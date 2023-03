Pourquoi louer une voiture qu lieu de l'acheter ?

Les coûts d'achat d'une voiture sont élevés et la dépréciation de la valeur d'un véhicule est souvent plus importante qu'on ne le pense. La location de voiture à long terme vous permet d'éviter ces problèmes tout en vous permettant de rouler dans une nouvelle voiture tous les deux ou trois mois. Dans cet article, nous examinerons certains des avantages dont vous pourriez bénéficier si vous choisissez de louer plutôt que d'acheter lorsque viendra le moment d'acquérir votre prochain véhicule.

Vous pouvez obtenir une voiture plus récente.

Si vous souhaitez louer une voiture pour une période prolongée, il est probable que la société de location vous proposera un modèle plus récent. La raison en est simple : ils veulent satisfaire leurs clients en leur offrant les caractéristiques les plus récentes et les plus performantes de leurs véhicules. Les voitures récentes sont également plus fiables que les anciennes, car elles ont été conçues avec moins de problèmes à l'esprit. Elles ont également tendance à obtenir de meilleurs résultats aux crash-tests, ce qui les rend plus sûres pour tous les usagers de la route !

Il n'y a pas de dépréciation.

Lorsque vous achetez une voiture, elle perd de sa valeur au fil du temps. C'est ce qu'on appelle la "dépréciation". Par exemple, si vous achetez une voiture neuve à 30 000 € et que vous la conduisez pendant deux ans avant d'en échanger une autre (ou de la vendre), votre deuxième voiture ne vaudra plus que 22 000 € environ - c'est l'argent que vous avez perdu sur la première ! Avec les voitures de location à long terme, cela n'arrive pas, car chaque société de location achète ses véhicules aux enchères à d'autres sociétés qui cherchent à faire de la place dans leur propre flotte ou à moderniser leurs véhicules avec des modèles plus récents. Le résultat est qu'il n'y a pas de dépréciation lorsque vous louez chez nous ; en fait, nous pouvons souvent offrir des modèles plus récents que ceux qui sont disponibles sur le marché aujourd'hui !

Le coût est inférieur à celui de l'achat d'une voiture.

Il est vrai que le coût d'une location à long terme est inférieur à celui de l'achat d'une voiture. Il est également vrai qu'il est inférieur à l'achat d'une voiture d'occasion, et même à l'achat d'un modèle neuf onéreux.

En fait, si vous cherchez un moyen d'économiser de l'argent sur vos frais de transport sans sacrifier la qualité ou le confort, la location peut être une excellente option pour votre style de vie !

Vous pouvez louer votre voiture pour de courtes périodes lorsque vous n'en avez pas besoin, ou la vendre si vous souhaitez passer à un véhicule plus récent.



La location de voiture à long terme peut être avantageuse pour certaines personnes et dans certaines situations.

• La location de voiture à long terme ne convient pas à tout le monde.

• Vous devez être organisé et avoir une bonne cote de crédit.

• Vous devez être en mesure de payer les mensualités, ainsi que les taxes et l'assurance de votre véhicule, qui peuvent s'accumuler rapidement au fil du temps.