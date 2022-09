Nouveaux vaccins COVID - LA POLEMIQUE : A votre santé Messieurs Dames

Le mercredi 31 août, la FDA a délivré des autorisations d'utilisation d'urgence pour les nouveaux vaccins de rappel d'ARNm Pfizer et Moderna pour COVID. Le lendemain, 1er septembre, le comité consultatif du CDC et le directeur du CDC ont approuvé le déploiement immédiat des nouveaux vaccins. Ils seront administrés aux États-Unis à partir de cette semaine.

Le déploiement de vaccins le plus rapide de l'histoire du monde



Étonnamment, plus d'un mois avant que l'une ou l'autre agence n'ait donné son accord à la toute nouvelle formulation, le gouvernement fédéral a commandé 105 millions de doses à Pfizer et 66 millions de doses à Moderna.



La composition souhaitée du vaccin n'avait été formellement déterminée par la FDA qu'après la réunion de son comité consultatif le 24 juin 2022. Les vaccins contiennent un mélange de l'ancien ARNm du vaccin original de la souche Wuhan (maintenant également appelé vaccin ancestral) et un nouvel ARNm omicron BA.4/5 codant pour la protéine de pointe omicron.



La quantité totale d'ARNm pour les vaccins de rappel Pfizer et Moderna est la même qu'avant : 30 mcg pour Pfizer et 50 mcg pour Moderna. Chacun est composé de 50% d'ARNm omicron et de 50% d'ARNm ancestral, et ils sont appelés vaccins bivalents.



Les nouveaux flacons et leurs boîtes ne mentionnent pas la dose, laissant entendre que la décision concernant la quantité à utiliser a été prise très récemment. Même les membres du comité consultatif du CDC ne connaissaient pas le dosage des nouveaux vaccins bivalents jusqu'à leur réunion du 1er septembre.



Il s'agit du déploiement le plus rapide d'un nouveau vaccin dans l'histoire mondiale. Comment est-ce arrivé? Au lieu d'être une histoire de courage et d'ingéniosité humaine, c'est une histoire de faiblesse et d'insouciance humaines. Permettez-moi de demander à nouveau : comment un déploiement aussi rapide du vaccin s'est-il produit ?



Cela s'est produit de la seule manière possible : en contournant les règles, en créant un nouveau manuel réglementaire et en n'obtenant aucune donnée humaine pour les nouveaux vaccins. Les fabricants n'ont pas eu à passer par des essais de plusieurs mois, et la FDA n'a pas eu à se pencher sur les données d'essais humains, car il n'y en avait pas. Laissez cela pénétrer: les nouveaux vaccins bivalents BA.4/5 n'ont été testés que sur des souris, pas sur des humains.

Coordination internationale inattendue



Voici un fait étonnant : le jour même où le CDC a donné son approbation pour démarrer le programme de vaccination, le 1er septembre, les agences de santé au Canada, en Suisse et la FDA de l'Union européenne (l'Association européenne des médicaments) ont également déployé une nouvelle injection de rappel bivalente. programmes. Presque simultanément, le Royaume-Uni a autorisé 2 boosters bivalents différents les 15 août et 3 septembre.



Le Royaume-Uni a dit aux gens de s'attendre au plus grand déploiement de l'histoire pour les nouveaux boosters bivalents . Et il a lancé le programme en promettant d' importantes primes aux médecins s'ils parviennent à vacciner chaque résident d'une maison de retraite avant le 23 octobre.



Ces autres pays utilisent un ARNm omicron antérieur comme matrice pour leurs vaccins bivalents ancestraux omicron, tandis que les États-Unis utilisent le code ARNm pour la variante BA.4/5 de la variante omicron ultérieure.

Comment pouvez-vous obtenir des informations complètes sur ces boosters ?



Comment les grands médias racontent-ils cette histoire ? Avec leur essorage habituel, en évitant les parties collantes. Au lieu de vous aider à comprendre ce qui vient de se passer, le New York Times demande : "Quand devriez-vous obtenir le vôtre ?" Non devriez-vous l'obtenir, juste quand devriez-vous l'obtenir. Le Herald Tribune vous explique pourquoi vous devriez l'obtenir.



