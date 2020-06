Questions sur la Blépharoplastie

Des paupières gonflées, avec une peau évidente et des hernies graisseuses, sont des conséquences courantes du vieillissement de la peau. Cependant, les imperfections peuvent également toucher les jeunes et peuvent être dues à une cause "physiologique" ou à d'autres facteurs tels que de mauvaises postures prises pendant la journée et même pendant le sommeil. Mais le gonflement des paupières n'est pas seulement un problème esthétique : il s'accompagne souvent de troubles petits mais gênants tels que des rougeurs, des larmoiements ou un rétrécissement du champ visuel.Afin de retrouver l'image esthétique et la fonctionnalité de la zone oculaire, vous pouvez subir une blépharoplastie, qui est devenue aujourd'hui une technique moins invasive avec des résultats plus appréciables que par le passé, grâce à l'apport d'un instrument chirurgical innovant et irremplaçable : le laser CO2 pulsé.La chirurgie qui corrige les poches et les paupières lourdes est parmi les plus demandées après quarante ans, mais malheur à la définir comme exclusive aux deuxième et troisième âges : elle est également demandée par de nombreux jeunes patients, désireux de prévenir bien à l'avance les imperfections de la zone des paupières liées au vieillissement ou à des causes congénitales.Pourquoi vos paupières deviennent-elles plus lourdes ?La motivation ne se trouve pas dans un seul facteur. L'apparition d'une hernie graisseuse et d'un excès de peau sur la paupière supérieure et/ou inférieure peut être congénitale, bien que dans la plupart des cas elle soit liée au processus de vieillissement, tout comme la ptose qui, dans cette zone, entraîne un rétrécissement de l'œil. Le problème des paupières lourdes n'est donc pas spécifique à l'âge, bien qu'il puisse généralement être détecté chez les personnes de plus de 35 ans. C'est à partir de cet âge, en effet, que l'on peut commencer à parler de prévention. Une blépharoplastie pratiquée lorsque le problème se pose est sans doute recommandée car elle permet de restaurer immédiatement l'image esthétique et d'éviter l'apparition de troubles gênants pour l'œil : rougeurs, larmoiements, réduction du champ visuel.Nos yeux sont prématurément exposés aux signes typiques du vieillissement car l'épiderme de cette zone est particulièrement fin et transparent et donc plus exposé à l'agression des agents internes et externes.Des paupières lourdes et des poches sous les yeux peuvent donner l'impression d'être plus âgées et un peu plus sombres. En recourant à la blépharoplastie, vous trouverez dans ce cas en quelques instants un regard plus frais, plus ouvert, plus reposé et, en quelques mots, plus jeune. L'opération - généralement pratiquée en hôpital de jour et sous anesthésie locale accompagnée d'une sédation - peut durer entre 20 et 40 minutes, selon que la correction chirurgicale concerne la paupière supérieure ou inférieure, ou les deux.Quand recourir à l'interventionEn cas de paupières alourdies par un excès de peau et de graisse, mais aussi en présence de "poches" sous-ciliaires, provoquent souvent des creux de l'os oculaire. La blépharoplastie peut également être pratiquée pour corriger la ptose palpébrale (mais uniquement en cas de relâchement de la peau) ou un abaissement de la partie inférieure de l'œil qui met en évidence la zone blanche. L'intervention n'est pas indiquée pour remédier à ce qu'on appelle les "pattes d'oie" ou à la relaxation de la couche musculaire : dans ces derniers cas, un lifting temporal doit être utilisé pour un rajeunissement plus global de la zone oculaire.En savoir plus : http://www.monbottin.fr/blepharoplastie-paris-8eme/