Mort d'Elizabeth II : Charles III sera proclamé roi samedi matin le 10 Septembre 2022

Elizabeth II nous a quittés le jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Et au lendemain de la terrible annonce, il est encore bien difficile d'y croire.En 70 ans de règne, la défunte reine d'Angleterre avait su se faire une place de choix dans le coeur de ses sujets, s'imposant comme une figure incontournable sur la scène internationale, politique ou culturelle. Alors forcément, lorsque la monarque a rendu son dernier souffle, dans sa demeure de Balmoral, en Écosse, il a fallu prendre des dispositions. Notamment la décision de ne pas annoncer la nouvelle tout de suite.Le prince Charles prend sa succession et devient le roi Charles III.Le décès de la Reine Elizabeth II a été annoncé aux pilotes en vol via une communication satellite qui ne concerne que les événements très importants rarement utilisé: "C'est dire l'importance de l'événement"Le palais de Buckingham Place annonce que Charles sera officiellement proclamé roi samedi matin. Le nouveau souverain se fera appeler Charles III.La souveraine, montée sur le trône en 1953, a traversé bien des tempêtes. Elle laisse à sa mort une couronne d'Angleterre plus solide que jamais.Un monde sans Elizabeth II. Jeudi 8 septembre 2022, la reine d'Angleterre a tiré sa révérence, seulement quelques mois à peine après avoir célébré son jubilé de platine.Les plus croyants apaisent leur chagrin en se disant que désormais, la voilà enfin réunie avec son époux, le prince Philip, décédé le 9 avril 2021 après plus de 70 ans de vie commune. Pour autant, la nouvelle sonne encore faux.Elizabeth II a marqué de nombreuses générations. Véritable icône, elle est entrée dans le coeur des Britanniques et de bien d'autres. Sa vie, tout le monde ou presque la connait. Du moins les grandes lignes et les petits secrets plus embarrassants, que les tabloïds anglais ont disséqué tout au long de son règne record.Dès ses débuts, la reine Elizabeth II a dû composer avec cette attention médiatique toute particulière et parfois si pesante. Et ce, jusqu'à la fin de sa vie.Les funérailles de la reine Elizabeth II se dérouleront 9 jours après son décès, comme le prévoit l'Opération London Bridge.