STAT News dit qu'il répond à vos questions, mais il ne pose jamais les questions pertinentes sur la raison pour laquelle un déploiement aussi rapide et sans précédent s'est produit – en particulier lorsque nous sommes à des creux pratiquement historiques pour les décès et les séjours aux soins intensifs en raison de COVID.



L'Associated Press a fait un peu mieux, posant au moins la question de savoir si vous devriez obtenir un nouveau booster. Mais alors ses réponses ne creusent pas plus loin que ses collègues médias.



Il semble que vous n'obtiendrez pas les informations dont vous avez besoin pour comprendre les boosters et le processus par lequel ils ont été introduits par les principaux médias.



Ainsi, le Defender a examiné les documents de la FDA , a assisté à la réunion du comité consultatif du CDC toute la journée le 1er septembre, a étudié une revue des boosters publiée dans le New England Journal of Medicine le 31 août et a évalué une étude des boosters omicron qui ont été testés dans des conditions non -les primates humains par le Centre de recherche sur les vaccins du Dr Fauci. Nous vous fournirons la vraie science.



Qu'a dit la FDA à propos de son autorisation d'utilisation d'urgence pour les nouveaux boosters ?



La FDA n'a pas convoqué son comité consultatif avant de délivrer les autorisations, et il n'est pas difficile de deviner pourquoi. L'année dernière, ses conseillers ont voté contre l'autorisation des rappels ancestraux, car les données qui leur ont été fournies indiquaient que les anciens vaccins continuaient de bien fonctionner. Deux hauts responsables de la FDA qui n'étaient pas d'accord avec le déploiement du rappel en 2021 ont démissionné , laissant entendre que la décision de délivrer des rappels avait été imposée à la FDA.



Cette année, les membres du VRBPAC (Comité consultatif sur les vaccins et les produits biologiques apparentés) de la FDA se sont plaints de recevoir de moins en moins de données alors qu'on leur demandait de signer des programmes de vaccination pour des âges de plus en plus jeunes.



Le Dr Paul Offit, membre du VRBPAC, professeur de maladies infectieuses pédiatriques à l'Université de Pennsylvanie et co-inventeur d'un vaccin contre le rotavirus , a déclaré le mois dernier que "le correctif était en place", ce qui implique que les délibérations du comité étaient une imposture, car la Maison Blanche l'a annoncé. achetait le vaccin juste après la fin de la réunion.



Le Dr Offit a été cité la semaine dernière comme ayant déclaré que les données sur la souris n'étaient pas suffisantes pour déployer les nouveaux rappels. La FDA a donc choisi de ne pas lui donner, ainsi qu'aux autres membres, un lieu public où ils se plaindraient de manière prévisible du laxisme de la FDA - ce que certains pourraient appeler de l'insouciance, de l'insubordination ou même de la faute grave.



Après tout, selon l' énoncé de mission de la FDA , la FDA "est responsable de la protection de la santé publique en garantissant la sécurité, l'efficacité et la sécurité des médicaments humains et vétérinaires, des produits biologiques et des dispositifs médicaux". Ne pas approuver des vaccins non testés.



La FDA a justifié ses autorisations en utilisant un langage qui visait probablement à semer la confusion dans l'esprit du public. Voici plusieurs exemples.



1.Tout le monde connaît le terme "sûr et efficace", qui est un sceau d'approbation officiel de la FDA pour les médicaments et les vaccins sous licence. Cependant, selon la loi, le terme ne peut pas être utilisé par la FDA pour désigner des produits expérimentaux sans licence, ce que sont tous les médicaments et vaccins autorisés à usage d'urgence. La FDA a donc essayé de faire allusion à la terminologie souhaitée sans l'utiliser.



Dans son communiqué de presse sur les nouveaux boosters, la FDA a utilisé une terminologie presque, mais pas tout à fait identique, citant le Dr Peter Marks, directeur du centre de vaccination de la FDA : « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les fabricants de vaccins pour nous assurer que le développement de ces boosters mis à jour était fait de manière sûre et efficace."



