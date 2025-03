Obtenir un crédit entreprise en Suisse avec Prestaflex

1. Définir ses besoins financiers avec précision 🔍

Avant toute démarche, il est crucial de déterminer le montant exact du financement nécessaire et son objectif. Cela vous aidera à convaincre les investisseurs ou les banques que vous avez une vision claire et un plan solide.



Les bonnes questions à se poser :

✅ Pourquoi avez-vous besoin d’un financement ?



Création d’une entreprise

Développement (nouveau marché, internationalisation)

Investissement en matériel ou infrastructure

Augmentation des stocks

Recrutement

Trésorerie et fonds de roulement

✅ Quel montant vous faut-il ?



Estimez précisément le montant nécessaire pour éviter de demander trop (et paraître irréaliste) ou trop peu (et manquer de fonds).

Prévoyez une marge de sécurité pour couvrir d'éventuels imprévus.

✅ Comment allez-vous utiliser ces fonds ?



Établissez un tableau détaillé des dépenses prévues : machines, marketing, personnel, locaux…

✅ Comment allez-vous rembourser ?



Les financeurs voudront savoir comment l’argent générera du retour sur investissement.

💡 Astuce : Faites plusieurs scénarios financiers (optimiste, réaliste, pessimiste) pour prouver que votre entreprise peut gérer différentes situations.



2. Construire un Business Plan convaincant 📊

Un business plan solide est indispensable pour tout financement. Il doit prouver que votre entreprise a un fort potentiel de croissance et une bonne gestion des risques.



📍 Les éléments indispensables du business plan :

✔ Résumé exécutif : Une synthèse claire et percutante qui capte l’attention.

✔ Présentation de l’entreprise : Historique, valeurs, structure juridique, équipe de direction.

✔ Étude de marché : Analyse du marché cible, besoins des clients, concurrents et positionnement.

✔ Stratégie commerciale et marketing : Acquisition de clients, canaux de distribution, communication.

✔ Plan financier détaillé :



Prévisions de chiffre d’affaires sur 3 à 5 ans

Rentabilité et seuil de rentabilité

Trésorerie et besoins en fonds de roulement

Structure des coûts et marges

💡 Astuce : Adaptez votre business plan en fonction du type de financeur : une banque voudra voir un plan de remboursement clair, un investisseur sera plus intéressé par le potentiel de croissance.



3. Sélectionner la bonne source de financement 💳

Il existe différentes options de financement, et le choix dépend de votre stade de développement, de votre secteur et de votre tolérance au risque.



🔹 Financement bancaire (prêt professionnel)

✔ Solution classique et sécurisée.

✔ Nécessite un apport personnel et des garanties (caution, hypothèque).

✔ Remboursement mensuel avec intérêts.

💰 Exemples : prêts bancaires, leasing pour matériel, crédit professionnel.



🔹 Investisseurs privés (Business Angels, Capital-risque, Crowdfunding en actions)

✔ Idéal pour les start-ups et entreprises innovantes.

✔ Pas de remboursement immédiat, mais cession d’une part du capital.

✔ En plus des fonds, l’investisseur apporte son expertise et son réseau.

💰 Exemples : fonds d’investissement, plateformes comme Seedrs ou Wiseed.



🔹 Subventions et aides publiques

✔ Aucune dette à rembourser.

✔ Critères souvent spécifiques (innovation, écologie, export, emploi).

✔ Processus parfois long et administratif.

💰 Exemples : subventions cantonales, Innosuisse, aides européennes.



🔹 Financement participatif (Crowdfunding, préventes, dons)

✔ Permet de tester le marché et de lever des fonds sans dette.

✔ Peut être basé sur des dons, des préventes de produits ou des actions.

✔ Fonctionne bien pour les produits innovants et projets créatifs.

💰 Exemples : Kickstarter, Ulule, GoFundMe.



💡 Astuce : Il est souvent judicieux de combiner plusieurs types de financements pour diversifier les risques et maximiser les chances de succès.



4. Préparer un dossier de financement irréprochable 📑

Quel que soit le financeur choisi, un dossier bien préparé est essentiel pour convaincre.



📍 Les éléments clés à inclure :

✔ Un business plan détaillé (voir section 2).

✔ Des prévisions financières réalistes et bien argumentées.

✔ Un plan de remboursement clair (si prêt).

✔ Une lettre de motivation bien rédigée expliquant la vision et l’impact du projet.

✔ Des documents justificatifs : bilans comptables, statuts d’entreprise, contrats de clients, etc.



💡 Astuce : Faites relire votre dossier par un expert financier ou un mentor pour maximiser vos chances.



5. Se préparer aux questions des financeurs 🤔

Les investisseurs et banques cherchent à minimiser les risques. Préparez-vous à répondre à des questions comme :

❓ Comment allez-vous générer des revenus et atteindre la rentabilité ?

❓ Quels sont les risques de votre projet et comment les gérez-vous ?

❓ Pourquoi ce montant spécifique et pas un autre ?

❓ Quelle est votre stratégie si le marché évolue différemment que prévu ?



💡 Astuce : Entraînez-vous avec des proches ou mentors pour être convaincant lors des rendez-vous.



6. Gérer intelligemment les fonds obtenus 💼

Une fois le financement obtenu, il est crucial de bien gérer l’argent pour éviter toute mauvaise surprise.



📍 Bonnes pratiques de gestion :

✔ Suivi rigoureux de la trésorerie : éviter les dépenses inutiles.

✔ Mise en place d’un tableau de bord financier : surveiller les KPI importants.

✔ Transparence avec les financeurs : fournir des mises à jour régulières.



💡 Astuce : Utilisez un logiciel de gestion comptable pour simplifier le suivi des finances et éviter les erreurs.



🎯 A se rappeler

Obtenir un financement pour son entreprise n’est pas une tâche facile, mais avec une préparation rigoureuse, un dossier solide et une stratégie adaptée, les chances de succès sont largement améliorées.



🚀 Étapes clés à retenir :

✅ Définir clairement son besoin de financement.

✅ Élaborer un business plan convaincant.

✅ Choisir la source de financement adaptée.

✅ Soigner son dossier et sa présentation.

✅ Se préparer aux questions et objections des financeurs.

✅ Gérer efficacement les fonds obtenus.



💡 Besoin d’aide pour structurer votre financement ? Faites-vous accompagner par des experts en financement ou des incubateurs pour mettre toutes les chances de votre côté ! 💼📈

