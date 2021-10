Questions et réponses sur la Liposuccion

Liposuccion de l'abdomen. Qui est le candidat idéal ?

être un individu de poids normal

avoir un bon tonus musculaire

ont une bonne qualité de peau. C'est avoir une peau qui ne s'affaisse pas, qui a encore une bonne élasticité et tonicité, et donc idéale pour faire face à ce traitement.

anesthésie locale

vasoconstricteur

limiter les saignements

réduire les complications postopératoires

Attentes du patient ou de la patiente

Compétences techniques du chirurgien

Liposuccion de l'abdomen et abdominoplastie

enlever l'excès de peau

remodeler l'abdomen et les hanches.

L'abdomen est la partie du corps la plus traitée par liposuccion, il y a des hommes et des femmes. L'abdomen est l'une des zones du corps où l'excès de graisse est le plus souvent accumulé. La liposuccion abdominale peut être un bon moyen d'éliminer une certaine quantité de cellules graisseuses en excès (ou tissu adipeux), mais dans la plupart des cas elle doit être complétée par une abdominoplastie pour permettre à l'abdomen de retrouver un aspect normal.De plus, il peut également être nécessaire de pratiquer une liposuccion sur l'abdomen pour compléter la procédure.La liposuccion ne peut être la solution que si le patient répond à certaines caractéristiques dictées par le chirurgien plasticien :Avec la liposuccion, seules les graisses superficielles peuvent être aspirées ; la liposuccion serait inefficace pour les graisses viscérales, qui ne peuvent être éliminées que par le régime et l'exercice.Liposuccion abdominale : traitementL'anesthésie générale est généralement nécessaire parce que la chirurgie l'est :d'une certaine complexitéest effectuée dans des zones très sensibles.L'extraction des graisses s'effectue à l'aide de fines canules reliées à un système d'aspiration. Cette étape doit être effectuée avec le plus grand soin pour éviter la formation de dimorphismes et de zones non symétriques. Si la peau est flasque et le tonus musculaire faible, le résultat esthétique sera insatisfaisant. Dans ces cas, la chirurgie abdominoplastie sera nécessaire pour obtenir un lifting tissulaire, une augmentation du tonus musculaire et l'élimination de l'excès de relâchement cutané.Types de liposuccion abdominaleIl existe actuellement plusieurs techniques de liposuccion abdominale :La technique humide : après l'anesthésie qui varie en fonction de la largeur des zones à traiter, une solution d'eau stérile est infiltrée, avec vasoconstricteur et un anesthésique local qui a un effet combiné :Ceci permet une aspiration plus homogène et plus précise. Si le rapport entre le matériau aspiré et la solution infiltrée est de 1:1, il s'agit d'une technique humide. La plupart des chirurgiens utilisent la technique Wet pour la liposuccion car elle leur permet de mieux modeler la silhouette sans déformation ni liposuccion excessive.La technique Tumescente : similaire à la précédente, sauf pour le liquide infiltré (contenant de la lidocaïne et de l'adrénaline).La technique de l'échographie : Elle est pratiquée surtout lorsqu'il faut de grandes aspirations graisseuses, mais ce n'est pas la technique la plus sûre en raison des risques et des effets secondaires.Technique laser : Cette technique ne permet pas d'éliminer de gros volumes de graisse. La prudence est de mise car si vous ne respectez pas toutes les normes de sécurité et de précision requises, vous pourriez avoir de sérieux problèmes.Post-opératoireLa liposuccion de l'abdomen est l'une des opérations les plus traumatisantes en chirurgie esthétique, bien que les progrès récents aient réduit son agressivité.Dans le post-opératoire, il est normal d'avoir :des hématomes temporaires allant de 2 à 3 semaines selon le volume de graisse extrait (pour éviter l'exposition au soleil)Œdème qui se résorbe lentement (peut prendre jusqu'à 2 ou 3 mois)Insensibilité et engourdissement de la pièceLa physiothérapie, le drainage lymphatique manuel et le massage peuvent accélérer le processus de guérison.L'utilisation d'une compression spéciale est également recommandée pendant 1 mois.éviter de rester assis ou debout trop longtempsne faites pas d'exercice physique intense (course, saut, etc.) et marchez tous les jours pendant une heure, qui peut aussi être divisée en 20 à 30 minutes de marche.1 mois après la liposuccion de l'abdomen, vous pouvez commencer des exercices pour tonifier vos muscles.Liposuccion abdominale : les résultatsLe degré de succès de la liposuccion est avant tout donné par le degré de satisfaction de ceux qui ont subi l'opération. En dernière analyse, l'opinion du patient dépend de nombreux facteurs :Liposuccion abdominale : femmesLes femmes ont une graisse plus douce et moins fibreuse que les hommes. Par conséquent, la liposuccion sur une femme est plus facile à réaliser.L'abdominoplastie est utilisée sur les personnes qui ont perdu une grande quantité de graisse. Il s'agit d'une opération assez complexe dans laquelle la paroi de l'abdomen est reconstruite, l'opération consiste en :