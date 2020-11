Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Rachat de voiture, rachat automobile

Lisez notre article conseil sur le rachat de voiture ! Compte tenu du grand nombre de propositions et d'offres disponibles sur le marché, nous avons décidé de réaliser ce guide d'achat de voitures d'occasion pour aider nos lecteurs à s'orienter dans le monde complexe du marché automobile qui offre de nombreuses solutions à ceux qui veulent acheter une voiture d'occasion. Tout d'abord, nous devons souligner qu'avant de procéder à l'achat d'une voiture d'occasion, il est possible de collecter des informations et de se faire une idée générale des prix en consultant les différents sites web sur le web. Le principal point de référence est le magazine "Quattroruote" qui a également été reconnu par l'Istat comme la source officielle pour la cotation des voitures d'occasion dont le prix varie en fonction de plusieurs facteurs. Les principaux sont : l'année d'immatriculation, le nombre de kilomètres et le modèle. Bien entendu, lors de l'évaluation de l'achat d'une voiture d'occasion, vous devez également tenir compte de l'alimentation électrique, du moteur et des éventuelles options, sans oublier l'état d'entretien et l'usure des pneus. Ces évaluations doivent être faites avec beaucoup de soin et, parfois, il peut être nécessaire d'avoir l'aide d'un œil expert afin de ne pas avoir de mauvaises surprises. C'est pourquoi, au cours de ce guide, nous allons vous donner une série de conseils sur la manière d'acheter une voiture d'occasion.







Voitures d'occasion : mieux vaut acheter chez des particuliers ou des concessionnaires



Acheter une voiture d'occasion chez un concessionnaire ou un particulier ? C'est la question que se posent tous ceux qui s'apprêtent à acheter une voiture d'occasion. Allons droit au but : il n'y a pas de réponse unique à cette question, mais il existe toujours de grandes différences selon que l'achat est effectué auprès d'un particulier ou d'un revendeur.



Dans le premier cas, l'acheteur n'a aucune garantie sur le kilométrage et le fonctionnement effectif de tous les composants - mécaniques et électroniques - de la voiture d'occasion. Par conséquent, en cas de problèmes liés au mauvais fonctionnement de la voiture, le client ne pourra invoquer aucune garantie et devra supporter tous les coûts liés à la réparation de la voiture d'occasion achetée. Dans certains cas, vous pouvez passer par les voies légales qui sont souvent tortueuses et très longues.



Au contraire, en achetant une voiture d'occasion chez un concessionnaire, vous bénéficiez d'une garantie qui couvre la voiture pendant plusieurs années contre les défaillances mécaniques et électroniques. En outre, certains concessionnaires officiels adhèrent à des programmes de certification des voitures d'occasion. En d'autres termes, les voitures d'occasion à vendre sont contrôlées et certifiées directement par le constructeur dans le cadre d'un processus minutieux visant à garantir aux clients un achat en toute sécurité.



Il va sans dire que l'achat d'une voiture d'occasion chez un concessionnaire nécessite, la plupart du temps, un investissement économique plus important, précisément en raison de la garantie. Au contraire, l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier permet de réaliser des économies, sauf pour le transfert de propriété, qui est généralement à la charge de l'acheteur.



Quelle alimentation choisir ?



Même dans ce cas, nous devons admettre qu'il n'y a pas de réponse unique qui s'applique à tout le monde. Le moteur et l'alimentation électrique de la voiture d'occasion que vous allez acheter auront une grande influence sur la consommation et l'entretien, le choix doit donc être fait avec soin. Souvent, vous n'aurez que l'embarras du choix entre l'essence et le diesel, le GPL et le méthane. Allons-y dans l'ordre.

Essence



Les moteurs à essence sont ceux qui nécessitent généralement moins d'entretien et qui, même après de nombreux kilomètres, sont peu susceptibles de causer des problèmes. Cependant, le coût de l'essence est le plus élevé parmi les carburants et les propriétaires de voitures à moteur à essence, surtout de grosse cylindrée, se retrouvent à aller faire le plein plus fréquemment. Il en va autrement pour les voitures de ville qui, grâce à leurs petits moteurs et à leur faible puissance, s'avèrent être un bon compromis pour ceux qui recherchent une voiture à essence qui consomme peu en ville.

