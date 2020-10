Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Rachat de voiture

Comment vendre une voiture d'occasion

Voici les 6 conseils pour en tirer le meilleur parti



Vendre une voiture d'occasion à titre privé n'est pas une promenade de santé, mais avec de l'organisation et de la sensibilisation, vous pouvez simplifier le processus et obtenir le maximum de profit possible. Dans ce guide exclusif, nous nous efforcerons de vous donner les bons conseils.

1- Préparez votre véhicule



Un véhicule propre sera plus attrayant pour les acheteurs potentiels et donnera l'impression que vous faites attention aux détails.



Avant de photographier le véhicule et de le mettre en ligne, vous devrez nettoyer minutieusement l'intérieur et l'extérieur du véhicule. Si vous décidez de le faire vous-même, assurez-vous de le faire : Lavez l'extérieur du véhicule et utilisez de la cire pour le polir.

Nettoyez les jantes et les pneus.

Remplacer les anciens tapis de sol.

Passez l'aspirateur dans la voiture en portant une attention particulière aux sièges et au coffre.

Lavez soigneusement les vitres à l'intérieur et à l'extérieur. 2- Prendre des photos attrayantes



Une fois que votre voiture est propre et aseptisée, je vous suggère de prendre beaucoup de photos. Cela vous aidera dans vos efforts pour faire connaître le véhicule et attirer des acheteurs potentiels.



Veillez à prendre plusieurs photos sous différents angles et à choisir la meilleure de votre sélection lorsque vous créez votre publicité. Les photographies que vous devez absolument inclure sont :



L'extérieur :

Devant :

Arrière

L'intérieur :

Sièges avant et arrière

Tableau de bord et compteur kilométrique

Mats

Roues et jantes

Moteur

Trunk



3- Découvrez la valeur de votre voiture d'occasion



Pour vendre une voiture particulière, vous devez faire des recherches sur la valeur de votre voiture.



L'étape la plus importante consiste à déterminer un prix de vente réellement compétitif. Vous devrez donc vous renseigner sur la valeur exacte de votre voiture pour la rendre attrayante aux yeux des futurs acheteurs. Très important, si vous demandez un prix trop élevé pour votre voiture, vous ne recevrez presque certainement aucune offre concrète pour votre véhicule.





Sur ces célèbres sites d'achat et de vente de voitures en ligne, vous pouvez faire une estimation assez précise de la valeur actuelle de votre voiture d'occasion, mais attention, si votre véhicule a peu de marché, ou si de nouvelles versions de votre voiture ont été mises sur le marché, vous devrez être très prudent pour décider du prix de vente.



L'une des erreurs les plus courantes est de "copier" le prix d'un autre vendeur privé qui possède un véhicule "égal" au vôtre, avec peut-être quelques kilomètres de plus ou de moins.



Ne faites pas cette erreur, pour avoir une bonne moyenne pondérée du prix de vente, il vous faut au moins 25 voitures similaires à la nôtre. S'il y a peu d'exemples de votre voiture, c'est un signal négatif, votre voiture peut ne pas avoir de marché et par conséquent le prix proposé par ces quelques personnes ne serait pas fiable.



Vous pouvez également évaluer votre voiture en prenant comme référence l'évaluation de Quattroruote ou d'Eurotax, dans le doute vous pourriez aussi demander une évaluation de voiture d'occasion à un professionnel du domaine, en bref les alternatives sont juste de choisir la meilleure.

4- Créer une annonce de vente



La création d'une bonne annonce est indispensable pour attirer les acheteurs, et commence par connaître les détails de votre véhicule à l'intérieur et à l'extérieur.



Comme une description détaillée laissera une bonne première impression et vous aidera à attirer davantage d'acheteurs, je vous suggère de vous assurer que la description de votre véhicule est aussi précise que possible.



Veuillez toujours inclure les informations suivantes : Prix (indiquez si le prix est négociable ou non).

Kilométrage actuel.

L'état réel du véhicule.

Soyez très clair sur l'historique des accidents ou dommages antérieurs.

Réparations récentes.

Nombre d'anciens propriétaires. 5- Découvrez vos acheteurs potentiels



Après avoir mis une annonce en ligne, soyez prêt à répondre à des demandes qui ne tarderont pas à venir si votre prix de vente est intéressant. Répondez à toutes les questions par courriel ou par téléphone et ne prenez rendez-vous que pour les acheteurs sérieux, soyez très attentifs à éviter les escroqueries qui sont à l'ordre du jour.



C'est aussi le moment où vous devrez être très attentif aux personnes qui vous contacteront. Définissez vos propres lignes directrices pour déterminer les candidats légitimes. Avant de prendre le rendez-vous : Demandez toujours le nom et le prénom de la personne concernée Soyez très clair sur les formes de paiement que vous serez prêt à accepter Assurez-vous que l'acheteur sait qu'il n'accepte que les paiements par virement bancaire ou en espèces. Déterminez si l'acheteur se trouve dans votre région. Les ventes nationales ou, pire encore, les ventes à l'étranger compliqueront le processus, surtout si l'acheteur ne prévoit pas de voir le véhicule.

6- Conclure la négociation de manière favorable



comment vendre une voiture d'occasionUne négociation a été menée et après avoir montré votre voiture d'occasion, peut-être plusieurs fois au même acheteur, le moment est venu de négocier le prix. Si la contrepartie est prête à négocier, n'ayez pas peur d'évaluer certaines contre-offres, il n'y aura guère de négociation à la baisse, mais si vous voulez vraiment vendre votre voiture d'occasion, vous devrez faire un compromis "d'arrangement" pour un prix de clôture inférieur à celui demandé.



