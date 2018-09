Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Nuit debout devant les abattoirs ? Aujourd'hui a lieu la deuxième édition de la nuit debout devant les abattoirs. L'année dernière a la même date entre la Suisse, la France et la Belgique 400 personnes ont veillés les animaux en attente de leur mort. Qui sont les Vegans, quel est ce mouvement qui dérange ouvertement une vie si bien rangée, si tranquille ? Mon article ne peut pas faire le tour de la question à 100% mais j'essaie objectivement de faire le tour !



Les Vegans sont ils des idiots carencés et décharné(e)s ? Non ! Toutes classes sociales et toutes classes d'âges font partie de ce mouvement ne mangeant aucun produits issus de la filière animale. En les rencontrant et en discutant avec eux vous remarquez des personnes faisant attention à eux et bien plus au courant sur la nutrition que bien des mangeurs et mangeuses de viande !



Que des jeunes étudiants et étudiantes en manque de repères ? Non ! Cela fait des années en Suisse comme en France ou en Belgique que bien des générations se sont poser des questions sur la viande et la maltraitance animale. Il y a dans les nuits debout et révoltées devant les abattoirs une tranche d'âge de 18 à 50 ans. Le discours est construit et très bien mis en place. Il y a énormément d'intelligence dans le milieu et une énergie à vouloir avancer qui ferait pâlir bien des partis politique en Suisse ou en Europe !



Silence on tue ! Les abattoirs n'ont pas livrés d'images pendant des années ! C'est au final le chemin que prennent toutes les vaches que vous voyez dans les joli champs à la campagne. Est-ce logique de mourir chacun son tour à la file indienne ? Si cela ne l'était pas pour les humains pourquoi est-ce que cela le serait pour les animaux ? En Suisse ce n'est pas la loi de protection des animaux qui fait que les animaux meurent avec respect dans les abattoirs ! Saluons l'action de communication qui à générer ce concept : Dans les abattoirs les animaux serait tués avec respect ? On ne peut pas tuer avec respect quelqu'un qui ne veut pas mourir ! Le problème c'est que pour les Vegans les animaux sont quelqu'un et que pour l'industrie animale les animaux ne sont personne !



Je ne fais que mon travail ? Beaucoup de vidéo intéressantes circulent :



C'est tout un système économique fait par des riches pour des pauvres qui entretient tout un système qui ne s'effondrera pas tout seul et n'importe quel changement majeurs dans nos sociétés ne s'est jamais fait sans combattre.





Le droit à la tolérance ? Extrémisme et violence ?

Pourquoi dire la vérité est extrémiste ? Et surtout : Pourquoi s'interposer entre le couteau et l'animal serait de l'extrémisme ?

Pour rappel : dans cette vidéo voilà contre quoi se battent les personnes dans le mouvement Nuit debout et révoltée !





Les Vegans s'intéressent qu'aux animaux ? Non ! En fréquentant le milieu vous verrez que toutes sortes de sujets de société entrent en jeu. Réduire le sujet Vegan au sort des animaux est d'après moi bien réducteur. Je ne suis que moi ! Un simple rédacteur et ne peut résumer tout le mouvement dans un article.



Les animaux ne sont pas tués ils sont transformés ?? : J'avais 25 ans quand j'ai entendu pour la première fois ce discours dans une émission TV où des enfants visitaient une ferme pédagogique dans les années 2000 : Madame est-ce que avant de devenir Jambon, le cochon souffre quand il est tué ?

Tu sais ma chérie il faut pas voir les choses comme cela, il faut te dire que les animaux ne sont pas tués mais transformés !

Les animaux sont étourdit avant d'être tués ? La photo illustrant cet article représente un pistolet utilisé dans les abattoirs. Le pistolet et posé sur le crâne de l'animal. Une fois actionné une tige de métal vient s'enfoncer dans le crâne de l'animal. Voilà comment l'animal serait étourdit et qu'il ne souffrirait pas ?



Non ! Toutes classes sociales et toutes classes d'âges font partie de ce mouvement ne mangeant aucun produits issus de la filière animale. En les rencontrant et en discutant avec eux vous remarquez des personnes faisant attention à eux et bien plus au courant sur la nutrition que bien des mangeurs et mangeuses de viande !Non ! Cela fait des années en Suisse comme en France ou en Belgique que bien des générations se sont poser des questions sur la viande et la maltraitance animale. Il y a dans les nuits debout et révoltées devant les abattoirs une tranche d'âge de 18 à 50 ans. Le discours est construit et très bien mis en place. Il y a énormément d'intelligence dans le milieu et une énergie à vouloir avancer qui ferait pâlir bien des partis politique en Suisse ou en Europe !Les abattoirs n'ont pas livrés d'images pendant des années ! C'est au final le chemin que prennent toutes les vaches que vous voyez dans les joli champs à la campagne. Est-ce logique de mourir chacun son tour à la file indienne ? Si cela ne l'était pas pour les humains pourquoi est-ce que cela le serait pour les animaux ? En Suisse ce n'est pas la loi de protection des animaux qui fait que les animaux meurent avec respect dans les abattoirs ! Saluons l'action de communication qui à générer ce concept :Beaucoup de vidéo intéressantes circulent :C'est tout un système économique fait par des riches pour des pauvres qui entretient tout un système qui ne s'effondrera pas tout seul et n'importe quel changement majeurs dans nos sociétés ne s'est jamais fait sans combattre. https://www.mesopinions.com/petition/sante/finir-folie-vegan/35620?commentaires-list=true >> Je suis tombé un jour sur cette magnifique pétition. Les vegans serait intolérants et intolérantes. N'est ce pas étrange de demander de la tolérance envers quelque chose imposant une telle montagne de souffrance ?Non ! En fréquentant le milieu vous verrez que toutes sortes de sujets de société entrent en jeu. Réduire le sujet Vegan au sort des animaux est d'après moi bien réducteur. Je ne suis que moi ! Un simple rédacteur et ne peut résumer tout le mouvement dans un article.: J'avais 25 ans quand j'ai entendu pour la première fois ce discours dans une émission TV où des enfants visitaient une ferme pédagogique dans les années 2000 :

Voir la carte

Gilbert simple Lausannois











Gilbert simple Lausannois



Flashback : < > Sytème anti intrusion ? Harley Davidson ? Différences entre patron et leader : la lutte incessante entre pouvoir et leadership