Carburant diesel



Le diesel est certainement moins cher que l'essence et les voitures diesel ont tendance à être plus économes en carburant. Cependant, les habitants des grandes villes doivent faire face à des embouteillages et à des zones de libre circulation qui ne permettent pas l'accès aux voitures à moteur diesel.

GPL ou méthane



Un autre dilemme est le choix entre le GPL ou le méthane. Ces deux carburants sont, de loin, les moins chers du marché.



Les voitures fonctionnant au GPL ont une très faible consommation de carburant et l'économie réalisée par rapport à une voiture à essence peut atteindre 50 %. Les stations GPL sont présentes dans toutes les régions d'Italie, il n'y a donc pas de problème de ravitaillement pour ceux qui se déplacent d'une région à l'autre.



Les voitures au GNC permettent d'économiser plus que le GPL, mais le réseau de stations-service est moins étendu. En bref, ceux qui parcourent de nombreux kilomètres et veulent économiser du carburant peuvent facilement opter pour des voitures au méthane ou au GPL.



Toutefois, il est important de garder deux choses à l'esprit : premièrement, ces voitures d'occasion nécessitent un entretien minutieux et aussi un coût pour la révision périodique des systèmes. Deuxièmement, il est important de souligner que les performances de ces voitures ne sont pas au plus haut niveau car l'alimentation en carburant influence fortement la vitesse de la voiture, notamment lors des dépassements.



Une autre question à poser avant d'acheter une voiture d'occasion au GPL ou au méthane est la suivante : le système a-t-il été installé directement par le constructeur ou l'alimentation électrique a-t-elle été modifiée par la suite ? Dans le premier cas, si la voiture n'est pas particulièrement ancienne, l'acheteur pourrait toujours bénéficier de la garantie du constructeur sur le système GPL ou méthane. Sinon, il vaut mieux procéder à une vérification approfondie du système avec l'aide d'un mécanicien de confiance.



Comment connaître la valeur réelle de la voiture d'occasion



La valeur marchande et le prix d'une voiture d'occasion dépendent d'un certain nombre de critères que nous avons déjà mentionnés précédemment. Selon nos enquêtes, voici les facteurs à prendre en compte pour évaluer une voiture d'occasion : année d'immatriculation, kilométrage, options, coupons effectués, révisions régulières, état d'utilisation des pneus, état général de la carrosserie et de l'intérieur. Le point de référence pour établir le prix d'une voiture d'occasion est sans aucun doute "Quattroruote", un magazine mensuel qui consacre toujours un espace aux cotations du marché des voitures d'occasion. Vous pouvez également effectuer une recherche en ligne sur des sites spécialisés - comme AutoScout24 - et connaître le prix moyen d'une voiture d'occasion.

Combien de kilomètres une voiture d'occasion doit-elle avoir



Pour répondre à cette question, nous devons nécessairement faire appel à un classique "dépend", car le nombre de kilomètres d'une voiture d'occasion peut être inférieur à 50 000 mais aussi supérieur à 100 000. Dans le premier cas, nous sommes manifestement confrontés à un "spécimen rare" qui, pour plusieurs raisons, a parcouru très peu de kilomètres. Dans le second cas, au contraire, nous nous trouvons devant une voiture qui a été davantage exploitée par son propriétaire. Il est important de calculer une moyenne des kilomètres parcourus par an : en général, une voiture qui n'a pas parcouru plus de 15 000 kilomètres par an peut être considérée comme une "bonne voiture d'occasion". Toutefois, il faut garder à l'esprit que ce n'est qu'une indication approximative car, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, il y a d'autres contrôles à effectuer pour ensuite procéder à une évaluation finale.

Quels sont les contrôles à effectuer avant d'acheter une voiture d'occasion ?



Il y a des contrôles à effectuer lorsque vous allez voir une voiture d'occasion d'un particulier ou d'un concessionnaire. Ces contrôles peuvent être divisés en trois grandes catégories : l'inspection visuelle, l'inspection mécanique et l'inspection documentaire de la voiture d'occasion.