2.Le Dr Marks a également déclaré : « Le public peut être assuré que la FDA a pris grand soin de s'assurer que ces vaccins bivalents contre la COVID-19 répondent à nos normes rigoureuses de sécurité, d'efficacité et de qualité de fabrication pour l'autorisation d'utilisation d'urgence. Encore une fois, «sûr et efficace» est sous-entendu mais pas exactement indiqué.



3.Ce que le Dr Marks s'attend à ce que le public manque, c'est le fait qu'il n'y a pas de normes de qualité pour les autorisations d'utilisation d'urgence (EUA). La loi autorisant les EUA exige simplement que les avantages connus et attendus l'emportent sur les risques connus et attendus du produit. Il n'y a aucune exigence de qualité et la FDA n'est même pas tenue d'inspecter les usines où les produits EUA sont fabriqués, comme elle doit le faire pour les produits sous licence.



Il n'est pas non plus nécessaire d'inspecter le produit final. La FDA nous trompe donc en affirmant que les normes sont rigoureuses. De plus, le Dr Marks et la FDA savent que tous les produits EUA ont obtenu une exonération de responsabilité extrêmement large qui couvre le Dr Marks, la FDA, le CDC, le HHS, les fabricants, les distributeurs, les médecins, les pharmaciens et toutes les personnes impliquées dans le vaccin. programme.



Ils peuvent donc tout nous dire, car le public n'a aucun recours devant les tribunaux pour intenter une action lorsqu'un produit EUA est impliqué.



4.La FDA justifie son évaluation selon laquelle les vaccins non testés sont sûrs en utilisant l'argument suivant : "Les données de sécurité accumulées avec le vaccin bivalent (original et omicron BA.1) et avec le vaccin monovalent Moderna COVID-19 sont pertinentes pour le vaccin Moderna COVID-19 , Bivalent car ces vaccins sont fabriqués selon le même procédé."



C'est la même chose que d'affirmer que le beurre d'amande est sûr, donc le beurre de cacahuète est également sûr car il est fabriqué selon le même procédé. Est-ce vraiment la meilleure excuse que la FDA peut offrir pour ne pas remplir ses fonctions réglementaires ?

Que s'est-il passé lors de la réunion du CDC ACIP (Comité consultatif sur les pratiques de vaccination) le 1er septembre ?



Le CDC savait qu'il aurait du mal à convaincre le public de prendre ces vaccins, car presque tout le monde a déjà eu le COVID, les avantages des vaccins antérieurs étaient surpromis, la maladie s'est atténuée, les vaccins n'empêchent pas l'infection ou la transmission et la peur autour COVID est en grande partie parti. Par conséquent, CDC devait employer de nouvelles stratégies.



Une stratégie consistait à invoquer «l'effet de train en marche». Vous essayez de convaincre le public que tout le monde se fait tirer dessus, alors eux aussi devraient prendre le train en marche. Un sondage a été présenté lors de la réunion de l'ACIP qui affirmait que 72% des personnes éligibles prévoyaient d'obtenir les nouveaux boosters.



Quelle est la probabilité que cela soit vrai ? Seuls 33 % de la population ont déjà reçu un premier rappel, tandis que 65 % ont répondu « Non merci ». Et l'intérêt pour les jabs COVID est en baisse. Moins de 5 % des enfants d'âge préscolaire ont reçu un vaccin COVID au cours des 3 mois depuis leur autorisation.



Le CDC a laissé entendre à l'ACIP que 49% du public avait été boosté, tandis que ses propres statistiques dans le NY Times indiquent que le nombre réel est de 33%. Voici comment le CDC a effectué le calcul pour faire apparaître que les rappels sont plus populaires qu'ils ne le sont : soixante-sept pour cent du public est «entièrement vacciné» selon le CDC. Quarante-neuf pour cent de ces 67% (ceux qui sont complètement vaccinés) est de 33%.



