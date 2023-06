NOUVEAU A MOLLES 03 - CABINET NATUROPATHIE ET BIORESONANCE - VICHY -CUSSET - BELLERIVE SUR ALLIER - MONTAGNE BOURBONNAISE

Bienvenue chez Lifeline Naturopathie Jean-Michel Griveau. Le cabinet est entièrement dédié à votre santé globale et à votre bien-être, et je suis fier de vous annoncer son ouverture imminente.

Doté d'installations modernes et équipé des dernières technologies, Lifeline Naturopathie vous propose des solutions uniques et une approche différente de la Naturopathie traditionnelle pour améliorer votre santé de manière naturelle.

En tant que praticien dévoué et passionné, après 2 ans d’études intensives en Naturopathie, ancien informaticien et chef d’entreprise, je m'engage à offrir des solutions complémentaires à la médecine conventionnelle, dans le but d'aider mes clients à prendre soin de leur santé de manière holistique.

