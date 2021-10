Questions pour comprendre ce qu'est le THC ?

Pharmacologie

Le mécanisme de transmission synaptique des endocannabinoïdes est compris par les événements suivants :

Le mécanisme de la stimulation de l'appétit chez les sujets est quelque peu compris et expliqué par un axe gastro-hypothalamique.

Propriétés chimiques et physiques de la molécule de THC -Le tétrahydrocannabinol, également connu sous le nom de dronabinol, est la principale substance psychoactive que l'on trouve dans la plante de Cannabis. Il a été isolé par Raphael Mechoulam, Yechiel Gaoni et Habib Edery de l'Institut Weizmann à Rehovot, Israël, en 1964. À l'état pur, il s'agit d'un solide vitreux lorsqu'il est froid, et devient visqueux et collant lorsqu'il est chauffé. Terpénoïde aromatique, le THC a une très faible solubilité dans l'eau, mais une bonne solubilité dans la plupart des solvants organiques tels que le butane ou l'hexane. Comme c'est le cas pour la nicotine et la caféine, le rôle du THC dans le cannabis, semble-t-il, est de protéger la plante contre les herbivores ou les pathogènes. Le THC possède également des propriétés d'absorption élevées des UV-B (280-315 nm), protégeant ainsi la plante contre lesLes actions pharmacologiques de la molécule de THC résultent de sa liaison au récepteur cannabinoïde CB1, situé dans le cerveau. La présence de ces récepteurs spécialisés dans le cerveau impliquait pour les chercheurs que les cannabinoïdes endogènes sont fabriqués par l'organisme. La recherche a donc commencé par une substance normalement fabriquée dans le cerveau qui se lie à ces récepteurs, le soi-disant ligand naturel ou agoniste, ce qui a conduit à la découverte éventuelle de l'anandamide, du glycéride 2-arachidonyle (2-AG), et d'autres composés apparentés. Cette histoire ressemble à la découverte des opiacés endogènes (endorphines, enképhalines et dynorphine), après la réalisation que la morphine et d'autres opiacés se lient à des récepteurs spécifiques dans le cerveau.En outre, il a été démontré que les cannabinoïdes, par un mécanisme inconnu, activent les voies de passage des opiacés endogènes via le récepteur opioïde µ1, précipitant une libération de dopamine dans le noyau accumbens. Les effets du médicament peuvent être supprimés par le rimonabant (SR141716A), antagoniste des récepteurs cannabinoïdes CB1, ou, fait intéressant à noter, par la naloxone et la naloxonazine, antagonistes des récepteurs opioïdes (bloqueurs d'opioïdes)[3].Une transmission excitatrice du neurotransmetteur glutamate provoque un afflux d'ions calcium dans le neurone post-synaptique. Par un mécanisme qui n'est pas encore totalement compris, la présence de calcium en phase post-synaptique induit la production d'endocannabinoïdes dans le neurone post-synaptique. Ces endocannabinoïdes (tels que l'anandamide) sont libérés dans la fente synaptique.Une fois dans la fente synaptique, la liaison se produit au niveau des récepteurs de cannabinoïdes présents dans les neurones présynaptiques où ils peuvent ensuite moduler la neurotransmission de façon présynaptique. Cette forme de neurotransmission est appelée transmission rétrograde, car le signal est transporté dans la direction opposée de la propagation orthodoxe ; elle donne un aperçu intéressant de la neurotransmission, qui était auparavant considérée comme étant exclusivement à sens unique.La molécule de THC a des effets analgésiques qui, même à faible dose, provoquent un high, ce qui permet d'utiliser le cannabis médical pour traiter la douleur. Le mécanisme des effets analgésiques causés directement par le THC ou d'autres agonistes cannabinoïdes n'est pas entièrement élucidé. Les autres effets comprennent la relaxation, l'euphorie, une altération de la perception de l'espace-temps, une altération des sens visuel, auditif et olfactif, la désorientation, la fatigue et la stimulation de l'appétit liée à l'activité des récepteurs CB1 dans le système nerveux central.L'activité du CB1 dans les centres de la faim de l'hypothalamus augmente l'appétibilité des aliments lorsque les niveaux d'une hormone de la faim, la ghréline, augmentent lorsque les aliments entrent dans l'estomac. Après le passage du chyme dans le duodénum, des hormones de signalisation telles que la cholécystokinine et la leptine sont libérées, entraînant respectivement une réduction de la vidange gastrique et la transmission de signaux de satiété à l'hypothalamus.L'activité des cannabinoïdes est réduite par les signaux de satiété induits par la libération de la leptine. Elle a également des propriétés antiémétiques, et peut également réduire l'agressivité chez certains sujets.Le THC a un métabolite actif, le 11-Hydroxy-THC, qui peut également jouer un rôle dans les effets analgésiques et récréatifs de la plante.ToxicitéSelon l'index Merck, 12ème édition, le THC a une valeur DL50 de 1270 mg/kg (rats mâles) et 730 mg/kg (rats femelles) administrés par voie orale dissous dans de l'huile de sésame[4]. Si l'on transposait cette valeur à l'échelle d'un humain adulte, la DL50 serait comprise entre environ 86 g et 50 g pour une personne mâle ou femelle de 68 kg (150 lb), respectivement. Cela équivaudrait à 1 à 1,8 kg de cannabis à 5 % de THC (en moyenne) pris par voie orale.La valeur DL50 pour les rats par inhalation de THC est de 42 mg/kg de poids corporel. Il est important de noter, cependant, que la toxicité dans les modèles animaux n'est pas nécessairement corrélée à la toxicité pour l'homme. La distribution des récepteurs de THC dans le système nerveux central du rat est différente de celle de l'homme.En savoir plus : https://www.vente-cannabis-cbd.ch/achat-cbd/cbd-fleurs/