Nicolas Pernot choisi pour diriger le cabinet de François Bayrou à Matignon

La relation entre Nicolas Pernot et François Bayrou ne date pas d’hier. Les deux hommes ont travaillé ensemble à plusieurs reprises. En 2014, Nicolas Pernot avait été nommé directeur général des services de la ville de Pau, où il a épaulé François Bayrou pendant quatre ans. Auparavant, il avait quitté Le Havre, où il travaillait aux côtés d’Édouard Philippe, pour rejoindre Bayrou. Entre 1997 et 2001, il avait également collaboré avec le centriste au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques comme directeur général adjoint des services. De 1995 à 1997, il avait occupé le poste de chef de cabinet au ministère de l’Éducation nationale.



Diplômé de Sciences Po et de l’Essec Business School, Nicolas Pernot dispose d’une expérience solide dans la gestion administrative et territoriale. Son expertise et son engagement dans des missions stratégiques pour le compte de François Bayrou en font un choix logique pour accompagner le nouveau Premier ministre dans ses fonctions.