Le gouvernement fédéral a alloué un milliard de dollars pour acheter de la publicité et garantir une couverture médiatique positive (et supprimer les mauvaises nouvelles) pour pousser les premiers vaccins COVID. On se demande combien sera dépensé pour pousser les nouveaux boosters.



Le CDC affirme que 224 millions d'Américains sont "complètement vaccinés". Les membres de l'ACIP ont été informés que sur ce nombre, 210 millions sont déjà éligibles aux nouveaux boosters. Le gouvernement a acheté jusqu'à présent 171 millions de doses de rappel bivalentes (105 millions de Pfizer et 66 millions de Moderna) qui peuvent être utilisées pour les personnes âgées de 12 ans et plus.



La FDA et le CDC n'ont pas encore autorisé le déploiement de nouveaux rappels bivalents pour les enfants de moins de douze ans, qui ont par le passé reçu des vaccins COVID à plus faible dose que les adultes. Mais les agences ont déclaré qu'elles prévoyaient de le faire d'ici quelques semaines.



Un autre problème délicat pour le comité ACIP était la question de savoir combien de temps ces boosters fonctionneront et à quelle fréquence ils seront recommandés. Les membres de l'ACIP sont chargés de donner des conseils sur tous les vaccins, et ils ne veulent pas que les vaccins COVID aigrissent le public sur d'autres vaccins.



Bien qu'une recommandation d'administrer les rappels bivalents 4 mois après une dose précédente ait été émise, le comité ACIP a été invité à approuver les rappels lorsqu'au moins 2 mois s'étaient écoulés depuis une dose précédente. Le Dr Twentyman du CDC a déclaré que le CDC ne comptait plus le nombre total de doses. Elle a déclaré que même si une personne a reçu 4 ou 5 vaccinations COVID antérieures, un nouveau rappel bivalent "ne devrait pas être refusé", tant que 2 mois se sont écoulés depuis la dernière dose.

Combien de temps cela fonctionnera-t-il ?



Selon l' article NEJM de cette semaine ,



"il a été démontré que l'augmentation des titres d'anticorps neutralisants, ainsi que l'efficacité clinique, diminuent de quatre mois après une troisième immunisation par l'ARN messager. Après une quatrième immunisation par l'ARN messager, il a été signalé que la protection contre l'infection par le SRAS-CoV-2 omicron diminue après seulement 4 semaines , bien que la protection contre les maladies graves dure plus longtemps.



L'immunité hybride contre la vaccination et l'infection offre une protection plus grande et plus durable que l'une ou l'autre seule."



Quatre semaines! Les titres d'anticorps chutent 4 semaines après la 4e dose. Pas étonnant que le CDC autorise et encourage de tels rappels fréquents.



Les vaccinateurs COVID ont inventé un nouveau terme, l'immunité hybride, s'inspirant des voitures électriques hybrides. Cela fait référence à l'amélioration de l'immunité d'une personne vaccinée si elle contracte également la maladie ! Comme si être vacciné mais contracter quand même la maladie devait être normalisé comme souhaitable. Après que le CDC ait passé deux ans à nier que l'immunité naturelle - le genre que les gens obtiennent après l'infection - existe même, le CDC essaie maintenant de prendre un vaccin au citron, d'ajouter une immunité naturelle, de l'appeler immunité hybride et de faire de la limonade !

Comment ce déploiement a-t-il été justifié ?



Les variantes d'omicron sont présentes depuis novembre dernier, et on a rapidement découvert que l'immunité induite par le vaccin et naturelle due aux variantes antérieures était très limitée pour les variantes d'omicron, car elles sont si différentes de la souche ancestrale. Les agences de santé et les fabricants testent des prototypes de vaccins omicron depuis jusqu'à 9 mois.



La plupart de ces tests impliquaient des souches BA.1 et BA.2 omicron. Cependant, 90% des cas actuels sont causés par l'omicron BA.5, qui est génétiquement éloigné de BA.1 et BA.2.



