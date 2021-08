Que fait la Chine en Afrique ?(reportage )

Au cours des dix dernières années, les relations sino-africaines ont accéléré leur développement. Le volume des échanges a augmenté d’environ 20 % par an, tandis que les investissements directs étrangers ont augmenté plus rapidement, à un taux de 40 % par an. Derrière ces chiffres, une réalité réelle reflète la forte présence des entreprises chinoises. Ils opèrent dans de nombreux secteurs de l’économie africaine. Près d’un tiers sont engagés dans la production, un quart dans l’industrie des services et environ un cinquième dans le commerce, la construction et l’immobilier. En termes de fabrication, 12% de la valeur de la production industrielle de l’Afrique, soit environ 500 milliards de dollars US par an, est déjà gérée par des entreprises chinoises. En termes d’infrastructures, la domination des entreprises chinoises est encore plus flagrante : elles occupent près de 50 % du marché de la construction sur le continent africain.