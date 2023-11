Obtenir un crédit en Suisse, conseils et astuces

Voici quelques stratégies pour améliorer rapidement votre crédit :

1. Payez les soldes de vos cartes de crédit de manière stratégique

La part de vos limites de crédit que vous utilisez à tout moment est appelée utilisation du crédit. Une bonne ligne de conduite : Utilisez moins de 30 % de votre limite sur n'importe quelle carte, mais plus bas c'est mieux. Les meilleurs scores ont tendance à avoir une utilisation de crédit à un chiffre. (Vous pouvez suivre votre utilisation de crédit sur chaque carte et globalement en consultant votre profil de score de crédit avec organisme financier prêt immobilier Suisse).

Vous devez vous assurer que votre solde est faible lorsque l'émetteur de la carte le communique aux agences d'évaluation du crédit, car c'est ce chiffre qui est utilisé pour calculer votre score. Un moyen simple d'y parvenir est de payer le solde avant la fin du cycle de facturation ou de payer plusieurs fois au cours du mois afin de toujours maintenir un solde bas.

• Impact : très influent.

L'utilisation de votre crédit est le deuxième facteur le plus important de votre cote de crédit ; le facteur le plus important est le fait de payer à temps.

• Temps à consacrer : Faible à moyen.

Fixez des rappels de calendrier pour vous connecter et effectuer vos paiements. Vous pouvez également ajouter des alertes sur vos comptes de carte de crédit pour vous avertir lorsque votre solde atteint un certain montant.

Quelle est la rapidité d'exécution ? Rapidement.

Dès que votre carte de crédit signale un solde inférieur aux agences d'évaluation du crédit, cette utilisation inférieure sera prise en compte dans le calcul de votre score.

2. Demandez des limites de crédit plus élevées

Lorsque votre limite de crédit augmente et que votre solde reste le même, cela réduit instantanément votre utilisation globale du crédit, ce qui peut améliorer votre crédit. Si votre revenu a augmenté ou si vous avez plus d'années d'expérience positive en matière de crédit, vous avez de bonnes chances d'obtenir une limite plus élevée.

Avant de faire cette demande, réfléchissez à la manière dont vous maintiendrez vos habitudes de consommation et n'utiliserez pas au maximum le crédit disponible supplémentaire. Si ces limites plus élevées vous tentent, cette stratégie n'est peut-être pas la meilleure pour vous.

Impact : Très influent, car l'utilisation est un facteur important dans les scores de crédit.

• Temps à consacrer : Faible.

Contactez l'émetteur de votre carte de crédit pour savoir s'il est possible d'obtenir une limite plus élevée. Voyez s'il est possible d'éviter une enquête de crédit "dure", qui peut temporairement faire baisser votre score de quelques points.

• Rapidité d'action : Rapidement.

Une fois que la limite plus élevée est signalée aux agences d'évaluation du crédit, elle réduira votre utilisation globale du crédit - à condition que vous n'utilisiez pas la "place" supplémentaire sur la carte.

3. Devenir un utilisateur autorisé

Si un parent ou un ami possède un compte de carte de crédit avec une limite de crédit élevée et de bons antécédents de paiements ponctuels, demandez à être ajouté en tant qu'utilisateur autorisé. Cela permet d'ajouter le compte à vos rapports de crédit, de sorte que sa limite de crédit peut contribuer à votre utilisation. Également appelé par certain "piggybacking", le statut d'utilisateur autorisé vous permet de bénéficier des bons antécédents de paiement de l'utilisateur principal. Le titulaire du compte n'a pas besoin de vous laisser utiliser la carte - ni même de vous donner le numéro de compte - pour que votre crédit s'améliore.

Assurez-vous que le compte est signalé aux principales agences d'évaluation du crédit pour en tirer le meilleur parti ; la plupart des cartes de crédit le font.

• Impact : Potentiellement élevé,

Surtout si vous êtes un novice en matière de crédit et que votre dossier est peu étoffé. L'impact sera moindre pour ceux qui ont un crédit établi et qui essaient de compenser des erreurs ou de réduire l'utilisation de leur crédit.

• Temps à consacrer : Faible à moyen.

Vous devrez avoir une conversation avec le titulaire du compte à qui vous demandez cette faveur et convenir si vous aurez accès à la carte et au compte ou si vous figurerez simplement sur la liste des utilisateurs autorisés.

• Rapidité d'exécution : Rapide.

Dès que vous êtes ajouté et que le compte de crédit est signalé aux agences de notation, le compte peut bénéficier à votre profil.

4. Payez vos factures à temps

Aucune stratégie visant à améliorer votre crédit ne sera efficace si vous payez en retard. Pire encore, les paiements en retard peuvent demeurer dans votre dossier de crédit pendant 7½ ans.

Si vous manquez un paiement de 30 jours ou plus, appelez immédiatement le créancier. Payez dès que vous le pouvez et demandez-lui s'il peut envisager de ne plus signaler le paiement manqué aux agences d'évaluation du crédit. Même si le créancier ne le fait pas, cela vaut la peine de régler le compte le plus rapidement possible. Chaque mois où un compte est marqué comme étant en souffrance nuit à votre pointage.

• Impact : Très influent.

Le fait que vous payiez vos factures à temps est le facteur de notation le plus important dans les systèmes de notation.

• Temps à consacrer : Faible.

Prévenez les paiements manqués en mettant en place des rappels de compte et en envisageant des paiements automatiques pour couvrir au moins le minimum.

• Rapidité d'exécution :

Cela varie en fonction du nombre de paiements que vous avez manqués et de la date à laquelle vous les avez manqués. Le retard de paiement (30, 60, 90 jours ou plus) joue également un rôle. Heureusement, l'impact des paiements en retard s'estompe avec le temps, et l'ajout de comptes de crédit positifs peut contribuer à accélérer ce processus.