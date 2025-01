Municipales partielles à Villeneuve-Saint-Georges : Louis Boyard (LFI) en tête du premier tour, la droite se mobilise

Si cette élection semble d’abord être un événement local, elle s’inscrit dans une stratégie plus large pour LFI, qui rêve de gagner en influence à l’échelle nationale. En se lançant dans les municipales, LFI espère bâtir une base solide de pouvoir local. Depuis les dernières municipales, où les écologistes ont réussi à s’imposer dans plusieurs grandes villes, LFI a vu une opportunité de reproduire ce succès à l’échelle de son propre mouvement. Les écologistes avaient, en 2020, obtenu d’excellents résultats, et ces victoires ont poussé LFI à envisager sérieusement sa propre percée dans les grandes villes françaises.



La bataille pour la mairie de Villeneuve-Saint-Georges représente ainsi bien plus qu’une simple élection locale. Elle symbolise une lutte pour le contrôle de la scène politique, avec une gauche divisée et une droite unie dans son opposition à LFI. Et dans ce contexte, la mobilisation des électeurs sera cruciale. « Il faut que les gens nous voient à chaque élection », souligne un collaborateur de LFI. Le but est d'installer le mouvement dans l’esprit des électeurs, notamment ceux qui s’abstiennent souvent mais qui, lorsqu’ils votent, peuvent pencher pour des candidats insoumis.



Les résultats de ce premier tour, avec la liste de Louis Boyard en tête, viennent rappeler à quel point les municipales sont devenues un enjeu crucial pour les différents partis. Si LFI parvient à maintenir sa position au second tour, cela enverra un message fort aux autres formations politiques. Louis Boyard et son équipe l’ont bien compris : cette élection est l’occasion de démontrer leur capacité à gouverner et à prendre des responsabilités locales.



Le résultat de Villeneuve-Saint-Georges pourrait bien avoir des répercussions bien au-delà des frontières de cette petite ville du Val-de-Marne. Pour LFI, c’est une étape clé dans son projet politique, une sorte de banc d’essai avant les échéances à venir. Mais pour la droite et une partie de la gauche, il s’agit aussi de ne pas laisser cette victoire insoumise se concrétiser et de tout mettre en œuvre pour empêcher un basculement idéologique. Tout se jouera donc dimanche prochain, au second tour, où la mobilisation des électeurs sera décisive.