Quels sont les pays qui interdisent la cigarette électronique ?

Si vous prévoyez de voyager avec votre e-cigarette, voici une liste des destinations où elle est totalement proscrite :

1. Inde

Depuis 2019, toute fabrication, vente ou possession de cigarettes électroniques est illégale en Inde. Les sanctions incluent jusqu’à un an de prison et une amende de 1 400 €.

2. Brésil

Le Brésil a interdit ces dispositifs dès 2009. Toute tentative d’importation ou d’utilisation peut entraîner une confiscation et des amendes élevées.

3. Mexique

Depuis 2022, il est interdit d’importer ou d’utiliser une cigarette électronique au Mexique. Les autorités confisquent immédiatement le matériel et infligent des amendes salées.

4. Singapour

À Singapour, même posséder une e-cigarette est un crime passible d’une amende allant jusqu’à 1 500 €. Les autorités locales ne plaisantent pas avec cette interdiction.

5. Thaïlande

C’est l’un des pays les plus stricts en matière de vape : transporter ou utiliser une e-cigarette peut mener à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 10 ans !

6. Turquie

Bien que disponible sur le marché noir, l’importation officielle de cigarettes électroniques est interdite en Turquie. Les douanes confisquent systématiquement ces produits.