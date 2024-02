Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Quand faire une augmentation mammaire ?

Qu'est-ce que l'augmentation mammaire ?



Les motivations peuvent varier, allant de l'amélioration de la confiance en soi à la restauration de la forme des seins après une maternité ou une perte de poids importante. Les implants mammaires sont remplis de gel de silicone et offrent des options de forme et de taille personnalisées pour répondre aux besoins et aux préférences de chaque patiente.



Comment l'opération est-elle pratiquée ?



La procédure d'augmentation mammaire est généralement réalisée en salle d'opération sous anesthésie générale. Le chirurgien pratique des incisions stratégiquement placées, presque toujours dans le sillon sous le sein, parfois dans l'aréole, pour insérer les implants mammaires.



Le choix de la position de l'incision dépend de la nécessité de remonter le sein s'il semble trop affaissé, ce qui est fréquent après une perte de poids ou une grossesse. Après la mise en place des implants, les incisions sont refermées par des points de suture et la patiente bénéficie d'une période de convalescence sous surveillance médicale.



La meilleure saison pour faire une augmentation mammaire ?



La question de savoir quel est le meilleur moment pour subir une augmentation mammaire est fréquente. La réponse peut toutefois varier en fonction des besoins individuels et des préférences personnelles. De nombreux experts estiment que les mois d'automne et d'hiver sont idéaux pour cette intervention.



Pendant cette période, les températures plus fraîches facilitent la récupération post-opératoire, car il est plus facile de gérer l'enflure et toute irritation causée par la chaleur. En outre, le port de vêtements à manches longues peut contribuer à rendre l'intervention chirurgicale discrète pendant la période de convalescence.

Avantages et inconvénients de la mastoplastie additive selon les saisons



Avantages en hiver et en automne : Récupération plus facile en raison des températures plus basses.

Il est plus facile de porter des vêtements à manches longues pour dissimuler les éventuelles marques post-opératoires.

Possibilité de planifier la période de convalescence sans interférer avec les vacances d'été ou les activités de plein air. Inconvénients en hiver et en automne : Les vêtements d'hiver peuvent rendre la période post-opératoire inconfortable.

Il peut être difficile d'éviter l'exposition au froid immédiatement après l'opération. Avantages au printemps et en été : Vêtements légers plus confortables pendant la convalescence.

Possibilité de combiner l'opération avec les vacances d'été. Inconvénients au printemps et en été : Les températures plus chaudes peuvent augmenter l'enflure et causer de l'inconfort. L'exposition directe au soleil doit être évitée pendant la phase de guérison. Conclusions