Mais il y avait des données humaines (impliquant quelques centaines de sujets chacun) pour plusieurs des premiers prototypes de vaccins omicron, de sorte que les agences de santé ont décidé de simplement prétendre que l'ARNm conçu pour BA.1 et BA.2 était suffisamment proche de BA.5 pour que les données étaient comparables.



Étant donné que 50% du contenu du vaccin serait l'ancien vaccin, la FDA a affirmé qu'elle avait déjà établi l'innocuité et l'efficacité de cette moitié. Ensuite, pour compléter les choses, il y avait des données provenant de souris, qui ont généré des niveaux d'anticorps comparables aux nouveaux vaccins comme ils l'avaient fait aux vaccins plus anciens. Et bien sûr, nous pouvons compter sur les souris pour qu'elles se comportent exactement comme les gens, n'est-ce pas ? Après tout, ils ont été « humanisés » pour contenir un récepteur ACE-2 humain.



Non, nous ne pouvons pas compter sur les souris. Nous ne pouvons même pas compter sur les primates non humains comme modèle pour les vaccins, car chaque espèce réagit de manière unique et imprévisible aux infections et aux vaccinations. Mais les données sur les souris gonflent le "paquet" d'autorisation de la FDA, il semble donc que la FDA ait effectué un examen plus approfondi.

Après avoir discuté de la durée de vie de ce booster, il faut se demander si cela pourrait bien fonctionner



Les prédictions du magazine Nature et du NIAID Vaccine Research Center (VRC) du Dr Fauci au NIH indiquent que les nouveaux vaccins ne s'amélioreront pas par rapport aux anciens vaccins.



Selon le VRC, "une étude sur des primates non humains a montré qu'un vaccin à ARN messager spécifique à l'omicron n'était pas meilleur que le vaccin original à ARN messager-1273 [ancestral Moderna] pour la protection contre le défi de l'omicron".



Nature note, "une analyse [publiée le 26 août] suggère que les rappels mis à jour semblent offrir à peu près la même protection qu'une dose supplémentaire des vaccins plus anciens - en particulier lorsqu'il s'agit de garder les gens hors de l'hôpital."



Aucune de ces études n'a été discutée lors de la réunion de l'ACIP. Aucune discussion n'a été fournie concernant pourquoi et comment les vaccins bivalents ont été choisis.



La raison pour laquelle les vaccins omicron ne stimulent pas une bonne réponse omicron est attribuée par les auteurs du NIAID VRC à l'amorçage antigénique, également connu sous le nom de péché antigénique originel. Cela signifie que le système immunitaire a été programmé pour répondre encore et encore à la première infection à coronavirus ou au premier vaccin qu'il a rencontré, même lorsqu'il rencontre plus tard différents antigènes de coronavirus.



Dans quelle mesure l'ancien vaccin fonctionnait-il ? La diapositive CDC ci-dessous, présentée par le Dr Link-Gelles du CDC, n'est pas bien étiquetée, mais elle montre que, que vous receviez deux ou trois doses de l'ancien vaccin, pendant la période omicron, l'efficacité dans tous les groupes d'âge était inférieure à 40 % à trois mois. À six mois, il oscillait autour de zéro efficacité (aucun avantage), et après cela, il était négatif (nocif) pour la plupart des âges.

ARNm 3 vs EV relative à 2 doses contre une infection symptomatique



Une efficacité négative signifie que les vaccinés sont plus susceptibles d'être infectés par le COVID que les non vaccinés. Cela correspond à ce que nous constatons au Royaume-Uni et dans certains autres pays : les vaccinés deviennent plus susceptibles de contracter le COVID. Et c'est cet effet que les agences de santé publique essaient probablement de conjurer, ou de cacher, avec des boosters perpétuels.



Il semble que le public ici et dans de nombreux autres pays soit induit en erreur en recevant un vaccin non testé (ou dans d'autres pays un BA. 1 ou 2 testé au minimum) sur la fausse promesse qu'il sera tellement meilleur que l'ancien vaccin. Les régulateurs savent qu'il est peu probable que ce soit mieux, mais leurs moteurs de relations publiques sont activés pour nous convaincre du contraire.

