Petite histoire de vente immobilière

Il enleva toutes les photos de famille des murs et les remplaça par des lithographies génériques.Il a même acheté de nouvelles serviettes avec des tapis assortis dans chaque salle de bain, qu'il n'a placées que lorsqu'il a eu un visiteur pour voir la maison.Et elle a plié tous les vêtements de toutes les armoires et les a tous retirés des comptoirs de la cuisine.Puis sont arrivés les planchers. "J'ai passé l'aspirateur, en commençant par le haut, et je suis descendu et j'ai nettoyé l'entrée de chaque pièce, de sorte qu'il n'y avait aucune empreinte de pas sur un tapis dans la maison,"Est-ce la voie à suivre ? La routine épuisante a effectivement donné des résultats : la maison a été vendue en un mois et en décembre, qui est généralement un mois lent en termes de ventes de maisons."J'ai obtenu presque le même prix que celui que j'avais demandé, en soustrayant le coût d'une réparation ", dit-il.Dans des pays comme les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni, le marché immobilier est en plein essor par rapport à 2008. Mais que votre pays traverse une bonne ou une mauvaise période pour vendre, ces conseils peuvent vous aider à obtenir le meilleur prix pour votre maison.Vous pouvez commencer à préparer votre maison dès le moment où vous décidez de la mettre en vente. Mais idéalement, vous devriez vous donner entre 90 et 180 jours avant de le mettre sur le marché afin de disposer de suffisamment de temps pour le mettre à jour, le réparer et le ranger.Demander l'aide d'un professionnelUn agent immobilier local peut vous renseigner sur les maisons similaires dans votre région, les tendances des prix et ce que vous pouvez faire pour bien mettre votre maison en valeur.Votre maison doit être aussi fraîche et ordonnée que possible."Nous faisons le tour de la maison pour voir ce qui est attrayant, ce qui ne l'est peut-être pas et ce qui doit être réparé.Évaluez ensuite, en fonction du prix, si certaines réparations ou rénovations peuvent améliorer la vente de la propriété.Vous devriez avoir la peau dure, parce qu'il est difficile d'accepter les critiques que les professionnels ou les entrepreneurs que vous prenez pour réparer la maison en feront.En savoir plus : http://immobilier-ch.com/conseils-vente-immobiliere/