Nouveau tremblement de terre sur la Côte d’Azur : état des lieux

Les réactions des résidents de la Côte d’Azur ont afflué peu après les secousses. Des habitants d’Antibes, Nice, Menton, et Cagnes-sur-Mer ont partagé leurs expériences sur des plateformes en ligne, évoquant des vibrations courtes mais évidentes. À titre d’exemple, un témoin à Antibes a décrit un appartement secoué pendant deux secondes, tandis qu’à Menton, d’autres parlaient d’un "gros boum" accompagné de légers mouvements de sol.



Malgré ces ressentis, aucun dommage matériel ou blessure n’a été signalé par les services de secours locaux, comme le SDIS des Alpes-Maritimes.



Le Bureau central sismologique français (BCSF) appelle à la contribution des habitants pour enrichir ses données. Les témoignages recueillis permettent d’élaborer une carte d’intensités sismiques basée sur les ressentis locaux. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une "enquête macrosismique" déclenchée dès qu’un séisme atteint une magnitude de 3,5.



En plus des déclarations individuelles, des questionnaires sont envoyés à des institutions comme les gendarmeries, les casernes de pompiers, et les municipalités. Les objectifs principaux sont d’améliorer la compréhension des variations locales des secousses, d’évaluer les séismes historiques et de définir les effets pour préparer des procédures de gestion des risques naturels.