Dans quelle mesure les nouveaux vaccins sont-ils sûrs ?



C'est une supposition, car vous ne pouvez pas évaluer la sécurité humaine à partir de modèles animaux, car ils ne prédisent pas la réponse humaine. Qu'a-t-on fait pour évaluer l'innocuité des vaccins bivalents?

Réactogénicité



La réactogénicité est un mot qui fait référence aux effets indésirables à court terme des vaccins, comme la fièvre, les rougeurs, la fatigue ou les douleurs musculaires. Selon les informateurs du CDC, le degré de réactogénicité des prototypes de vaccins omicron était comparable à celui des anciens vaccins COVID « ancestraux ».



Il n'y avait aucune donnée sur des effets secondaires plus graves, et le Dr Shimabukuro du CDC a déclaré qu'il n'y avait aucun moyen d'évaluer le risque de myocardite en raison du petit nombre de sujets qui ont reçu les vaccins prototypes.



Cependant, si vous regardez le tableau de Pfizer préparé pour les membres de l'ACIP ci-dessous, vous remarquerez qu'il y avait une plus grande réactogénicité (effets secondaires plus aigus) observée après les prototypes de vaccins omicron qu'après les vaccins plus anciens. Cela peut être un signe que des réactions plus graves résulteront des nouveaux vaccins, mais il n'y a aucun moyen d'en être sûr.

profil de réactogénicité de l'omicron bivalent BA.1

Myocardite



Les présentateurs à l'ACIP ont affirmé que la myocardite était moins fréquente après les injections de rappel de l'ancien vaccin qu'après la deuxième dose de la série initiale. Cependant, la diapositive 39 montrée par le Dr Shimabukuro, qui a été rapidement ignorée, a montré le contraire. Pour les garçons et les filles de 16 à 17 ans et pour les hommes de 30 à 39 ans, le risque de myocardite était accru après un rappel. (Voir ci-dessous.)



Il n'y a donc aucune raison de penser que les rappels seront plus sûrs que la deuxième dose, en termes de myocardite. Soit dit en passant, ce risque était d'environ 1 sur 2 000 jeunes hommes âgés de 18 à 24 ans après leur deuxième dose dans une étude de Kaiser .

Taux d'incidence VSD de myocardite péricardite vérifiée



Le Dr Shimabukuro a également déclaré que si vous vous faites vacciner peu de temps après avoir récupéré du COVID, une augmentation des effets secondaires, au moins à court terme, est à prévoir – mais « il y a un manque de preuves que cela vous expose à un risque accru de myocardite ». Je ne suis pas rassuré par le manque de preuves. En fait, le cardiologue pédiatrique Dr Kirk Milhoan a examiné la semaine dernière toutes les preuves que le Dr Shimabukuro n'a pas pu trouver.



Se faire vacciner peu de temps après s'être remis de la COVID est téméraire, et tout fonctionnaire imposant les vaccins après la guérison expose les personnes à leur charge à un risque encore plus grand de réactions indésirables, y compris la myocardite.



Certains scientifiques, dont le Dr Barouch dans le NEJM de la semaine dernière, affirment que la myocardite est "beaucoup plus fréquente" après un cas de COVID qu'elle ne l'est après la vaccination. Mais il n'a cité aucune source pour cette affirmation.



Le cardiologue pédiatre Kirk Milhoan a passé en revue toute la littérature récente sur la question des taux de myocardite après infection versus après vaccination. Il semble que le vaccin vous expose à plus de risque de myocardite qu'une infection au COVID, mais il existe de nombreux facteurs différents qui influencent le risque, notamment l'âge, le sexe, si vous avez déjà eu le COVID et depuis combien de temps, et le type de vaccins reçus.



Les vaccins Moderna sont plus susceptibles de provoquer une myocardite que Pfizer. Recevoir un vaccin Moderna après un premier vaccin Pfizer augmente encore plus le risque que de recevoir 2 vaccins Moderna. Voir le tableau 2 d'une importante étude sur la myocardite dans 4 pays nordiques.



