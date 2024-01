Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Morpheus8 tout savoir sur ce nouveau traitement !

Bonjour à tous ! Avez-vous déjà entendu parler du traitement Morpheus8 ? Il s'agit d'une procédure cosmétique non invasive qui utilise la technologie de la radiofréquence pour resserrer et rajeunir la peau. Ce traitement est de plus en plus populaire parmi les personnes qui recherchent un moyen non chirurgical d'améliorer l'apparence de leur peau, en particulier sur le visage, le cou et le corps. Le traitement Morpheus8 peut répondre à de nombreux problèmes de peau, tels que les rides et ridules indésirables, les cicatrices d'acné, l'hyperpigmentation et même le relâchement cutané. Morpheus8 est une technologie révolutionnaire de traitement de la peau qui utilise la radiofréquence fractionnée pour stimuler la production de collagène, raffermir la peau et réduire les ridules, les rides et les autres signes de vieillissement. Cette procédure innovante a gagné en popularité ces dernières années. Elle constitue une solution sûre et efficace pour les personnes à la recherche d'un moyen non invasif mais très efficace de rajeunir leur peau. Morpheus8 est un traitement de la peau peu invasif qui utilise une combinaison de technologie de microneedling et de radiofréquence pour améliorer la qualité générale de la peau. Le traitement consiste à utiliser un appareil portatif qui délivre de l'énergie de radiofréquence en profondeur dans la peau, en utilisant des micro-aiguilles pour pénétrer dans les couches superficielles de la peau. Cette étape permet de stimuler la production de collagène et d'élastine, deux protéines essentielles responsables du maintien de l'élasticité, de la fermeté et de la texture de la peau. Le Docteur Stéphane Smarrito de Lausanne nous aide à en savoir plus sur ce traitement esthétique novateur !



Comment se passe une séance de Morpheus 8 ? Comment fonctionne Morpheus8 ? Les autres traitements de microneedling qui se concentrent sur la couche supérieure de la peau ne permettent pas d'améliorer les contours comme le fait Morpheus8. Toute zone de votre visage ou de votre corps présentant des rides, des cicatrices ou un relâchement de la peau peut bénéficier de Morpheus8. Pour une méthode plus efficace et plus innovante d'amélioration des contours et de l'apparence de votre peau, choisissez le microneedling Morhpeus8. Qu'est-ce que Morpheus8 ? Morpheus8 est un traitement unique d'amélioration de la peau qui associe le microneedling à l'énergie de radiofréquence pour produire un teint plus sain et plus lumineux. En combinant les deux techniques, Morpheus8 pénètre plus profondément dans la peau que les autres options de microneedling, ce qui entraîne une augmentation de la production de collagène et d'élastine. Les changements qui en résultent sont une peau plus lisse, plus ferme et plus tonique, ainsi que des contours améliorés.

Lors d'un traitement Morpheus8, les micro-aiguilles créent des micro-lésions sur des zones ciblées de la peau afin de stimuler la production de collagène et d'atténuer les rides. Une fois que les micro-aiguilles ont pénétré dans la peau, elles émettent de la chaleur à partir d'ondes de radiofréquence qui pénètrent dans les couches plus profondes de la peau, ce qui entraîne un resserrement de la graisse et de la peau sous-jacentes. L'énergie thermique produit une restructuration des couches profondes du derme pour réduire le relâchement de la peau, ce qui donne un aspect plus lisse et de meilleurs contours dans des zones telles que le menton, la mâchoire et le cou.

Morpheus8 est généralement utilisé pour traiter les problèmes esthétiques du visage, du cou et du menton, mais il est également disponible pour d'autres zones du corps qui souffrent d'un relâchement ou d'un excès de peau. D'autres zones de traitement possibles pour Morpheus8 sont l'abdomen, la ligne du soutien-gorge, le dessus des genoux et l'intérieur ou l'extérieur des cuisses. Avantages cosmétiques et procéduraux de Morepheus8 Les avantages les plus connus de Morpheus8 sont la réduction des rides, le resserrement des contours et une peau plus lisse et plus ferme grâce à la stimulation de la production de collagène. Cependant, le traitement comporte plusieurs autres avantages pour la peau, au-delà de la restructuration des tissus sous-jacents. Le microneedling Morpheus8 peut améliorer l'acné active, réduire les cicatrices d'acné et les vergetures, et améliorer le teint et la texture de la peau.

