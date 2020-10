Voir aussi : https://www.anibis.ch/fr/d-prestations-de-services-marketing,-publicit%c3%a9--347/agence-prestashop-cr%c3%a9ation-site-internet--35985824.aspx Voici trois solutions pour ouvrir un commerce électronique : Prestashop, Magento, WooCommerce : laquelle préférez-vous ? J'essaie d'imaginer que vous ne voulez pas renoncer à la commodité particulière de WordPress et que vous voulez commencer à vendre sur Internet.Vous réalisez alors que vous avez besoin d'un portail et non d'un site web avec un quelconque plugin. Vous voulez aller loin. Ce n'est peut-être pas la bonne solution. Il est vrai que vous avez des centaines de thèmes et d'extensions WooCommerce qui vous permettent de faire beaucoup de choses.Peut-être trop. Mais maintenant, vous avez un problème : ce CMS n'est pas bon. Comment le résoudre ? C'est simple, en lisant cet article avant de commencer votre aventure sur Internet pour vendre en ligne. Meilleur prestashop, magento, WooCommerce ? Découvrons-le ensemble.Je veux commencer l'examen du meilleur CMS pour le commerce électronique - au moins parmi ceux qui ont été sélectionnés dans cette liste - par une réflexion : WordPress n'est pas né pour créer une boutique en ligne. C'est le point de départ de la réflexion.Surtout sur la possibilité de choisir WooCommerce pour créer un commerce électronique : bien sûr, c'est la meilleure solution dans certains cas. Par exemple pour les petites entreprises ou les entrepreneurs qui veulent transformer un site web ou un blog personnel en une vitrine pour vendre des dizaines de produits. Mais aussi une centaine. Les milliers deviennent plus difficiles à gérer. Car il est vrai qu'avec les plugins de WooCommerce, vous pouvez activer presque tout, même le bouton pour payer avec PayPal.Mais il est clair que c'est une condition de la chance. Je ne veux pas minimiser la qualité de ce logiciel : je pense que c'est l'un des meilleurs CMS pour le commerce électronique. Mais pas si vous voulez créer un grand portail. C'est pourquoi il existe d'autres produits.Venons-en au point tant attendu, celui qui est consacré à Magento. Parce que c'est toujours comme ça, WooCommerce l'aime pour sa facilité d'utilisation mais quand il montre ses limites c'est à Magento que l'on regarde avec intérêt. Puissant, statuesque, imperturbable : ce CMS pour le commerce électronique devient une bouée de sauvetage quand il faut créer un portail avec des centaines de catégories, des milliers de fiches produits.Vous pouvez gérer un nombre indéterminé de contenus. Avez-vous la possibilité d'activer le blog ? Bien sûr, ce n'est pas aussi amusant et pratique que WordPress, mais ça marche. Il en va de même pour de nombreux autres détails et on se rend compte peu à peu que Magento est bon pour créer de grands sites. Mais vraiment difficile à utiliser au point qu'il faut avoir un programmeur à ses côtés pour le plier à sa volonté.Même avec d'autres CMS, on ne plaisante pas, WordPress a besoin d'un bon webmaster pour s'exprimer au mieux, mais Magento demande des compétences et des ressources. Sinon, c'est un cauchemar. Est-ce la même chose pour les autres systèmes de gestion de contenu ? Découvrons-le ensemble.PrestaShop est également un système de gestion de contenu qui nécessite une expertise et de bonnes compétences techniques. Mais il est certain qu'il n'est pas aussi complexe que Magento et qu'il donne quelque chose de plus que le WooCommerce. Ne serait-ce que parce qu'il s'agit d'un CMS conçu pour vendre en ligne et non d'un projet de blogage capable de s'adapter à chaque situation. Prestashop a une excellente relation avec le travail des PME précisément parce qu'il représente le bon moyen terme, parfait pour les sites web de grande taille mais pas trop.Prestashop offre les outils pour des projets avec de nombreuses taxonomies et filtres mais ne devant pas être catalogués dans le monde entier, il jongle bien avec les boutiques en ligne difficiles mais pas trop. Dès que vous dépassez les besoins d'un commerce électronique moyen, les faiblesses se font sentir, malgré toute la quantité de plugins et de thèmes dédiés qui aident à combler les lacunes des grands projets.Que faut-il savoir avant d'ouvrir un commerce électronique ? Qu'il n'y a pas de bonne solution toujours et pour tout le monde. Comme vous pouvez bien le comprendre à partir de cette analyse, le CMS adapté à un petit commerce électronique doit être différent de celui que vous utilisez pour un grand portail. Et vous ne pouvez pas utiliser Magento pour créer un site avec une petite boutique dédiée à 20 produits, de même que vous ne pouvez pas utiliser WooCommerce pour un univers de 20.000 produits.En savoir plus :