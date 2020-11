Rachat de voiture en Suisse

A quoi faire attention ?Conseil de ftautomobile.ch Les kilomètres parcourus sont souvent l'aiguille dans la balance de la négociation : vous pouvez rencontrer des concessionnaires ou plutôt des particuliers rusés, qui mettent la main sur le compteur kilométrique pour "rajeunir" la voiture. Apprenez à lire les autres signaux qui indiquent l'état du véhicule.CarrosserieVérifiez la présence de rouille sur la tôle ; vérifiez la fermeture parfaite des portes et du capot ainsi que l'intégrité du pare-brise. Examinez la peinture : si elle n'est pas homogène, la voiture peut avoir subi un accident.PneusSi elles sont usées, la valeur de la voiture doit être rediscutée. La bande de roulement ne doit pas être inférieure à 3 mm et ne doit pas être usée de façon irrégulière. Une pièce plus usée peut indiquer des défauts de suspension, de châssis ou autres.Intérieur et tableau de bordSi le volant est usé, la voiture aura probablement parcouru plus de 100 000 kilomètres. Vérifiez les airbags, les abdominaux et les appuis-tête. Essayez d'incliner le siège avant et vérifiez que les commandes et les boutons sont bien serrés.Moteur et mécaniqueSoulevez le capot et vérifiez qu'il n'y a aucune trace de fuite de liquide, que la batterie n'est pas corrodée, que le collecteur ne filtre pas l'huile. Pour un contrôle des pièces sensibles du moteur (suspensions, arbres d'essieu, accouplements, ...), une inspection en atelier est nécessaire.Faites un essai routier très prudentIl est très important de toujours faire un voyage en voiture, éventuellement accompagné par un mécanicien de confiance. Voici ce à quoi il convient de prêter une attention particulière.Gaz d'échappementUne fois le moteur démarré et réchauffé, après quelques minutes, essayez d'accélérer à fond : aucune fumée bleue ne doit sortir de l'échappement, signe d'un moteur qui brûle de l'huile, dans le cas des moteurs à essence, ou une fumée noire, signe d'injecteurs et de filtres sales, dans le cas des moteurs diesel.Bruit des moteursElle doit être aussi silencieuse que possible. Sinon, c'est un symptôme de problèmes de silencieux ou de joints d'échappement.Pièces électriquesVérifiez que les vitres et les rétroviseurs électriques, l'éclairage intérieur, les lampes de service et l'allume-cigare fonctionnent.EngrenagesIls doivent entrer en douceur et ne pas changer sans raison s'ils ne sont pas opérés.SuspensionsA l'arrêt, appuyez sur le capot, en appuyant sur l'amortisseur : si la voiture oscille trop, il faudra probablement la remplacer.Jeu du volantLe volant ne doit pas avoir de zones "mortes" pendant la course : sur une ligne droite, déplacez-le de quelques millimètres pour voir s'il change de trajectoire. Si, en revanche, la rotation du volant a peu d'effet, il se peut que le boîtier de direction doive être révisé ou qu'il y ait un problème de suspension.