Commençons par le plus simple et le plus immédiat, le "contrôle visuel". Lorsqu'on vous présente une voiture d'occasion à vendre, faites un tour de 360 degrés autour de la voiture et recherchez les imperfections de la peinture qui pourraient indiquer que la voiture a été repeinte après un accident. Il en va de même pour la plaque d'immatriculation, tant à l'avant qu'à l'arrière : assurez-vous qu'elle est en bon état et qu'elle n'a pas été retouchée ou déposée. Toute imperfection peut indiquer que la voiture a été emboutie par l'arrière. Un œil attentif doit également vérifier l'absence de taches de rouille et d'imperfections causées par l'humidité sur le corps. Un autre contrôle scrupuleux doit être effectué à l'intérieur de la voiture : le volant et le pommeau de vitesse sont trop brillants et indiquent que la voiture a été beaucoup utilisée par l'ancien propriétaire. Si le compteur kilométrique indique un chiffre très bas, posez-vous quelques questions et surtout interrogez le vendeur. Vérifiez également les sièges - surtout du côté du conducteur - et l'état d'utilisation des pédales.



Passons maintenant à la "vérification mécanique". Dans ce cas, si vous manquez totalement de compétences techniques, nous vous recommandons de ne pas improviser et de vous faire aider par un mécanicien de confiance. Ouvrez le capot de la voiture et vérifiez la couleur du liquide de refroidissement, qui doit être claire. Si vous remarquez une couleur trop sombre - proche du noir - ou la présence d'huile, demandez une explication. Les autres liquides à vérifier sont le liquide de frein - qui ne doit pas être trop foncé - et l'huile moteur qui doit être épaisse et non moussante. Après avoir vérifié les fluides, examinez bien le moteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Enfin, si possible, vérifiez - ou faites vérifier par votre mécanicien - l'état d'usure de la courroie.