Le traitement peut également réduire l'apparence des pores dilatés et les dommages causés par le soleil qui entraînent une décoloration de la peau. Morpheus8 est une procédure cosmétique peu invasive qui ne laisse pas de dommages thermiques sur la peau et ne nécessite que peu ou pas de temps de récupération après le traitement. Le traitement est sûr pour tous les types et tons de peau, ce qui en fait un choix idéal pour toute personne cherchant à améliorer son apparence par microneedling. Morpheus8 agit en ciblant les couches profondes de la peau En tant que traitement de microneedling avancé utilisant l'énergie thermique, Morpheus8 peut apporter plus d'améliorations de l'apparence que d'autres options. Contrairement aux autres traitements de microneedling, Morpheus8 cible les problèmes cutanés superficiels et les problèmes structurels sous-jacents qui entraînent le relâchement de la peau. En ciblant les couches profondes de la peau, le traitement vise à stimuler la production de collagène tout en remodelant la graisse et la peau sous-jacentes pour une apparence plus lisse et plus ferme.

Si vous vous demandez comment fonctionne Morpheus8, sachez que la partie microneedling stimule la production de collagène pour résoudre les problèmes de peau visibles, tandis que l'énergie thermique pénètre sous la peau pour réorganiser les tissus dans le cadre d'un processus anti-âge naturel. Après le traitement, votre peau sera plus ferme et plus jeune et les contours de votre visage et de votre corps seront mieux définis. Pensez à Morpheus8 avec une clinique de chirurgie plastique homme si vous êtes prêt à améliorer votre apparence grâce à un traitement de microneedling plus avancé et plus efficace.



Les résultats après Morpheus8 ? Peut-on voir des résultats après 1 traitement Morpheus8 ? Il ne nécessite que peu ou pas de temps d'arrêt, ce qui signifie que vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes immédiatement après le traitement. Vous voulez en savoir plus ? Poursuivez votre lecture !



L'intervention est ambulatoire et dure généralement moins d'une heure. Les patients reçoivent un anesthésique topique pour endormir la zone de traitement, ce qui permet de minimiser l'inconfort pendant l'intervention. Après le traitement, les patients peuvent présenter des rougeurs et des gonflements, mais ces effets secondaires disparaissent généralement au bout de quelques jours. Comment le traitement Morpheus8 fonctionne-t-il ? Morpheus8 utilise une combinaison unique de micro-aiguilles et d'énergie de radiofréquence pour délivrer de la chaleur en profondeur dans la peau. Les micro-aiguilles créent de minuscules piqûres dans la peau, ce qui déclenche la réaction naturelle de guérison du corps. Cette étape stimule à son tour la production de collagène et d'élastine, ce qui contribue à raffermir la peau et à réduire l'apparence des rides et ridules indésirables.

L'énergie de radiofréquence est délivrée par les micro-aiguilles et chauffe les couches profondes de la peau. Cette énergie thermique contrôlée contribue à stimuler la production de nouvelles fibres de collagène et d'élastine, qui remplacent les fils endommagés et vieillissants. Ce processus permet d'améliorer la qualité et la texture générales de la peau, la rendant plus lisse, plus ferme et plus jeune. Quels sont les avantages du traitement Morpheus8 ? Le traitement Morpheus8 offre plusieurs avantages aux personnes qui souhaitent améliorer l'apparence de leur peau. Voici quelques-uns des principaux avantages :

a) Sûr et efficace

Le traitement Morpheus8 s'est avéré sûr et efficace pour rajeunir la peau avec un minimum de temps d'arrêt et d'inconfort.

b) Non invasif

Contrairement à d'autres traitements de rajeunissement de la peau, Morpheus8 est non invasif et ne nécessite pas d'incisions chirurgicales ni d'anesthésie générale.

c) Amélioration de la qualité de la peau

Le traitement Morpheus8 contribue à améliorer la qualité générale de la peau, la rendant plus lisse, plus ferme et plus jeune.

d) Réduction des rides et des ridules

La procédure peut réduire de manière significative l'apparence des rides et des ridules, ce qui donne à la peau un aspect plus jeune et plus vivant.

e) Temps d'arrêt minimal

Les patients peuvent généralement reprendre leurs activités normales dans les jours qui suivent l'intervention.

f) Résultats durables

Les résultats du traitement Morpheus8 peuvent durer plusieurs mois, voire plusieurs années, en fonction du type de peau et du mode de vie du patient. Résultats du traitement Morpheus8 Morpheus8 est un traitement cosmétique révolutionnaire non invasif qui utilise la technologie de la radiofréquence (RF) et le microneedling pour stimuler la production de collagène et raffermir la peau. Il s'agit d'un traitement populaire pour ceux qui cherchent à améliorer l'apparence des rides et ridules, du relâchement de la peau et des cicatrices d'acné. De nombreuses personnes se demandent si elles peuvent voir des résultats après un seul traitement Morpheus8, et la réponse est oui.

Morpheus8 délivre de l'énergie RF aux couches profondes de la peau, stimulant ainsi la production de collagène et d'élastine. Ces deux protéines sont essentielles pour une peau saine et jeune. La composante microneedling du traitement crée de minuscules canaux dans la peau, ce qui permet à l'énergie RF de pénétrer plus profondément et plus efficacement.

Dr S. Smarrito

Lu 48 fois











