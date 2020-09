RDC: une dent de Patrick Lumumba sera rendue à sa famille

​Cette dent a une valeur judiciaire et symbolique pour la famille Lumumba. Elle constitue l'une des pièces maîtresses de la plainte déposée en 2011 à Bruxelles par les enfants de Patrick Lumumba. Ces derniers voulaient en savoir plus sur les circonstances de l'assassinat de leur père.



Le Parquet fédéral belge a annoncé ce jeudi 10 septembre que la dent de l'ancien leader congolais sera retournée à sa famille. Dernière trace de l'ancien premier ministre congolais, la fameuse dent avait été saisie dans la famille d'un policier belge qui a participé à la dissolution de son corps après son assassinat en janvier 1961.



A en croire Eric Van Duyse, le porte-parole du Parquet fédéral belge, la dent sera restituée aux ayants-droit, les enfants de Patrick Lumumba. La justice belge parle d'une restitution « symbolique ». Pourtant, la famille n'aura pas la certitude que cette dent soit celle de cet homme fort qui a participé à l'indépendance de son pays. Eric Van Duyse a expliqué que le fragment n'a pas subi "d'analyse ADN, cela l'aurait détruit".



Il faut rappeler que Patrick Lumumba a été assassiné avec deux compagnons dans l'ancienne province sécessionniste du Katanga, l'actuelle Lumumbashi. D'après les révélations faites en 2000 par un policier belge qui avait participé à l'élimination du corps du leader congolais, il leur était demandé de faire disparaître le corps.



« En pleine nuit africaine, nous avons commencé par nous saouler pour avoir du courage. On a écartelé les corps. Le plus dur fut de les découper », avait confié Gerard Soete qui témoignait sur sa participation. Il a fait savoir que les corps avaient été dissous dans l'acide et « il n'en restait presque plus rien, seules quelques dents ».