La troisième "étape" consiste à vérifier les documents : faites montrer le carnet d'entretien de la voiture d'occasion et vérifiez si tous les coupons, révisions et autres interventions ont été effectués. Afin de ne pas commettre de fraude - surtout lorsqu'il s'agit de contacter un particulier - il est essentiel de vérifier que le nom du propriétaire correspond à celui indiqué sur le certificat et le livre d'enregistrement du propriétaire. Enfin, assurez-vous qu'il n'y a pas d'hypothèque ou d'arrêt administratif sur la voiture en question. A voir : https://www.ousurfer.com/actu5094/high-tech-informatique-technologie/actualite-high-tech-geek-magazines-blogs/rachat-auto.html Voitures d'occasion : mieux vaut acheter chez des particuliers ou des concessionnairesAcheter une voiture d'occasion chez un concessionnaire ou un particulier ? C'est la question que se posent tous ceux qui s'apprêtent à acheter une voiture d'occasion. Allons droit au but : il n'y a pas de réponse unique à cette question, mais il existe toujours de grandes différences selon que l'achat est effectué auprès d'un particulier ou d'un revendeur.Dans le premier cas, l'acheteur n'a aucune garantie sur le kilométrage et le fonctionnement effectif de tous les composants - mécaniques et électroniques - de la voiture d'occasion. Par conséquent, en cas de problèmes liés au mauvais fonctionnement de la voiture, le client ne pourra invoquer aucune garantie et devra supporter tous les coûts liés à la réparation de la voiture d'occasion achetée. Dans certains cas, vous pouvez passer par les voies légales qui sont souvent tortueuses et très longues.Au contraire, en achetant une voiture d'occasion chez un concessionnaire, vous bénéficiez d'une garantie qui couvre la voiture pendant plusieurs années contre les défaillances mécaniques et électroniques. En outre, certains concessionnaires officiels adhèrent à des programmes de certification des voitures d'occasion. En d'autres termes, les voitures d'occasion à vendre sont contrôlées et certifiées directement par le constructeur dans le cadre d'un processus minutieux visant à garantir aux clients un achat en toute sécurité.Il va sans dire que l'achat d'une voiture d'occasion chez un concessionnaire nécessite, la plupart du temps, un investissement économique plus important, précisément en raison de la garantie. Au contraire, l'achat d'une voiture d'occasion à un particulier permet de réaliser des économies, sauf pour le transfert de propriété, qui est généralement à la charge de l'acheteur.Quelle alimentation choisir ?Même dans ce cas, nous devons admettre qu'il n'y a pas de réponse unique qui s'applique à tout le monde. Le moteur et l'alimentation électrique de la voiture d'occasion que vous allez acheter auront une grande influence sur la consommation et l'entretien, le choix doit donc être fait avec soin. Souvent, vous n'aurez que l'embarras du choix entre l'essence et le diesel, le GPL et le méthane. Allons-y dans l'ordre.EssenceLes moteurs à essence sont ceux qui nécessitent généralement moins d'entretien et qui, même après de nombreux kilomètres, sont peu susceptibles de causer des problèmes. Cependant, le coût de l'essence est le plus élevé parmi les carburants et les propriétaires de voitures à moteur à essence, surtout de grosse cylindrée, se retrouvent à aller faire le plein plus fréquemment. Il en va autrement pour les voitures de ville qui, grâce à leurs petits moteurs et à leur faible puissance, s'avèrent être un bon compromis pour ceux qui recherchent une voiture à essence qui consomme peu en ville.Carburant dieselLe diesel est certainement moins cher que l'essence et les voitures diesel ont tendance à être plus économes en carburant. Cependant, les habitants des grandes villes doivent faire face à des embouteillages et à des zones de libre circulation qui ne permettent pas l'accès aux voitures à moteur diesel.GPL ou méthaneUn autre dilemme est le choix entre le GPL ou le méthane. Ces deux carburants sont, de loin, les moins chers du marché.Les voitures fonctionnant au GPL ont une très faible consommation de carburant et l'économie réalisée par rapport à une voiture à essence peut atteindre 50 %. Les stations GPL sont présentes dans toutes les régions d'Italie, il n'y a donc pas de problème de ravitaillement pour ceux qui se déplacent d'une région à l'autre.Les voitures au GNC permettent d'économiser plus que le GPL, mais le réseau de stations-service est moins étendu. En bref, ceux qui parcourent de nombreux kilomètres et veulent économiser du carburant peuvent facilement opter pour des voitures au méthane ou au GPL.Toutefois, il est important de garder deux choses à l'esprit : premièrement, ces voitures d'occasion nécessitent un entretien minutieux et aussi un coût pour la révision périodique des systèmes. Deuxièmement, il est important de souligner que les performances de ces voitures ne sont pas au plus haut niveau car l'alimentation en carburant influence fortement la vitesse de la voiture, notamment lors des dépassements.Une autre question à poser avant d'acheter une voiture d'occasion au GPL ou au méthane est la suivante : le système a-t-il été installé directement par le constructeur ou l'alimentation électrique a-t-elle été modifiée par la suite ? Dans le premier cas, si la voiture n'est pas particulièrement