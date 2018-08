Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

L'assurance protection juridique permet aux entreprises de préparer leur avenir et leur devenir en toute sérénité. Il peut en effet arriver toutes sortes de choses à une entreprise dans sa vie de tous les jours et une bonne assurance protection juridique c'est une vraie sécurité.





Bien des cas dans la vie de votre entreprise peuvent faire que vous ayez besoin d'une assurance protection juridique efficace et capable de vous soutenir rapidement. Rien ne se fait au hasard dans la vie d'une entreprise il faut le rappeler ! Un fournisseur entre en conflit avec vous ?

Un client à vous conteste une livraison de travaux ou de services en Suisse ?

Un salarié ou un associé vous réclame de l'argent par voie légale ?

Un client ne vous paie pas depuis plusieurs semaines ?

Un concurrent tente de vous déstabiliser par voie légale ? Il faut vraiment savoir et intégrer le fait que devoir prendre un avocat pour défendre votre entreprise qui se développe peut devenir vital. Que ce soit pour faire valoir le paiement d’un travail régulièrement livré ou se défendre contre les prétentions exagérée et mensongères d’un associé, d'un salarié ou d'un collaborateur, l'assurance juridique est une vraie protection pour vous !



Protection juridique, pourquoi et comment lancer un contrat avec une compagnie d'assurance ? Il faut savoir que l’assurance de protection juridique met à votre disposition des avocats pour vous conseiller sur la prise en charge efficace d’un litige et si cela s’avère utile pour vous, elle interagit avec la partie adverse pour chercher des compromis. Dans le cas contraire, votre assurance protection juridique mandatera des avocats pour défendre votre dossier auprès d’un tribunal compétent Suisse ou étranger.



Protection juridique, quand signer votre contrat ? La protection juridique prend en charge les frais de défense lorsque le besoin est là. Votre assurance juridique règle à votre place les frais d’avocats qui peuvent parfois représenter des montants difficiles à payer de suite. Ainsi elle vous permet de protéger vos économies tout en vous permettant de défendre votre entreprise de manière efficiente et rapide. Protection juridique qu’est ce qui se trouve pris en charge par votre compagnie d'assurances ? Les domaines du droit suivants sont couverts : Professionnel, habitation ou location, Droit pénal, Droit des affaires, Droits de assurances, Droit de la propriété, impôts, … .



La société Axxys de Genève vous accompagne de manière pro actives et efficaces ! Prenez contact !





