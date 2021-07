Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Ne pas se faire voler son E bike

Alternativement, un antivol python peut également représenter une excellente solution pour mettre le vélo électrique en sécurité. Sa structure est constituée de solides composants en acier de forme cylindrique, qui contribuent à la rendre particulièrement résistante aux tentatives de découpe. C'est pourquoi elle vous permet de vous arrêter en toute tranquillité et sécurité, même si elle est prolongée dans le temps.







En revanche, le vol de vélos électriques, aujourd'hui, ne comporte pas de risque pénal pour les personnes mal intentionnées, car il n'est pas facile d'identifier le propriétaire. En fait, l'e-bike n'a pas besoin d'être enregistré et il n'existe pas de livret qui certifie la propriété réelle. Le même ticket de caisse, n'étant pas nominatif, est peu utile en cas de vol.



Comment ne pas se faire voler un vélo électrique ? Même en supposant qu'il n'existe pas d'alarmes anti-effraction qui ne puissent être mises hors service, il est toujours de bon ton de s'équiper de systèmes de sécurité qui peuvent au moins dissuader les personnes mal intentionnées.



Voici comment choisir l'antivol et le cadenas pour vélo électrique les plus adaptés pour assurer la sécurité du véhicule.



Comment choisir l'antivol de votre vélo électrique ?



Lorsque l'on réfléchit à la manière de ne pas se faire voler son vélo électrique, la première solution qui vient à l'esprit est sans doute de l'identifier grâce à l'utilisation d'un dispositif antivol, de préférence difficile à contourner.



Cependant, il existe de nombreux critères à analyser afin de choisir le dispositif le plus adapté et le plus sûr, même s'il semble essentiel qu'il constitue avant tout un moyen de dissuasion visuel efficace.



Outre sa résistance et sa relative solidité, un bon antivol pour vélo électrique doit avant tout décourager toute intention malveillante : il doit donc paraître solide, robuste et quasi indestructible.



Toutefois, cette particularité n'a proverbialement pas tendance à se marier avec le concept de légèreté et de compacité, bien qu'un antivol "flashy" ait plus facilement tendance à décourager les intrus de mener à bien cette entreprise désagréable.



Un antivol pour vélos électriques doit également être résistant ou, en tout cas, difficile à compromettre : en général, il est brisé au moyen d'un cutter ou, pire encore, de tuyaux électriques couramment utilisés pour couper des tôles d'acier et des tiges métalliques.



Cet outil ne se limite pas à couper, mais plutôt à comprimer le matériau, en réduisant son épaisseur : cela représente un problème tout sauf marginal car, au final, il suffit d'imprimer à l'antivol la seule force des mains pour rendre le dispositif totalement inefficace.



Les antivols pour motos électriques doivent donc être en mesure de supporter l'action combinée de la coupe et de la compression du matériau : il est donc préférable de s'orienter vers des dispositifs traités thermiquement, durcis dans l'huile ou même soumis à une cémentation ou à une nitruration.



Il est fondamental, en définitive, que le système de sécurité choisi pour préserver le vélo électrique soit également léger et peu encombrant, surtout si le vélocipède est le principal moyen avec lequel vous effectuez les déplacements quotidiens.



Évidemment, il ne faut pas sous-estimer même la facilité d'installation du dispositif de sécurité sur le vélo électrique : l'antivol doit être rapide et immédiat, sans exiger des démarches et des actions trop complexes.



Les cadenas pour vélos électriques disponibles sur le marché sont innombrables : chacun d'entre eux possède des caractéristiques particulières qui contribuent à rendre ce dispositif de sécurité plus ou moins efficace selon la situation.



Particulièrement utilisées sont les serrures dites à disque, pratiques, légères et compactes, adaptées pour préserver le véhicule lors d'arrêts assez rapides. D'autre part, ils présentent une criticité importante : ils peuvent être facilement contournés en retirant simplement la roue bloquée. En effet, ils ne permettent pas de fixer l'e-bike à des éléments inamovibles tels que des poteaux et des supports.



Cependant, il existe des modèles de pointe équipés de composants acoustiques qui émettent un signal sonore lors de la tentative de vol : un gage de sécurité supplémentaire, surtout si le cycliste se trouve à proximité de son vélo.



Un antivol à combinaison classique pour bicyclettes électriques peut sans doute aussi être utile. Il est constitué d'un câble en métal ou en acier, généralement recouvert de plastique et relié à un antivol qui peut être déverrouillé au moyen d'une combinaison numérique.



Il s'agit d'une solution économique, simple à utiliser, adaptée aux arrêts de courte durée, mais pas particulièrement sûre, surtout si vous voulez vraiment préserver votre vélo électrique de toute tentative de vol. La structure de l'antivol peut en effet être facilement corrodée avec un coupe-boulons.



Parmi les dispositifs de sécurité les plus sûrs pour les vélos électriques, il y a l'étrier dit antivol pour chevaux, généralement défini comme un cadenas en U : pratique à installer et extrêmement facile à ranger, il a pour point fort sa solidité, car il est particulièrement difficile à couper.

cadenas pour vélo électrique





Il faut toutefois garder à l'esprit que l'antivol parfait pour les vélos électriques n'existe pas objectivement. Son but est de limiter le risque de cambriolage, compliquant ainsi la tentative de vol.



C'est précisément pour cette raison qu'il est toujours essentiel de faire appel au bon sens, en prenant toutes les précautions nécessaires pour protéger un investissement important tel que votre vélo électrique à assistance au pédalage.



