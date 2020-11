Commerces et services

Purple Haze, un peu d'histoire





Le Purple Haze a quelque chose de légendaire dans son histoire : rendu célèbre par la chanson du même nom de Jimi Hendrix, il a un effet qui "Excuse me while I kiss the sky". Les variétés de marijuana violettes de ces dernières années font de plus en plus d'adeptes passionnés de cette plante : mais quelle est l'histoire de cette famille de variétés ?



Le Ganjanauta veut aujourd'hui analyser avec vous quelles sont les meilleures plantes et graines de Purple Haze actuellement sur le marché.



cannabis violet



En général, la couleur d'une plante indique son état de santé, allant du jaune au violet/brun indiquant respectivement des carences en azote et en potassium. Le milieu dans lequel se trouve la plante peut également influer sur la couleur finale : en milieu acide, la couleur a tendance à être rougeâtre, tandis qu'en milieu alcalin, elle a tendance à être bleue. Enfin, il est important de mentionner le froid qui joue également un rôle très important dans la détermination de la couleur de notre plante préférée. Plus précisément, la couleur pourpre est donnée par la présence de pigments secondaires tels que l'anthocyanine qui apparaissent à la fin du cycle de floraison en raison de l'affaiblissement de la chlorophylle. Certains producteurs abaissent la température la nuit pour obtenir une coloration plus complète.







D'autres personnes ont défini le coup initial comme psychédélique. Au bout d'un certain temps, la position devient plus calme, grâce à la présence de l'indica qui calme le corps.



Ainsi, les effets après avoir fumé l'herbe violette sont les suivants : d'abord une floraison de décharges cérébrales qui deviennent ensuite somnolentes impliquant tout le corps, ce qui s'avère excellent pour le repos.

L'origine du cannabis violet



La Purple Haze est une de ces variétés de cannabis qui ne sont pas facilement identifiables : certains prétendent même qu'elle n'a jamais existé. D'autres affirment que la ganja violette existe encore aujourd'hui, bien que très rare. La croix originale était une Skunk hollandaise et une Haze thaïlandaise ou peut-être colombienne. Le fait que toutes les variétés de cannabis violet soient similaires, cependant, laisse penser qu'une partie du patrimoine génétique n'a pas été complètement perdue. Comme la légendaire Purple Haze, toutes les variétés de marijuana violettes ont des inflorescences violettes ou même noires, tandis que la tige et les feuilles sont vertes.



