Ray Ban Beyoncé

En 2009, Ray-Ban réinterprète ses modèles les plus appréciés dans une explosion de nouvelles couleurs avec la campagne de communication Never Hide Colorize. Grâce au kit Wayfarer Colorize de Ray-Ban, les fans ont enfin la possibilité de créer des lunettes de soleil uniques et personnalisées. Le kit contient une paire de Wayfarer Ray-Ban blanc, des pochoirs et cinq marqueurs spécifiques pour colorer la surface du cadre. La mise à jour récente de Ray-Ban Wayfarer comprend également des cadres avec des dessins imprimés à l'intérieur, tels que la carte du métro de New York ou des motifs floraux et rayés originaux. La palette de couleurs est élargie grâce à la série Ray-Ban Rare Prints, qui s'inspire des grandes tendances de la culture pop, du cinéma et de la publicité et est disponible en deux thèmes: "Comics" et "Button Pins". Ray-Ban réaffirme son leadership en matière d'innovation et de technologie en créant un nouveau segment.



La collection Ray-Ban Tech Carbon Fiber intègre toute la qualité de la fibre de carbone, robuste comme peu d'autres matériaux mais aussi extrêmement légère. La collection se caractérise par des bâtonnets enveloppants formés de sept couches de fibres de carbone, ce qui se traduit par des montures extraordinaires. Léger, flexible et très durable.



Lentilles P3 (en polycarbonate) et P3PLUS (en cristal) garantissent une polarisation exceptionnel et couleurs plus vives et haute définition. De plus, le traitement anti-reflets exclusif élimine les reflets et offre une protection à trois cent soixante degrés contre les rayons UV nocifs. Années 2010: Mises à jour, progrès et 75e anniversaire



En 2010, les projecteurs sont à nouveau sur Ray-Ban Aviator. Le célèbre photographe de rock Kevin Cummins immortalise les icônes musicales aujourd'hui et hier - comme Virgins, Big Pink, We Are Scientists et Iggy Pop avec des visages encadrés par différents modèles de la famille Ray-Ban Aviator.



2011 voit le lancement de Ray-Ban Light Ray, une nouvelle collection de lunettes de soleil et de lunettes qui enrichit le segment Tech. Les montures optiques Ray-Ban Light Ray sont fabriquées dans un alliage de titane hypoallergénique, durables, flexibles et incroyablement résistantes.



De plus, chaque paire de lunettes de soleil Ray-Ban Light Ray est équipée de trois jeux d’objectifs interchangeables pour Personnalisez l'apparence de vos lunettes tous les jours. Ces derniers temps, Ray-Ban a présenté certains de ses modèles les plus célèbres réinterprétés de manière moderne. Lancé pour la première fois dans le Années 80, les Ray-Ban Cats 1000 femmes ont récemment été relancées avec un design étiré et rond dans une gamme de couleurs audacieux et brillant, y compris trois variantes bichromatiques différentes et lentilles fumées. Même l'homologue de l'homme, Ray-Ban Cats 5000 était renouvelé avec un critère similaire et comprend désormais des modèles bicolores violet / blanc, gris / bleu et rose / noir. La mise à jour du grand classique Ray-Ban se poursuit en 2011 avec la réintroduction des lentilles dans les couleurs en vogue au fil des années '60 soit rose, bleu et vert sur les modèles Ray-Ban Round, Meteor et Laramie. L'année suivante, Ray-Ban présente vingt nouvelles couleurs nuancées pour les lentilles, y compris plusieurs combinaisons à deux couleurs.

