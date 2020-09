Musique: AFRIMMA sanctionne le chanteur Sidiki Diabaté

En effet, des accusations de violences conjugales ont été portées contre Sidiki Diabaté. Des accusations graves qui vont sans doute impacter négativement la carrière du chanteur malien. Après la colère des fans, c’est autour d’AFRIMMA de s’exprimer. Ainsi, le All Africa Music Awards (AFRIMMA) a décidé de retirer le nom de l’artiste malien Sidiki Diabaté de la liste des nominés de tous ses pris suite à ces graves accusations.

Ainsi dans un communiqué, l’organisme de la musique africaine AFRIMMA a annoncé qu’il ne pouvait pas garder le nom du célèbre artiste malien sur la liste des nominés. AFRIMMA affirme reconnaître le talent exceptionnel de Sidiki Diabaté mais refuse de prôner les violences contre le genre humain.

”Nous annonçons le retrait des nominations de l’artiste malien Sidiki Diabate”, peut-on lire sur leur page Facebook. ”Afrimma est un corps qui soutient la musique africaine et tandis que les talents de Sidiki Diabate sont bien reconnus, nous sommes contre l’agression et la batterie de tout être humain et ne tolérons pas ce genre de comportement”, a expliqué l’organisme évènementiel de la musique africaine. Le chanteur malien n’a fait aucune sortie pour réfuter les accusations portées contre lui par sa compagne Mariame Sow.

Pour information, le All Africa Music Awards (AFRIMMA) est un évènement annuel de remise de prix créé par le comité international AFRIMMA en partenariat avec l’Union Africaine (UA). C’est une cérémonie au cours de laquelle les œuvres musicales, les talents africains qui se sont démarqués au cours de l’année sont primés