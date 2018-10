Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Plombier Paris Le métier de plombier à Paris mérite de reprendre des lettres de noblesses. Nous avons rencontré une entreprise de plomberie qui doit être dans vos carnets d'adresses, chers lecteurs et chères lectrices à vous cet article !



Le robinet fuit ? La chaudière "se bloque"? Lorsque de tels problèmes surviennent, il est conseillé de compter sur ceux qui savent où mettre les mains : le plombier.

Au sens ordinaire, le plombier est le technicien qui vient à la maison pour réparer les tuyaux défectueux: en réalité, il s'agit d'une figure professionnelle dotée de compétences très étendues, y compris de ceux qui construisent et installent des systèmes complexes pour de grands chantiers. bâtiment, à la fois civil et industriel. C'est une capacité très recherchée par les entreprises. "Le secteur du chauffage et de la plomberie est en pleine croissance", observe Sebastien Halimi, directeur de DESA services, "et offre des possibilités d'emploi considérables, mais malheureusement, ces types de profils ne sont pas faciles à trouver sur le marché. les jeunes ont de moins en moins envie de se livrer à des activités dans lesquelles ils doivent mettre les mains dans le Camboui. Aujourd'hui, même sous la pression des familles, ils aspirent presque tous à la «veste et la cravate». Contrairement à ce que l’on croit - poursuit Sebastien Halimi, la plomberie est une profession ultra qualifiée, qui ne s’apprend pas du jour au lendemain, c’est une profession sûre qui permet de gagner un avenir, après avoir accumulé l’expérience nécessaire pour s’installer par eux-mêmes.



Pour apprendre les secrets du métier, l'expérience de terrain est fondamentale, mais il est également essentiel de disposer d'un bagage de formation adéquat. Un jeune homme qui quitte le lycée et aspire à devenir plombier peut s'inscrire dans une école de formation professionnelle. Les écoles professionnelles sont organisées au niveau régional, dispensent des cours de trois ans et délivrent un certificat de qualification.



Dans les instituts techniques, le profil du plombier est traité dans le sens plus général des installateurs de plomberie et de plomberie. La demande des entreprises est très forte. Un jeune diplômé possède un diplôme ou trouve immédiatement du travail ". Les plans d’études qui s’y rapportent, ainsi que les notions de culture générale (italien, histoire, mathématiques, physique, anglais, informatique), couvrent de nombreux sujets: hydrostatique, hydrodynamique, théorie de la combustion, thermotechnique, types de systèmes de chauffage, réseaux hydrauliques, soudage, éléments techniques de conception, législation sectorielle.



