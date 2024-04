Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique PRP, MY Beauty Clinic de Genève nous en parle !

Le traitement par plasma riche en plaquettes (PRP) est l'une des formes les moins invasives de traitement des blessures et des inflammations dans les muscles, les tendons, les os, le cartilage et diverses autres structures.





Plasma riche en plaquettes : qu'est-ce que c'est et à quoi sert-il ?

Parce qu'il utilise des substances provenant de notre propre corps et qu'il est peu invasif, le traitement par PRP est "sûr" et les effets secondaires, lorsqu'ils se produisent, sont généralement légers.

Nous allons explorer ici ce qu'est ce type spécifique de plasma utilisé dans le traitement et quand il peut être utile pour votre santé.



Qu'est-ce que le plasma riche en plaquettes ?

Pour le traitement PRP, nous ne séparons du sang que les éléments les plus importants : le plasma et les plaquettes.



Plasma : la partie liquide du sang

Le plasma est la partie de notre sang qui n'est composée d'aucune cellule. La majeure partie de sa composition est constituée d'eau et de protéines et sa principale fonction est de faciliter la circulation des cellules sanguines dans les vaisseaux. Les trois types de cellules sanguines qui circulent dans le plasma sont les suivants

• Les globules rouges (responsables du transport de l'oxygène) ;

Les globules blancs (qui font partie du système immunitaire) ;

• Des plaquettes.

Les plaquettes : le "pansement" naturel du corps.

Lorsque le corps détecte une lésion de l'un des tissus de l'organisme, les plaquettes sont activées pour aider à endiguer un éventuel saignement. Ils doivent leur nom au fait que lorsqu'ils sont désactivés, ils ont une forme plus plate, comme de petites plaques. Mais lorsqu'ils sont activés, ils libèrent des protéines spécifiques et créent de petits "tentacules" pour mieux adhérer à la lésion. Les plaquettes amorcent ensuite le processus de coagulation du sang, qui constitue la première étape de la régénération des tissus. En outre, les plaquettes contiennent plusieurs protéines (facteurs de croissance) qui stimulent la régénération des tissus. Ces protéines sont libérées lorsque les plaquettes arrivent sur le site de la blessure. Comme il s'agit d'une cellule sanguine, son action est plus efficace dans les parties plus vascularisées du corps. Les zones moins vascularisées, comme les parties du cartilage et les ménisques, ont une action plaquettaire naturelle plus faible.



Plasma riche en plaquettes

Les plaquettes étant elles-mêmes à l'état solide, il serait plus difficile de les injecter directement dans d'autres parties du corps. C'est pourquoi, en plus des plaquettes, nous prélevons une petite quantité de plasma dans le sang de la personne pour solubiliser la solution qui sera injectée. Cette opération est réalisée à l'aide d'une centrifugeuse spécifique qui sépare le plasma et les plaquettes des autres éléments sanguins, qui sont renvoyés dans les vaisseaux sanguins.

Le résultat est une solution de plasma à forte concentration de plaquettes, utilisée pour régénérer et désenflammer les tissus.



Que peut traiter le plasma riche en plaquettes ?

Le plasma riche en plaquettes contient, outre les plaquettes elles-mêmes, un certain nombre de substances, de protéines et de facteurs de croissance qui ont des effets anti-inflammatoires, analgésiques et régénérateurs. Par conséquent, le plasma riche en plaquettes peut être utilisé pour traiter un certain nombre d'affections orthopédiques, comme par exemple :

• L'arthrose ;

• Arthrite

• Rupture du LCA

• Fasciite plantaire ("éperon")

• Tendinite ;

• Epicondylite latérale et épicondylite médiale ;

• Bursite ;

• Lésions méniscales ;

• Blessures musculaires ;

• Lésions du cartilage ;

• Fractures qui n'ont pas guéri (pseudarthrose).

Contrairement à une simple application de médicaments analgésiques et anti-inflammatoires, le PRP va également stimuler la régénération naturelle des tissus, tout en soulageant les symptômes. Ainsi, le patient peut avoir une meilleure qualité de vie et repousser la nécessité d'une intervention chirurgicale et d'autres traitements plus invasifs.



Quel est le traitement avec le Plasma Riche en Plaquettes ?

Le traitement par PRP est réalisé dans le cabinet du médecin ou dans un centre chirurgical. Elle commence par le prélèvement d'un échantillon de sang du patient et la séparation du composant le plus important pour le traitement : les plaquettes. Ensuite, l'analyse des sites d'injection commence. Ils sont généralement effectués dans différentes parties de la zone à traiter, qu'il s'agisse d'un muscle, d'un cartilage ou d'un os. Dans certains cas, les médecins utilisent une échographie pendant les injections pour s'assurer qu'ils ciblent la bonne zone. En tout, la procédure dure généralement environ une heure, mais cela peut varier en fonction de la localisation des applications.



Les injections de PRP sont-elles douloureuses ?

Normalement, l'application de plasma riche en plaquettes n'est pas douloureuse. Mais cela peut varier en fonction du site d'application et de la perception de la douleur de chaque patient. En cas d'inconfort, le médecin peut appliquer des anesthésiques locaux pour rendre l'application plus tranquille.



Dois-je me reposer après l'injection de plasma riche en plaquettes ?

Comme il s'agit d'une procédure peu invasive, il n'est pas nécessaire de cesser les activités quotidiennes et de prendre un repos complet après l'application du PRP.

La plupart des personnes peuvent poursuivre leurs activités normalement, en évitant simplement tout effort excessif sur le site d'application pendant les 24 heures suivant le traitement.



Quand dois-je répéter l'injection de plasma riche en plaquettes ?

Dans de nombreux cas, une seule injection suffit pour que le patient bénéficie d'une amélioration significative.

Mais, en fonction de la blessure, il n'est pas rare que certaines personnes aient besoin de 2 à 7 applications pour obtenir une amélioration plus significative.





En savoir plus :

MY beauty Clinic

https://mybeauty-clinic.ch/traitement/prp/

My Beauty Clinic Team

Lu 54 fois









