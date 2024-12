Qui est Mohammed al-Joulani, le nouveau homme fort de la Syrie ?

Alors qu’Abou Mohammed al-Joulani se présente comme le futur dirigeant de la Syrie, plusieurs questions demeurent. La construction d'un gouvernement stable et inclusif sera son principal défi. En tant que leader d'une organisation encore classée comme terroriste par de nombreux pays, dont les États-Unis, la reconnaissance internationale sera difficile à obtenir, malgré sa prise de pouvoir. De plus, les promesses de réconciliation, notamment avec les chrétiens et d’autres minorités, devront être suivies d’actes concrets pour éviter de nouvelles divisions.Si son entrée à Damas et ses gestes politiques, comme son interaction avec les habitants d’Alep, montrent une volonté d’apparaître comme un dirigeant réfléchi et calculé, son avenir en tant que leader de la Syrie reste incertain. Il devra faire face à des défis économiques énormes, dans un pays où 90 % des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, tout en assurant l’unité nationale face à des forces internes et externes potentiellement déstabilisatrices. La manière dont il choisira de gouverner pourrait bien déterminer la stabilité future du pays, et sa capacité à maintenir l'ordre et la paix dans cette région ravagée par des années de conflit.