Morpheus8 : Faire une séance à Vevey ou Lausanne

Nous sommes tous très occupés de nos jours et la plupart d'entre nous n'ont tout simplement pas le temps de faire des recherches approfondies sur les nombreux traitements médicaux disponibles pour nous aider à retrouver la jeunesse de notre peau. Il existe des options chirurgicales et non chirurgicales qui permettent de résoudre presque tous les problèmes de peau.







MORPHEUS8 : RÉPONSES AUX 7 PREMIÈRES QUESTIONS



La plupart d'entre nous hésitent à recourir aux traitements chirurgicaux traditionnels en raison de la durée de la convalescence et des répercussions sur notre emploi du temps. Une recherche rapide sur Internet pour trouver des procédures alternatives est décourageante car il y a tellement de thérapies de soins de la peau "nouvelles et améliorées" disponibles. Après avoir passé en revue certains des traitements médicaux non invasifs discutés en ligne, il y a un produit qui se distingue comme une option thérapeutique appropriée pour un patient occupé qui ne peut pas se permettre beaucoup de temps de récupération. Il s'agit du traitement appelé





Morpheus8 offre de grands avantages :



• non invasif,

• temps de récupération minimal ou nul,

• résultats durables.

Ce traitement cutané peut resserrer et éclaircir la peau dans les zones difficiles comme le menton et le cou. Il peut également réduire les vergetures sur l'abdomen ou les cuisses. Morpheus8 cible de nombreuses autres affections cutanées et est efficace sur tous les types de pigmentations naturelles de la peau. La fonction polyvalente de Morpheus8 en fait un excellent choix si vous cherchez à cibler plusieurs zones et à obtenir d'excellents résultats en matière de soins de la peau tout en interrompant le moins possible votre vie. Dans cet article de blog, nous allons vous présenter Morpheus8 Microneedling et répondre aux 7 questions les plus fréquentes sur la façon dont ce traitement anti-âge peut s'intégrer à votre style de vie actif.



QU'EST-CE QUE LE MICRONEEDLING MORPHEUS8 ?



Morpheus8 Microneedling utilise la technologie de la radiofréquence (RF) pour traiter la peau. Plus précisément, il s'agit d'un appareil de remodelage adipeux sous-cutané (SARD) qui utilise la RF pour chauffer doucement la peau ciblée. L'appareil permet aux micro-aiguilles Morpheus8 de pénétrer la peau à différentes profondeurs. Cette méthode crée des lésions microscopiques qui stimulent immédiatement la croissance du collagène et le renforcement de l'élastine, ce qui permet d'obtenir une peau plus ferme.

Le Morpheus8 est une station de travail maniable qui est livrée avec deux appareils portatifs interchangeables qui permettent de traiter des régions spécifiques du visage ou des zones plus étendues du corps. L'un des appareils contient de nombreux embouts de microneedling interchangeables qui permettent de cibler des zones plus petites, tandis que l'autre appareil amovible permet d'appliquer la technologie 3D burst aux zones du corps qui nécessitent un traitement de l'épiderme plus large ou plus profond. Les paramètres programmables peuvent être ajustés pour répondre à tous les types et conditions de peau. Le Morpheus8, innovant et modulaire, traite efficacement les cicatrices d'acné, la pigmentation, les rides de vieillesse et d'autres problèmes de peau. Plus important encore, le Morpheus8 Microneedling offre des résultats durables qui sont généralement perceptibles dès le premier traitement.

TOP QUESTIONS MORPHEUS8

Maintenant que vous avez une idée du fonctionnement de Morpheus8 Microneedling, répondons aux 7 questions les plus fréquentes sur ce traitement. Il s'agit d'une excellente option en tant que traitement non chirurgical pour retrouver une peau belle et éclatante, alors voyons comment Morpheus8 peut s'intégrer à votre mode de vie actif.



QUELS SONT LES AVANTAGES DE MORPHEUS8 ?



