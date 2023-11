Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager Chirurgie Esthétique Quelle anesthésie en augmentation mammaire ?

Les questions sur l'anesthésie en augmentation mammaire sont récurrentes et importantes ! Vous en saurez plus en lisant notre article dédié.



Anesthésie générale ou locale



Laquelle est recommandée ?



Comme en toute chose, les deux méthodes présentent des avantages et des inconvénients. Mais si, comme il est logique, il faut nécessairement privilégier l'aspect fondamental de la sécurité, alors, grâce à l'expérience acquise au fil du temps et à l'évaluation des risques encourus et des complications possibles, je considère que l'anesthésie générale, en accord avec la grande majorité des collègues et tous les anesthésistes avec lesquels j'ai travaillé jusqu'à présent, est le choix le plus correct, le plus sûr et le plus confortable tant pour le patient que pour le chirurgien.



Le fait pour un spécialiste de pouvoir travailler sans avoir à craindre en permanence que la patiente ne ressente de la douleur ou ne panique pendant l'opération (comme cela peut se produire lors d'une anesthésie locale), sachant au contraire qu'elle est endormie et qu'elle ne ressent rien, avec une tension artérielle et une respiration régulières et stables sous le contrôle constant de l'anesthésiste, lui permet de se concentrer sur toutes les phases délicates de l'opération, en la réalisant de la manière la plus précise et la plus rapide possible.



Dans un passé récent, l'usage et l'abus des méthodes d'anesthésie locale avec sédation ont favorisé la promotion, dans le domaine de la chirurgie esthétique, de ce type d'anesthésie partielle au détriment de l'anesthésie générale, notamment du point de vue d'une meilleure acceptation psychologique par les patients. Les avantages évidents de proposer ce type d'anesthésie sont surtout liés à la généralisation de la chirurgie ambulatoire, permettant des coûts d'opération beaucoup moins élevés et plus attractifs.



Le fait que les chirurgies esthétiques soient souvent considérées comme des opérations peu invasives et superficielles a conduit à la perception erronée qu'il s'agit de chirurgies totalement sûres et que tout peut être fait sous anesthésie locale. La peur innée de "ne plus se réveiller de l'anesthésie" et donc la prédisposition des patients à accepter volontiers les méthodes d'anesthésie locale ont conduit à une sous-estimation erronée des risques liés à l'intervention chirurgicale elle-même.



Malheureusement, au fil du temps, les chroniques ont souvent souligné le danger de pratiquer des interventions chirurgicales dans des locaux inadéquats où il n'est pas possible, en cas d'urgence, d'intuber le patient afin de le stabiliser en cas de complication.



C'est pourquoi les chirurgiens préfèrent préserver et garantir le plus haut niveau de sécurité à mes patientes en pratiquant la quasi-totalité des opérations de chirurgie esthétique du sein sous anesthésie générale.



L'anesthésie générale est un traitement qui permet au patient de dormir pendant les interventions chirurgicales, de sorte qu'il ne ressent aucune douleur et ne perçoit pas toutes les étapes de l'intervention. Psychologiquement, le patient ne subit pas le traumatisme de la peur et de la panique parfois induit par des sensations tactiles ou des bruits désagréables qu'il éprouverait normalement lors d'une intervention chirurgicale sous simple anesthésie locale.

Il est évident que toutes les anesthésies générales ne se valent pas. Les nouvelles technologies et l'expérience acquise au fil des ans dans ce type de chirurgie de surface ont permis de développer une anesthésie générale équilibrée, très légère et modulable, qui, grâce aux médicaments de dernière génération, garantit un contrôle total de la perception de la douleur et un réveil rapide, sans les effets secondaires indésirables qui se produisaient autrefois.



Les patientes ne remarquera rien, du début à la fin.



Toutes les phases



Dans la plupart des cas, le patient doit commencer un jeûne complet de solides et de liquides environ 6 à 8 heures avant l'opération, pour permettre à l'estomac d'être aussi vide que possible avant de subir l'anesthésie.



Il peut être nécessaire d'éviter de prendre certains médicaments, par exemple des anticoagulants tels que l'aspirine, pendant au moins une semaine avant l'intervention.

Examen d'anesthésie



Avant de subir une anesthésie générale, le patient s'entretiendra avec l'anesthésiste, qui vérifiera à nouveau tous les examens préopératoires et posera quelques questions sur les points suivants : les antécédents médicaux (il est important de signaler toute affection dont vous avez souffert dans le passé)

les médicaments que vous prenez actuellement

Les médicaments que vous prenez actuellement.

Les expériences antérieures en matière d'anesthésie. L'anesthésie



Avant l'anesthésie proprement dite, une pré-anesthésie est administrée dans le but de détendre le patient autant que possible, en éliminant toutes les peurs et tensions désagréables, qui sont normales chez les personnes sur le point de subir une intervention chirurgicale. Une fois le patient installé sur la table d'opération, l'anesthésie générale est administrée progressivement pendant toute la durée de l'intervention. Ainsi, la patiente ne sera consciente de rien jusqu'à ce que le chirurgien ait terminé et réalisé le dernier pansement.



En savoir plus :

