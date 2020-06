Perspectives 2020 pour les avocats

https://avocatlausanne.net/ Vous cherchez un avocat sur Lausanne ?

Opportunités d'entrée : les perspectives pour les avocatsComme nous l'avons déjà mentionné, le marché du travail des avocats n'est certainement pas mauvais, mais il n'y a pas de pénurie de travailleurs qualifiés dans ce domaine. Cela signifie que les candidats doivent s'affirmer face aux autres dans le processus de candidature. Toutefois, des qualifications telles qu'une maîtrise, un doctorat ou des connaissances spécialisées en langues étrangères peuvent considérablement améliorer les perspectives de carrière sans faire des déménagements réguliers !Quelles exigences personnelles les futurs avocats doivent-ils satisfaire pour leur future profession ?Enthousiasme à argumenter et à remettre en question les faits et les circonstances. Bonne expression talent organisationnel empathie Apparence sûre d'elle autodiscipline persévéranceCarrière : Possibilités de perfectionnement en tant qu'avocatLa formation continue et les spécialisations sont généralement la clé d'une carrière passionnante. Pour les avocats, une formation en tant qu'avocat spécialisé avec des connaissances et une expérience particulières dans un domaine juridique particulier est une option idéale. En principe, un juriste ne peut utiliser qu'un maximum de trois désignations d'avocat spécialisé.Il y a actuellement 23 avocats spécialisés différents :Droit agricole droit du travail Droit bancaire et des marchés de capitaux Droit de la construction et de l'architecture droit de succession droit de la famille Droits de propriété intellectuelle Droit commercial et des sociétés droit des technologies de l'information droit des faillites droit commercial international droit médical Droit de la location et de la copropriété loi migratoire législation sociale législation fiscale droit pénal Droit des transports et des transports Droit d'auteur et droit des médias législation routière droit des marchés publics droit des assurances droit administratifPour être reconnu comme avocat spécialisé, un avocat doit avoir été admis comme avocat pendant au moins trois ans au cours des six dernières années précédant le dépôt de la demande. En outre, il doit prouver ses connaissances théoriques et son expérience pratique dans le domaine juridique concerné par un examen.Les cours correspondants s'y préparent. Pour prouver l'expérience pratique, un certain nombre de cas traités dans le domaine de spécialisation respectif est nécessaire.