Vous ressentirez des résultats immédiats après la courte séance de traitement, qui est non invasive et ne nécessite pas de temps d'arrêt. Une séance de Morpheus8 dure généralement entre 15 et 60 minutes en cabinet. Après la procédure, vous remarquerez que votre peau est plus ferme et plus lisse. Grâce à la protection solaire UV normale qui protège votre nouvelle peau éclatante, vous pouvez immédiatement reprendre vos activités quotidiennes habituelles.



QUELLES SONT LES PATHOLOGIES TRAITÉES PAR MORPHEUS8 ?



Les traitements les plus populaires sont les traitements anti-âge, en particulier pour le visage et le cou. Cependant, Morpheus8 peut être utilisé sur la plupart des régions du corps pour traiter les cicatrices causées par l'acné ou les traumatismes cutanés, comme les chéloïdes (cicatrices surélevées), les vergetures, les pores dilatés, les problèmes de pigmentation et les taches de vieillesse causées par les dommages causés par les rayons UV du soleil. Par rapport aux méthodes traditionnelles de microneedling, Morpheus8 permet de traiter la peau plus en profondeur. Il peut traiter un large éventail de problèmes de peau. Si vous avez un problème de peau spécifique, contactez un expert cosmétique ayant reçu une formation spécialisée en microneedling RF pour voir comment Morpheus8 peut vous aider.



COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE ATTENDRE AVANT DE VOIR LES RÉSULTATS DE MORPHEUS8 ?



Vous commencerez à remarquer des améliorations immédiates après votre premier traitement avec Morpheus8. Votre peau sera plus ferme et plus lisse, et vous pourrez constater une amélioration de votre teint général - un ton de peau éclatant. Vous remarquerez également une réduction visible des cicatrices d'acné ou de vergetures existantes dans la zone traitée. En fonction de l'état de la peau que vous traitez, on recommande de programmer une séance de traitement Morpheus8 de suivi toutes les 4 à 6 semaines, pour un total de 3 ou 4 visites. Un plan de traitement Morpheus8 garantit des résultats optimaux et durables.



QU'EST-CE QUI DIFFÉRENCIE MORPHEUS8 DU MICRONEEDLING TRADITIONNEL ?



Morpheus8 est une version avancée du microneedling ; il combine la technologie de la radiofréquence avec le microneedling. Au lieu d'utiliser un appareil contenant des micro-aiguilles que l'on fait rouler sur la peau, l'appareil Morpheus8 utilise des micro-aiguilles induites par la radiofréquence pour faire de minuscules perforations dans la peau à des endroits plus spécifiques et plus précis. En fonction de l'état de la peau à traiter, le spécialiste Morpheus8 peut ajuster les micro-aiguilles de l'appareil portatif pour obtenir la profondeur appropriée pour un traitement personnalisé.

Le microneedling traditionnel dépend de la technique de microneedling de l'esthéticienne et ne dispose pas de la technologie RF qui offre une expérience thérapeutique plus profonde. La flexibilité de Morpheus8 permet également de traiter avec succès des zones difficiles telles que les mains, le menton et le cou.



QUI EST UN BON CANDIDAT POUR MORPHEUS8 ?



En général, les traitements cutanés non chirurgicaux tels que Morpheus8 sont plus efficaces si vous présentez des signes visibles de vieillissement, des cicatrices ou d'autres affections cutanées. Morpheus8 est également une excellente option pour les patients qui commencent tout juste à voir apparaître les premiers signes de rides et ridules et qui souhaitent commencer un régime Morpheus8 pour traiter leurs problèmes de peau et éviter des procédures plus invasives à l'avenir. Le Morpheus8 étant un traitement non invasif pratiqué dans une clinique esthétique Morpheus8, il convient mieux à un large éventail de patients que la chirurgie plastique traditionnelle.



COMMENT PRENDRE SOIN DE MA PEAU APRÈS MORPHEUS8 ?



