliminent mécaniquement ou chimiquement la couche la plus superficielle de la peau) telles que le laser ou le peeling. Dans le second cas, nous entendons plutôt une stimulation du renouvellement de la peau par l'introduction (au moyen de la technique de mésothérapie) de substances capables de stimuler la peau pour qu'elle produise principalement du collagène et de l'élastine.



Le microneedling est un instrument de rajeunissement et de renouvellement de la peau qui peut combiner les deux stimuli, tant de l'extérieur, grâce à l'action mécanique de ses micro-aiguilles capables de micro-fragmenter la couche la plus externe de la peau, que de l'intérieur, grâce à la possibilité de véhiculer toute substance nécessaire directement dans le derme.



La double action : mécanique et mésothérapeutique



Les industries cosmétique et biotechnologique ne cessent de développer des principes actifs de plus en plus sophistiqués destinés à neutraliser tous les types de défauts de la peau. Mais le problème réside dans le fait que la peau, par son action de "bouclier", rend difficile le passage de ces substances actives. Certaines des substances subissent une décomposition à la surface de l'épiderme et d'autres lors de la pénétration transdermique. Par conséquent, seul un petit pourcentage a une chance d'atteindre les couches profondes. Cela peut entraîner une faible biodisponibilité des principes actifs et, par conséquent, des effets thérapeutiques insatisfaisants.



Le microneedling, en perçant mécaniquement la peau avec des aiguilles très fines, rompt la continuité de la peau et permet une plus grande pénétration des principes actifs. De cette façon, il devient possible d'atteindre la destination de toutes les substances que je veux véhiculer à l'intérieur de la peau pour traiter un problème particulier.



L'action des micro-aiguilles provoque également une série de micro-brisures dans les vaisseaux sanguins situés juste sous l'épiderme, qui entraînent la libération de plaquettes (responsables de la coagulation du sang) et de facteurs de croissance qui favorisent la production de collagène, d'élastine et de tous les autres éléments structurels dont la peau est composée. Les dommages cutanés contrôlés stimulent également les mécanismes naturels d'autoréparation, avec une augmentation conséquente de la synthèse des mêmes éléments qui constituent l'échafaudage de la peau.



Principales indications pour l'application du microneedling Symptômes du vieillissement de la peau De nombreuses années d'études ont conduit au développement de nouvelles techniques qui remplacent les anciennes et invasives. Les peelings chimiques profonds ou l'ablation au laser, pratiqués pour stimuler la revitalisation de la peau, sont aujourd'hui remplacés par des méthodes moins invasives qui ne nécessitent pas de période postopératoire mais surtout présentent moins d'effets secondaires. La vaporisation profonde de l'épiderme jusqu'au derme (typique des traitements au laser) produit une inflammation importante qui peut entraîner une photosensibilité accrue avec un risque d'hyperpigmentation (c'est-à-dire la formation de taches) ainsi que, dans de rares cas, le développement de cicatrices.



À la lumière des connaissances actuelles, la mésothérapie avec microneedling est une méthode qui permet à la peau de cicatriser pendant le processus de régénération sans formation de cicatrices. Le plein effet de la série de procédures de microneedling, qui permet de réduire la visibilité des rides et d'améliorer l'élasticité de la peau, est atteint après environ 3 mois, en raison de la durée du processus de néo-collagenèse.



La quantité de collagène de type I, III et VII augmente de manière significative, on observe une réduction importante des rides, une augmentation de la tension et de l'élasticité et une amélioration de l'ovale du visage. Cicatrices hypotrophiques Le microneedling est une excellente méthode pour améliorer l'apparence des cicatrices. Par rapport à d'autres méthodes, telles que la thérapie laser ablative, aucun tissu nécrotique artificiel n'est créé au cours de cette procédure et aucune réaction inflammatoire significative ne se produit pendant le processus de guérison. Vergetures Les analyses histopathologiques de la peau ont montré une augmentation de la quantité de collagène et de fibroblastes et un épaississement de l'épiderme de 90 % dans les groupes de patients ayant subi trois procédures de mésothérapie avec microneedling. L'amélioration observée dans le groupe traité par microdermabrasion n'était que de 50 %. Le traitement par microneedling s'est donc révélé plus efficace et plus rapide pour réduire les vergetures. Il a également été rapporté que le microneedling est plus efficace pour traiter les vergetures que l'ablation au laser CO2 fractionné. Alopécie et perte de cheveux Le diagnostic et le diagnostic final sont d'une grande importance pour déterminer la méthode de traitement de l'alopécie. Le traitement de la perte de cheveux fait principalement appel à des médicaments généraux et topiques (minoxidil, finastéride et antiandrogènes), à l'immunothérapie, à la photothérapie et aux méthodes chirurgicales de transplantation de cheveux. Selon de nombreuses études, le microneedling est une méthode qui soutient et augmente considérablement l'efficacité du traitement de l'alopécie. Les facteurs de croissance libérés lors du microneedling cutané stimulent les cellules de la matrice du poil en favorisant une plus grande activité et une division plus fréquente. En même temps, il augmente l'expression des gènes responsables de la croissance des cheveux, ce qui entraîne une croissance plus rapide et plus intense des cheveux. En outre, la mésothérapie par microneedling améliore la pénétration des principes actifs utilisés dans le traitement de l'alopécie. Hyperpigmentation Malgré la disponibilité de nombreuses substances éclaircissantes pour la peau, certains types d'hyperpigmentation sont particulièrement difficiles à éliminer. L'efficacité du microneedling dans l'élimination de l'hyperpigmentation a été confirmée par de nombreuses études, également en ce qui concerne le traitement du mélasma.



CONCLUSION



La mésothérapie par microneedling est une méthode efficace pour éliminer les défauts de la peau, tant chez les adolescents aux prises avec des cicatrices d'acné que chez les adultes désireux d'atténuer les signes du vieillissement. À la lumière des connaissances actuelles, le microneedling semble être une procédure sûre, avec un rétablissement presque immédiat et un très faible risque de complications.



