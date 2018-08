Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Ray Ban Découvrez notre petite histoire sur Ray Ban ! Les Lunettes de soleil évoluent constamment !



Années 1960 : révolution et changement Accueillant le spécialiste du changement et de la révolution qui imprègne les années 60, Ray-Ban s'adapte à l'évolution du temps. Une trentaine Les modèles produits au début de la décennie, le catalogue atteint cinquante en 1969, en envisageant des propositions pour les hommes, les femmes et les enfants. Ray-Ban a maintenant conquis le leadership de l'industrie internationale de la lunetterie, ainsi qu'une solide réputation de style et de qualité les lunettes et les étuis en cuir et en vinyle, conçus pour stocker et protéger les montures. Si Ray-Ban continue à créer de nouveaux styles, les stars d'Hollywood continuent de les porter. Les Olympiens I et II de Ray-Ban, introduits en 1965, sont portés par Peter Fonda dans Easy Rider, en 1969. Les cadres ont un pont métallique avec une courbure sinueuse et lentilles rectangulaires arrondies aux angles - une ligne qui réinterprète un grand classique avec une allure plus luxueuse et élégante. Les lunettes de soleil Ray-Ban Balorama, quant à elles, ont fait leurs débuts en 1968 et ont attiré l’attention des spectateurs en 1971 grâce à Clint Eastwood dans l'inspecteur Callaghan: l'affaire Scorpio est à vous. Sur le plan musical, Bob Dylan apparaît rarement en public sans son propre Ray-Ban Wayfarer, se concentrant sur les lentilles sombres pour accentuer son charme énigmatique et non conventionnel. Parmi les autres illustres débutants des années 60, on se souvient de Ray-Ban Meteor, anguleux et masculin, et du modèle Ray-Ban Laramie.



Années 70: Les débuts dans le sport Dans les années 70, le disque règne en maître. Et le disco signifie des vêtements voyants et, souvent, des lunettes de soleil fraîches à l’intérieur. Maintenant, le marché des lunettes est devenu plus sophistiqué et a pris deux directions distinctes: les besoins sportifs et les accessoires de mode. S'adaptant à la tendance, Ray-Ban lance deux modèles, Ray-Ban Vagabond et Ray-Ban Stateside, à la fois avec des montures en plastique et Disponible avec deux types de lentilles: les lentilles miroir G-31 et les lentilles standard G-15. Reproduit en 2010, Ray-Ban Vagabond était mise à jour avec l'ajout de lentilles légèrement larmoyantes, qui donnent au modèle un look rétro tendance. Les années 70 sont le banc d’essais d’autres innovations techniques, qui conduisent à l’extension du portefeuille de produits: elles sont développées Des lunettes spécifiques à la montagne, avec des verres à miroir et des protections latérales en cuir pour dévier la lumière réfléchie par la neige et protéger les yeux du soleil et du vent. En outre, Ray-Ban élargit son offre en se consacrant à la production de lunettes à côté des lunettes de soleil. En 1974, le Lentilles photochromiques ambermatiques, capables de changer de couleur en fonction des conditions d'éclairage. Les Ambermatic ont le mérite de mettre l'accent sur formes et profils même dans la neige et pour obscurcir la lumière la plus intense, ils sont donc particulièrement adaptés aux sports d'hiver.