ancienne, l'acheteur pourrait toujours bénéficier de la garantie du constructeur sur le système GPL ou méthane. Sinon, il vaut mieux procéder à une vérification approfondie du système avec l'aide d'un mécanicien de confiance.Comment connaître la valeur réelle de la voiture d'occasionLa valeur marchande et le prix d'une voiture d'occasion dépendent d'un certain nombre de critères que nous avons déjà mentionnés précédemment. Selon nos enquêtes, voici les facteurs à prendre en compte pour évaluer une voiture d'occasion : année d'immatriculation, kilométrage, options, coupons effectués, révisions régulières, état d'utilisation des pneus, état général de la carrosserie et de l'intérieur. Le point de référence pour établir le prix d'une voiture d'occasion est sans aucun doute "Quattroruote", un magazine mensuel qui consacre toujours un espace aux cotations du marché des voitures d'occasion. Vous pouvez également effectuer une recherche en ligne sur des sites spécialisés - comme AutoScout24 - et connaître le prix moyen d'une voiture d'occasion.Combien de kilomètres une voiture d'occasion doit-elle avoirPour répondre à cette question, nous devons nécessairement faire appel à un classique "dépend", car le nombre de kilomètres d'une voiture d'occasion peut être inférieur à 50 000 mais aussi supérieur à 100 000. Dans le premier cas, nous sommes manifestement confrontés à un "spécimen rare" qui, pour plusieurs raisons, a parcouru très peu de kilomètres. Dans le second cas, au contraire, nous nous trouvons devant une voiture qui a été davantage exploitée par son propriétaire. Il est important de calculer une moyenne des kilomètres parcourus par an : en général, une voiture qui n'a pas parcouru plus de 15 000 kilomètres par an peut être considérée comme une "bonne voiture d'occasion". Toutefois, il faut garder à l'esprit que ce n'est qu'une indication approximative car, comme nous le verrons dans le paragraphe suivant, il y a d'autres contrôles à effectuer pour ensuite procéder à une évaluation finale.Quels sont les contrôles à effectuer avant d'acheter une voiture d'occasion ?Il y a des contrôles à effectuer lorsque vous allez voir une voiture d'occasion d'un particulier ou d'un concessionnaire. Ces contrôles peuvent être divisés en trois grandes catégories : l'inspection visuelle, l'inspection mécanique et l'inspection documentaire de la voiture d'occasion.Commençons par le plus simple et le plus immédiat, le "contrôle visuel". Lorsqu'on vous présente une voiture d'occasion à vendre, faites un tour de 360 degrés autour de la voiture et recherchez les imperfections de la peinture qui pourraient indiquer que la voiture a été repeinte après un accident. Il en va de même pour la plaque d'immatriculation, tant à l'avant qu'à l'arrière : assurez-vous qu'elle est en bon état et qu'elle n'a pas été retouchée ou déposée. Toute imperfection peut indiquer que la voiture a été emboutie par l'arrière. Un œil attentif doit également vérifier l'absence de taches de rouille et d'imperfections causées par l'humidité sur le corps. Un autre contrôle scrupuleux doit être effectué à l'intérieur de la voiture : le volant et le pommeau de vitesse sont trop brillants et indiquent que la voiture a été beaucoup utilisée par l'ancien propriétaire. Si le compteur kilométrique indique un chiffre très bas, posez-vous quelques questions et surtout interrogez le vendeur. Vérifiez également les sièges - surtout du côté du conducteur - et l'état d'utilisation des pédales.Passons maintenant à la "vérification mécanique". Dans ce cas, si vous manquez totalement de compétences techniques, nous vous recommandons de ne pas improviser et de vous faire aider par un mécanicien de confiance. Ouvrez le capot de la voiture et vérifiez la couleur du liquide de refroidissement, qui doit être claire. Si vous remarquez une couleur trop sombre - proche du noir - ou la présence d'huile, demandez une explication. Les autres liquides à vérifier sont le liquide de frein - qui ne doit pas être trop foncé - et l'huile moteur qui doit être épaisse et non moussante. Après avoir vérifié les fluides, examinez bien le moteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Enfin, si possible, vérifiez - ou faites vérifier par votre mécanicien - l'état d'usure de la courroie.La troisième "étape" consiste à vérifier les documents : faites montrer le carnet d'entretien de la voiture d'occasion et vérifiez si tous les coupons, révisions et autres interventions ont été effectués. Afin de ne pas commettre de fraude - surtout lorsqu'il s'agit de contacter un particulier - il est essentiel de vérifier que le nom du propriétaire correspond à celui indiqué sur le certificat et le livre d'enregistrement du propriétaire. Enfin, assurez-vous qu'il n'y a pas d'hypothèque ou d'arrêt administratif sur la voiture en question.



josie bonet













Flashback : < > Avantages des e-cigarettes: pourquoi choisir l'e-cig? Questions sur le CBD Suisse ? Choisir un architecte d'intérieur ? Monde: Toute l'Actu | France | Régions | L'Info en Temps Réel | Commerces et services | Publi-Reportages | Internet | L'Economie en temps réel et en continu | La Bourse en Direct | Faits Divers - Société | Humeurs - Rumeurs | Tribune Libre | Chroniques | Art et Culture | Histoire | Al Wihda International | Altermag | Forum laïc | Stars-Sailors-League