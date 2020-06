Mort d'Adama Traoré: manifestations à Paris malgré l'interdiction.

Des heurts entre des manifestants et les forces de l'ordre ont éclaté mardi soir devant le nouveau palais de justice à la suite du rassemblement organisé par la famille Traoré avec des jets de projectile et des tirs de gaz lacrymogènes du côté des forces de l'ordre. Des affrontements sporadiques ont éclaté sur le périphérique où des policiers ont reçu des jets de pierres et répliqué en tirant avec des LBD.

Cette actualité liée aux États-Unis qui font face à de violentes manifestations dénonçant les brutalités policières et le racisme causée par la mort de George Floyd, un homme noir mort asphyxié par un policier blanc à Minneapolis lors de son arrestation.

Ces manifestations ont eu lieu au moment ou était rendue publique une nouvelle expertise réalisée à la demande de la famille Traoré, mettant en cause les gendarmes dans la mort du jeune homme.

Le 19 juillet 2016, Adama Traoré est décédé dans la caserne de Persan,près de deux heures après son arrestation à Beaumont - sur -oise au terme d'une course poursuite avec les gendarmes.

Plusieurs expertises ont eu lieu à l'initiative de l'autorité judiciaire de la famille pour tenter de déterminer les causes du décès et aboutissent à des conclusions diverses sur la responsabilité des gendarmes et des maladies dont souffrait Adama. L'instruction judiciaire a clôturée une première fois fin 2018, sans retenir de responsabilité pour les gendarmes, puis réouverte en 2019.

Une première expertise effectuée à partir d'un scellé contenant des vomissements indique l'absence de traces d'alcool, de stupéfiants et de médicaments. Une seconde expertise faîte avec divers prélèvements physiologique met en avant la présence de cannabis, lequel aurait été consommé moins de 12 heures avant le décès.

Loin de s'avouer vaincue, la famille Traoré à indiqué dernièrement avoir fait realiser, à partir des autres expertises et des documents médicaux, une nouvelle étude dont les conclusions sont inverses : le plaquage ventral serait à l'origine de l'asphyxie.

Plus de 20000 personnes ont répondu à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré.

Par mis les manifestants rassemblés sur le parvis du nouveau palais de justice de Paris, beaucoup de jeunes, mais aussi les gilets jaunes.

Aujourd'hui, ce n'est plus le combat de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous. Aujourd'hui, quand on se bât pour George Floyd, on se bât pour Adama Traoré>>,a lancé Assa Traoré, soeur d'Adama, face à des manifestations qui scandaient << révolte >> ou << tout le monde déteste la police >> , ce mardi 2 juin en début de soirée.

Yves Lefebvre, du syndicat Unité SGP Police FO, n'est pas du même avis de la famille Traoré et déplore le télescopage des actualités américaines et françaises. Selon lui , il faut arrêter de faire l'amalgame entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Il dénonce également les personnalités irresponsables qui soufflent sur les braises et qui lient les deux actualités.

Vu l'ampleur de la situation il est difficile d'affirmer dans les heures et jours qui viennent un retour au calme.