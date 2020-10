Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Rachat voiture occasion Lausanne

Tellement insignifiante que nous l'oublions parfois. Montrer une voiture parfaitement propre projette une idée de soin et transmet un message subliminal important aux acheteurs potentiels. Le lavage général, et pourquoi pas, quelques interventions supplémentaires bien ciblées. Comme le polissage de la carrosserie avec une cire après un lavage complet, le nettoyage soigneux des jantes avec des produits spéciaux pour éliminer les traces sombres laissées par la poussière de frein et le nettoyage de l'intérieur avec des mousses pour tissu ou des produits de nettoyage pour cuir et plastique (évitez les sprays de polissage hideusement parfumés qui font tant d'histoires). Attention aux détails : bien nettoyer le coin caché ou polir un détail avec soin fait toute la différence. Des opérations peu coûteuses qui peuvent prendre une journée tout au plus, mais qui peuvent améliorer considérablement l'image du véhicule. Tant en photos qu'en direct. À propos : nettoyer correctement la voiture une deuxième fois, juste avant la visite d'un acheteur, n'est pas du tout une mauvaise idée.

LA SUPPRESSION DES PERSONNALISATIONS



Le nettoyage est essentiel, mais n'oubliez pas d'enlever toutes les touches personnelles ajoutées à la carrosserie et à l'intérieur au fil des ans. Autocollants, vignettes d'autoroute, plaques signalétiques, désodorisants : le client doit se voir présenter un produit aussi neutre que possible et conforme à la voiture standard. Il peut se sentir mal à l'aise de s'imaginer dans un environnement trop semblable à votre maison, pour la façonner à son image et à sa ressemblance, il y pensera lui-même une fois que le véhicule sera sa propriété.



Voiture d'occasion à vendre : il est important de supprimer les imperfections

L'ÉLIMINATION DES DÉFAUTS MAJEURS



Il n'est pas toujours intéressant, avant de vendre une voiture, de faire des réparations d'un certain calibre. Le bon vendeur mentionnera, si nécessaire, certains défauts esthétiques ou fonctionnels, qui ne sont en aucun cas de nature à compromettre la sécurité et la dignité stylistique du véhicule. Il existe cependant des interventions mineures, comme le simple polissage d'un phare jauni par le soleil, ou le remplacement de celui-ci s'il est cassé ou l'élimination de la condensation à l'intérieur, interventions qui nécessitent un minimum de dépenses, en temps et en argent, mais grâce auxquelles la voiture retrouve immédiatement une valeur perçue plus élevée. La paresse vade retro : un petit ajustement ici et là peut se traduire par une tranche de profit exponentiellement supérieure à l'effort consenti.

LA SÉANCE PHOTO



Dépersonnaliser votre voiture et la soumettre à un bon bain purificateur, afin que la qualité du "livre" photographique vous aide certainement. Mais l'environnement dans lequel vous présentez votre voiture est tout aussi important. Si vous prenez des photos dans la rue ou dans une cour intérieure, éloignez-vous des autres voitures et assurez-vous que la prise de vue exclut les membres de la famille, les animaux domestiques ou d'autres sujets qui ruineraient la qualité et le sérieux des photos. Si possible, l'idéal est de prendre votre voiture dans une zone verte, pittoresque et paisible. Il est également fortement recommandé de prendre de nombreuses photos, en haute qualité et sous différents angles, y compris des intérieurs et des accessoires. Ne négligez jamais le facteur éclairage, et n'omettez jamais complètement les imperfections ou les bosses : si vous prenez beaucoup de photos au moment de placer l'annonce, mais qu'accidentellement - ou délibérément - vous oubliez un ou plusieurs détails (par exemple le siège du conducteur), l'utilisateur sera amené à soupçonner que vous cachez quelque chose. Si vous avez tous les carnets d'entretien et de service en ordre, ne laissez pas la galerie manquer une photo de ceux-ci aussi, ainsi que la trousse à outils fournie.



Vente d'un appareil d'occasion par des particuliers : l'importance des photos

DESCRIPTION DE LA VOITURE



Une bonne description du produit sera celle qui combine synthèse et exhaustivité de l'information. Par conséquent, tant les romans que ces textes hâtifs qui ne disent rien sur la voiture (''Works great''). Précise plutôt les raisons pour lesquelles vous mettez le véhicule en vente, ses caractéristiques techniques, les travaux d'entretien et de réparation déjà effectués, et ceux qui restent à faire, éventuellement sans insister sur ses défauts. Un équilibre maximal, donc, entre l'honnêteté et la protection de vos intérêts : si vous vendez toujours une voiture d'occasion, l'acheteur n'attendra pas un produit de qualité artisanale et appréciera votre transparence. La mise au jour d'un défaut ou d'une intervention nécessaire donnera de la force et de la crédibilité même aux commentaires positifs.

