Pourquoi faire une augmentation mammaire ?

Aujourd'hui, grâce au développement de technologies de pointe et de matériaux de plus en plus perfectionnés, aborder le monde de la chirurgie plastique est moins invasif qu'il ne pouvait l'être il y a seulement vingt ans. La sécurité d'opérer dans un domaine aussi solide et professionnel permet aux patients de subir ce traitement avec la plus grande sérénité et la plus grande garantie, tant en ce qui concerne l'opération elle-même que le but à atteindre.



En ce qui concerne l'opération d'augmentation mammaire, il existe différents types d'implants qui permettent d'obtenir d'excellents résultats, mais ceux-ci doivent être choisis en fonction de la forme du sein d'origine et du résultat que l'on souhaite obtenir. Tout d'abord, les implants se composent d'une partie externe en silicone et d'une partie interne qui peut être en gel de silicone ou en sérum physiologique.



Les implants en silicone étaient le choix principal de la plupart des femmes jusqu'à il y a quelques années, car leur consistance leur permet d'obtenir une apparence très réaliste. Cependant, la pose d'implants au sérum physiologique permet de déceler très rapidement une rupture, car on constate une diminution progressive du volume des seins.



En outre, les implants mammaires diffèrent par leur forme, qui peut être ronde ou en forme de goutte d'eau. Les premiers sont généralement utilisés lorsqu'il s'agit d'une augmentation mammaire importante ou lorsqu'il y a eu un vide dû à l'accouchement et à l'allaitement, tandis que les seconds sont utilisés pour les femmes qui ont peu de seins et qui souhaitent obtenir un résultat esthétique très naturel.



Enfin, le dernier aspect qui différencie les implants concerne le tissu externe avec lequel ils sont recouverts. Celui-ci peut être complètement lisse ou présenter des rides en surface, et bien que les deux types permettent d'obtenir d'excellents résultats, on choisira la prothèse qui s'adapte le mieux à la poitrine et à la peau de la patiente.