Prochainement : Ouverture à partir du 26 Juin d'un Cabinet de Naturopathie, Biorésonance, Magnétothérapie, laser froid à Molles 03, Allier - Vichy, Cusset, Montagne Bourbonnaise, Mayet de montagne

Qui suis-je ?Un passionné avec de réelles convictions et une volonté de prendre soin de l'humain et des animaux.En Naturopathie il est tenu compte de la personne dans son ensemble, c'est à dire le corps, l'âme et l'esprit. Tous trois sont étroitement liés et donc indissociable. C'est une approche holistique de la santé. Grâce à mes soins et mes conseils, je vous propose de vous aider avec différents outils et à votre rythme pour retrouver ou maintenir une santé optimale.Après une carrière d’Informaticien pendant plus de 25 ans et d’agent immobilier pendant 10 ans, je suis depuis de nombreuses années passionné par les remèdes naturels, par le fonctionnement et l’auto-guérison du corps humain, intimement persuadé que les pratiques alternatives à l’alopathie existent en complément de celle-ci.J’ai écrit de nombreux articles sur les soins naturels, la naturopathie, avec aussi la création d’un groupe Facebook :Mais je suis aussi rédacteur en Chef et responsable de la rubrique : Naturopathie et Medecine Naturelle du magazine EDITOWEB : https://www.editoweb.eu Atteint depuis quelques années de PSORIASIS dans une forme grave, j’ai parcouru grand nombre de sites, d’articles, de conseils pour m’aider à trouver une solution; MA SOLUTION qui me permettrait d’améliorer et d’en atténuer les symptômes. j’ai voulu trouver un métier qui me corresponde : bien-être, contact, conseils, équité.Depuis de nombreuses années mes divers compétences m’ont permis d’apporter, conseils, bien être et apaisement à beaucoup de mes proches. Grâce à un bilan de compétence, j’ai découvert la naturopathie : une véritable révélation !J’ai donc suivi plusieurs formations dont la principale par le biais de l’école BE ACADEMIE du groupe SKILL and YOU en tant que conseiller en Naturopathie, en travaillant et approfondissant le corps humain, les animaux, en utilisant l’anatomie, la physiologie, les structures cellulaires, l’appareil circulatoire, le système osteo articulaire, le sytème nerveux, l’appareil endocrinien, les neurotransmetteurs et bien d’autres…Grace au bilan vital, j’ai pu appréhender différentes techniques comme l’hygiène émonctorielle, la nutrition, l’hydrologie, le thermalisme, les techniques énergétiques, l’iridologie mais aussi l’utilisation des Huiles essentielles, la phytothérapie, les fleurs de Bach.Et pour améliorer mon efficacité, je suis devenu praticien en Biorésonnance , a l’aide d’un appareil d’analyse et de traitement des fréquences electromagnétiques biologiques utilisant la technologie du scanner non linéaire (NLS) qui permet de visualiser et réinformer les terrains de l’organisme.Cette technologie est basée sur la physique quantique. Elle apporte des informations extrèmement utiles sur l’état énergétique de l’organisme ainsi qu’une aide importante pour le traitement du terrain et le fonctionnement des organes.J’utilise également un appareil de Magnétothérapie pulsée hautes et basses fréquences dont la technologie est approuvée et reconnue depuis de nombreuses années qui permet d’aider les pathologies comme : fractures, ostéoporose, arthrose, névralgies, insomnie, rhumatismes, et bien plus encore…Je suis également équipé de la technologie du laser Froid Liste des pathologies abordées EN BIORESONANCEBaisse de l’activité auditive, otite, syndrome de Ménière, prurit auriculaire, etc.SEP, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, Basedow, maladie cœliaque, neuropathie périphérique idiopathique, thyroïde de HashimotoAcouphènes, angoisse, anxiété, hyperactivité, stress, dépression, épuisement, burnout, fatigue chronique, insomnies, réveils fréquents, pertes de mémoire, tristesse, nervosité, vertiges, maux de tête, migraines et céphalées, séquelles d’hémiplégie, maladie de Lyme, etc.Palpitations, hypotension, hypertension, insuffisance veineuse, jambes lourdes et douloureuses, varices, hémorroïdes, athérosclérose, etc.Ballonnements, colites, constipation, diarrhée, gastrite, hyperacidité de l’estomac, ulcères de l’estomac, gaz intestinaux, digestion difficile, mauvaise haleine, nausées, vomissements, maladie de Crohn, etc.Cystite, incontinence urinaire, énurésie, lithiase (calcul) rénale, dysurie, etc.Acné, allergie cutanée, eczéma, herpès, psoriasis, prurit, urticaire, zona, vitiligo, dermatoses, etc.Mycose vaginale, infertilité, baisse de la libido, éjaculation précoce, impuissance, trouble de la prostate, etc.Aménorrhée, dysménorrhée, douleurs menstruelles, irrégularités du cycle, règles abondantes, endométriose, ménopause, bouffées de chaleur, mycoses vaginales, vaginite, etc.Diabète de type 2, surpoids, obésité, hypothyroïdie, hypercholestérolémie, etc.Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, hernie discale, sciatique, torticolis, névralgie cervico-brachiale, épicondylite, fibromyalgie, ostéoporose, rhumatismes, syndrome du tunnel carpien, névralgies faciales, tendinite, traumatismes, goutte, etc.Conjonctivite, blépharite, prurit oculaire, sécheresse oculaire, larmoiement, baisse de l’acuité visuelle, etc.Allergies, asthme, bronchite, laryngite, pharyngite, rhinite, refroidissement (rhume, grippe), rhume des foins, sinusites, toux, aphtes, polypes nasaux, etc.