La France, l'Allemagne , la Suède, la Norvège, la Finlande, le Danemark et l'Islande ont tous interrompu les vaccinations Moderna COVID pour les jeunes hommes.



Un membre de l'ACIP a demandé si le vaccin Jynneos monkeypox, qui peut également induire une myocardite, pouvait être administré avec les nouveaux vaccins bivalents ? Cela augmenterait-il le risque de myocardite ? La réponse surprenante a été "Lisez le cahier d'information", ce qui signifie peut-être que cela ne devait pas être discuté en public.



En parlant de ce qui pouvait être discuté en public, toute discussion sur la grossesse et la vaccination COVID était interdite lors de la réunion de l'ACIP. Plusieurs membres du comité ont demandé des informations sur la grossesse, mais les informateurs ont fermement refusé d'en fournir. Rien sur les hospitalisations, les décès, les issues fœtales.



Les membres de l'ACIP ont été informés qu'ils en seraient informés lors d'une prochaine réunion. Le Dr Miller, représentant Moderna, a déclaré qu'ils étaient en train d'inscrire un total de 800 femmes enceintes dans une étude. Qui serait un jour achevé. La seule conclusion que je peux tirer est que le CDC n'aime pas les résultats qu'ils ont maintenant. Et ils prévoient de retarder leur mise à disposition du public aussi longtemps que possible.



Pourtant, le CDC a établi un registre des grossesses pour les vaccins COVID il y a près de 18 mois. Le CDC et la FDA doivent disposer de données sur plusieurs milliers de grossesses. Chaque femme qui reçoit une dose de vaccin COVID doit fournir des informations indiquant si elle est enceinte avant de pouvoir être vaccinée, et le CDC recueille toutes ces informations. En outre, il existe des milliers de rapports du VAERS sur les issues de grossesse défavorables.



La FDA a exigé que Pfizer/BioNTech étudie l'effet du vaccin pendant la grossesse lorsqu'elle a délivré une licence pour Comirnaty le 23 août 2021. La FDA a également exigé des études supplémentaires sur la sécurité du vaccin chez les enfants et des études supplémentaires sur la myocardite en même temps. Le problème est que ces études ne seront pas terminées avant cinq ans, bien après que des milliards de doses auront été administrées et que les vaccins seront périmés depuis longtemps.



Il est difficile de justifier pourquoi la FDA demanderait que ces études prennent autant de temps. La FDA a-t-elle demandé des durées d'étude aussi longues afin de retarder son évaluation de la sécurité des vaccins jusqu'à ce que les vaccins ne soient plus utilisés ?



La seule conclusion que je peux tirer est que la FDA et le CDC n'aiment pas les résultats de sécurité qu'ils ont déjà. Et ils prévoient de retenir les mauvaises nouvelles aussi longtemps que possible.

COVID longue



Le comité s'est aussi intéressé au long COVID. Les vaccins pourraient-ils prévenir cette redoutable complication ? CDC était maman. Le briefer du CDC a affirmé que le CDC ne disposait pas de "données systématiques" sur le long COVID. Le CDC n'a pas non plus développé de définition de cas pour le long COVID. Pourquoi le CDC a-t-il retardé l'enquête sur cette complication d'une importance cruciale ?



Le NY Times a révélé en février 2022 que le CDC dissimule l'essentiel des données de santé publique qu'il collecte. Selon le Times, "une grande partie des informations retenues pourraient aider les autorités sanitaires nationales et locales à mieux cibler leurs efforts pour maîtriser le virus".



Vous n'allez pas trouver un acte d'accusation plus public du NY Times de nos Centers for Disease Control que cela.



La vaccination échoue-t-elle à prévenir le long covid ? Cela cause-t-il un long covid ? Le fondateur du FLCCC et médecin de soins intensifs estimé, le Dr Paul Marik, a postulé que les longues blessures liées au COVID et de nombreuses blessures causées par le vaccin COVID sont dues à la même chose : la présence prolongée de protéines de pointe dans la circulation.