LA QUESTION DE L'ODOMÈTRE



L'expérience nous enseigne que certains modèles ont tendance à durer plus longtemps que d'autres. Et de l'histoire de votre modèle, l'odomètre n'en dit qu'une partie. Il va sans dire que la falsification du kilométrage est une pratique illégale, un véritable crime. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément efficace. Il est beaucoup plus sage de déterminer la valeur de votre voiture à partir de sources officielles, et alors seulement, de croiser son prix avec le kilométrage réel.



Ne jamais trafiquer le compteur kilométrique

LE TRAITEMENT



Il est préférable de ne pas discuter des prix par téléphone ou par e-mail. Quel que soit le canal par lequel vous entrerez en contact avec l'acheteur potentiel, à distance, il est préférable de faire preuve de souplesse dans les chiffres. Et invitez votre interlocuteur, tout d'abord, à voir et à tester la voiture en personne. Formuler un prix fixe, non négociable, envoie un message clair, mais risque en même temps de décourager l'acheteur potentiel de partir. Même si vous ne négociez pas beaucoup, ne désillusionnez pas les acheteurs potentiels avec un granitique ''non négociable'', laissez un peu d'espoir de négociation. Les clients qui ne se préoccupent que de leurs dépenses peuvent en fait être des grossistes, dont le seul but est d'arracher le prix le plus bas possible.

LA FORMULATION DES PRIX



Et allons droit au but. La technique consistant à fixer un chiffre légèrement plus élevé que ce que nous avons réellement (et de manière réaliste) l'intention d'obtenir, semble évidente. Il s'agit de savoir à quel point il faut "tirer" plus haut, c'est-à-dire quelle marge garder pour orienter la négociation toujours et en tout cas en sa faveur. En principe, le conseil consiste tout d'abord à explorer le marché pour ce modèle particulier, en comparant des annonces similaires et toute différence au niveau des accessoires, du kilométrage et de l'état général du véhicule. Vous êtes confronté à un marché qui, grâce au web, est extrêmement transparent et où vous devrez placer votre voiture au bon prix pour être compétitif par rapport aux autres annonceurs : s'attendre à un prix excessif vous entraînera immédiatement hors du marché. Identifier un seuil de concurrence, formuler un prix plus élevé, mais pas trop : disons un différentiel de 5%. Si, par exemple, notre objectif est d'obtenir un revenu de 15 000 euros de la vente de la voiture, il sera raisonnable de partir de quelques centaines d'euros de plus, mais toujours moins de 16 000 euros. Il y a aussi des mécanismes psychologiques à prendre en compte dans la formulation du prix : si, à l'instar de ce que vous demandez, vous demandez 15 750 euros, l'acheteur compte sur le fait d'arracher un prix de 15 500 CHF mais n'est pas sûr d'atteindre 15 000, si vous demandez 15 500, il sera amené à considérer un prix final de 15 000. Attention : selon toute probabilité, votre interlocuteur sera également bien informé sur les prix. Rien ne vous empêche de suivre la stratégie du profit maximum avec un minimum d'efforts, en choisissant un prix super compétitif pour vendre la voiture en peu de temps et avec peu de visites.



Vendre une voiture en ligne

LA RECHERCHE DE CANAUX DE VENTE



Un particulier qui attend beaucoup de la vente de sa voiture d'occasion ne publiera pas son annonce sur le premier portail qui se présentera à lui. Chaque plateforme a son propre public, différent en termes de capacité de dépense, de compétence, de sérieux des intentions, d'âge et d'autres facteurs. Chaque plateforme dispose également de ses propres fonctions spéciales, telles que (côté acheteur) la recherche avancée par critères, ou (côté vendeur) la possibilité, pour un coût minime, de mettre en avant son annonce. Surtout si la voiture vaut une bonne somme (pour nous comprendre, à partir de 10 000 euros), le seul tarif du service "vitrine" apparaît comme un bon investissement : en échange de quelques pièces de monnaie, multipliez la visibilité de votre voiture et les chances de la vendre rapidement. Même dans le cas d'annonces gratuites, il faut toujours opter pour des plateformes qui sont largement connues du public, mais qui jouissent également d'une bonne réputation en termes de transparence et de taux de conversion.





