OTAN Russie: bruits de bottes

Point de presse du secrétaire général de l'OTAN en prélude à l'exercice Trident Juncture

Ce mercredi (24 octobre 2018), le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a fait un point de presse préalable à l'exercice Trident Juncture, le plus grand exercice organisé par l'OTAN depuis la fin de la Guerre froide. Cet exercice fera intervenir environ 65 navires, 250 aéronefs, 10 000 véhicules et 50 000 militaires de tous les pays de l'Alliance. Les 29 pays membres de l'OTAN ainsi que deux pays partenaires, la Finlande et la Suède, vont y prendre part. « Cet exercice est une démonstration éclatante de nos capacités et de notre détermination à travailler ensemble », a déclaré le secrétaire général. (25 Oct. 2018) nato.int/cps/fr/natohq/news_159663.htm



La Russie entame ses plus grandes manœuvres militaires depuis l'époque soviétique

300.000 soldats, 36.000 chars, véhicules blindés de transport et de combat d'infanterie, plus de 1.000 avions et hélicoptères et pratiquement une centaine de navires: les exercices Vostok 2018, les plus importants de l'histoire contemporaine du pays, ont commencé en Russie.

Les dernières manœuvres d'une envergure comparable avaient été organisées en URSS il y a près de 40 ans.(11.09.2018) sptnkne.ws/j5Ur



Le rôle et l’influence des responsables militaires dans la politique extérieure de la France

… l’expérience a prouvé que, contrairement aux vœux de la diplomatie française, les interventions armées ne pouvaient pas être efficacement menées sous le pilotage direct du Secrétariat général des Nations unies. Des militaires français et de nombreux civils locaux ont payé de leur vie, en Bosnie notamment, l’incapacité décisionnelle de cet organisme. Dans ce contexte, le recours à des organisations militaires régionales comme l’OTAN a souvent été une solution. Les militaires français sont donc amenés à regagner le chemin des états-majors de l’OTAN, sous quelque forme que ce soit, ainsi qu’à participer de façon décisive aux états-majors européens (Eurocorps), considérés par la diplomatie française comme des substituts à ceux de l’OTAN mais qui, en réalité, travaillent étroitement avec eux. cairn.info/revue-internationale-et-strategique-2002-4-page-53.htm