Si cela est vrai, il peut y avoir un chevauchement considérable entre les symptômes et la pathologie du COVID long et les blessures causées par le vaccin, et le CDC peut essayer de dissimuler cela, ou peut-être chercher un moyen de prétendre que toutes les blessures causées par le vaccin sont dues au COVID.

La FDA a révoqué toutes les autorisations d'utilisation d'urgence de Pfizer et Moderna pour les anciens boosters le 31 août



Ce fut soudain et inattendu. Les rendez-vous ont dû être annulés, car à partir du 31 août, les anciens vaccins étaient limités à une utilisation uniquement chez les jeunes enfants ou pour la série initiale. La FDA n'a pas retiré ni rappelé les vaccins Comirnaty et Spikevax sous licence, qui ont également été approuvés comme dose de rappel. Est-ce une reconnaissance tacite qu'il n'y a pas de Comirnaty ou de Spikevax sous licence disponible aux États-Unis ?



La FDA aurait-elle déployé les nouveaux vaccins si rapidement pour justifier le retrait de la plupart des anciens vaccins de l'utilisation, peu de temps après que des rapports ont commencé à circuler sur leur contenu contenant des matériaux non divulgués et éventuellement nocifs ?

conclusion



La FDA et le CDC ont coopéré pour délivrer des autorisations d'utilisation d'urgence et déployer cette semaine de nouveaux vaccins bivalents Pfizer et Moderna COVID, sans aucun essai sur l'homme, ce qui est sans précédent.

Ces vaccins continuent de bénéficier d'une protection extraordinaire contre la responsabilité, tandis que le destinataire n'a pas accès au système judiciaire en cas de blessure.



Les vaccins actuels peuvent ne pas fournir une protection durable et de haut niveau contre l'infection ou la transmission avec omicron, même après plusieurs rappels et également après l'introduction de vaccins spécifiques à omicron mis à jour. Au lieu de cela, l'objectif le plus important de la vaccination contre le COVID-19 devrait être de fournir une protection à long terme contre les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus aux variantes actuelles et futures... les avantages cliniques des rappels mis à jour par rapport aux vaccins actuels ne sont pas clairs. .. Les plans de rappel doivent donc être basés sur des données scientifiques solides qui montrent des augmentations substantielles et soutenues de la prévention des maladies graves plutôt que sur des augmentations à court terme des titres d'anticorps neutralisants. ~ NEJM Barouche



Il n'y a aucune preuve que les nouveaux vaccins sont sûrs, alors qu'il existe des preuves limitées qu'ils peuvent être plus nocifs que les vaccins COVID précédents - mais en l'absence de tests sur l'homme, il n'y a aucun moyen de vraiment prédire leur sécurité. Les données de sécurité sont dissimulées par les agences fédérales de santé. Leurs messages sont trompeurs.

Il n'y a aucune preuve que les nouveaux vaccins bivalents seront plus efficaces que les vaccins plus anciens, et les preuves existantes suggèrent que toute efficacité qu'ils fournissent ne persistera pas plus de 1 à plusieurs mois.

Les vaccins COVID semblent augmenter la sensibilité aux infections COVID, commençant en moyenne 6 mois après une inoculation.

Les rappels perpétuels évitent brièvement l'efficacité négative qui se développe quelques mois après une vaccination COVID. C'est peut-être la raison pour laquelle des rappels fréquents sont poussés. Mais des rappels fréquents peuvent également affaiblir l'immunité globale et peuvent même contribuer à l'augmentation des taux de mortalité aux États- Unis et au Royaume- Uni .





Il existe une coordination internationale concernant les boosters bivalents, et un effort majeur sera entrepris pour les armer, malgré des niveaux historiquement bas de COVID sévère. Pourquoi?



Lorsque le NY Times a demandé au CDC ce qui causait les retards dans le partage de ses informations, Kristen Nordlund, porte-parole du CDC, a déclaré que l'agence avait mis du temps à publier les différents flux de données "parce que, en fin de compte, ce n'est pas encore prêt pour les heures de grande écoute...' Une autre raison est la crainte que l'information ne soit mal interprétée, a déclaré Mme Nordlund.