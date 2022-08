Récupération après une augmentation mammaire

Soins et récupération après une chirurgie d'augmentation mammaire

Les drains, s'ils ont été placés.

Les symptômes normaux que vous rencontrerez.

Signes possibles de complications.

Immédiatement après l'opération d'augmentation mammaire

Le temps de récupération d'une augmentation mammaire.

La première semaine.

Deux à six semaines.

A long terme

Combien de temps dureront les résultats de l'opération d'augmentation mammaire ?

L'accouchement.

Vieillissement.

Gain ou perte de poids.

Facteurs hormonaux.

Gravité.

Limites et risques de la chirurgie d'augmentation mammaire

Réaction indésirable à l'anesthésie.

Hématome ou sérome (accumulation de sang ou de liquide sous la peau qui peut nécessiter un drainage).

Infection et saignement.

des changements de sensation

cicatrisation

les réactions allergiques

dommages aux structures sous-jacentes

des résultats insatisfaisants qui peuvent nécessiter des procédures supplémentaires.

Infection.

Contraction capsulaire.

Rupture de l'implant.

Ombres mammographiques affectant la détection du cancer du sein.

Détection du cancer du sein après une chirurgie d'augmentation mammaire.

Le Docteur Marsili vous dira combien de temps il faudra attendre avant que vous puissiez retrouver votre niveau normal d'activité et de travail. Après l'opération, vous recevrez, avec votre médecin, des instructions détaillées concernant vos soins postopératoires, notamment des informations sur :Après l'intervention d'augmentation mammaire, il se peut que l'on vous mette un pansement chirurgical qui peut comprendre un soutien-gorge ou un vêtement de soutien et un ruban adhésif pour mammoplastie d'augmentation.La chirurgie d'augmentation mammaire étire le tissu mammaire et peut être douloureuse, surtout lorsque les implants ont été placés sous le muscle pectoral. En général, la douleur la plus forte est ressentie dans les 48 heures qui suivent l'opération d'augmentation mammaire. Votre niveau de douleur diminuera généralement chaque jour et peut être traité efficacement avec des médicaments contre la douleur.Vos seins peuvent être tendus et sensibles au toucher et votre peau peut être chaude ou vous démanger. Vous pouvez avoir des difficultés à lever vos bras.Au début, il y aura une décoloration et un gonflement, mais cela disparaîtra rapidement. La plupart des gonflements résiduels disparaissent en un mois.Lorsque l'anesthésie se dissipe, vous pouvez ressentir une certaine douleur. Si la douleur est extrême ou de longue durée, signalez-la au réveil ou dans le service de l'hôpital. Vous aurez également quelques rougeurs et gonflements après l'opération. Contactez le Docteur pour savoir si votre douleur, votre rougeur et votre gonflement sont normaux ou le signe d'un problème.Dès le moment de l'intervention, le patient peut appeler 24 heures sur 24 pour toute complication ou tout doute qui pourrait survenir.Vous devriez être en mesure de marcher sans aide immédiatement après l'opération d'augmentation mammaire. Il est très important que vous marchiez quelques minutes toutes les quelques heures pour réduire le risque de formation de caillots sanguins dans vos jambes.Il est essentiel que vous suiviez toutes les instructions de soins aux patients fournies par le Docteur Marsili. Il s'agit d'informations sur le port de vêtements de compression, l'entretien des drains, la prise d'un antibiotique s'il est prescrit, et le niveau et le type d'activité sans danger. Nous vous fournirons également des instructions détaillées sur les symptômes normaux que vous ressentirez, sur la façon de prendre soin des zones d'incision et sur les signes potentiels de complications. Il est important de savoir que le temps nécessaire pour se rétablir varie considérablement d'une personne à l'autre.Pendant deux à cinq jours, vous pouvez ressentir une raideur et une douleur dans la région de la poitrine.Tout pansement chirurgical sera retiré dans les 2 à 3 jours. On vous demandera peut-être de porter un soutien-gorge de sport et une bande pour mammoplastie d'augmentation.Vous serez autorisé à prendre une douche pendant un à sept jours après l'opération d' augmentation de la poitrine Si vous avez des sutures externes, elles seront retirées au bout d'une à deux semaines environ.Vous pourrez peut-être reprendre le travail dans un délai de quelques jours à une semaine, en fonction de la nature de votre emploi.Vous devez vous abstenir de soulever ou de pousser tout ce qui vous fait souffrir et limiter les activités intenses ou les torsions du haut du corps si elles vous gênent.Vous devez réduire au minimum les activités physiques excessives pendant au moins les premières semaines suivant l'opération. Après cela, veillez à être extrêmement douce avec vos seins pendant au moins le mois suivant. Les contacts intimes seront toujours guidés dans le souci de votre confort.Le Docteur vous encouragera à prévoir des mammographies de routine aussi souvent que recommandé pour votre groupe d'âge. Après une augmentation mammaire, vous devez continuer à effectuer un auto-examen des seins.Dans des circonstances normales, les résultats de votre chirurgie d'augmentation mammaire seront durables ; cependant, il est important de savoir que les implants mammaires peuvent devoir être remplacés. Un suivi régulier avec le Docteur, tous les ans, est essentiel.La chirurgie de transfert de graisse suscite des attentes différentes, notamment la perte de volume au fil du temps.Vos seins peuvent changer en raison de :Après plusieurs années, si vous êtes moins satisfaite de l'apparence de vos seins, vous pouvez choisir de subir une révision mammaire pour remplacer vos implants ou un lifting mammaire pour retrouver une forme et un contour plus jeunes.Maintenir votre relation avec le Docteur après une opération d'augmentation mammairePour des raisons de sécurité, ainsi que pour obtenir le résultat le plus esthétique et le plus sain, il est important de revenir voir le Docteur pour une évaluation de suivi aux moments prescrits et chaque fois que vous remarquez des changements dans vos seins. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation que vous pourriez avoir.Heureusement, les complications importantes liées à l'augmentation mammaire sont rares. Vos risques spécifiques en matière d'augmentation mammaire seront discutés lors de votre consultation.Toutes les procédures chirurgicales comportent un certain degré de risque. Les complications possibles de toutes les interventions chirurgicales sont les suivantes :Toutes les procédures chirurgicales comportent un certain degré de risque. Dans le cas d'une augmentation mammaire, des complications mineures peuvent survenir occasionnellement, mais elles n'affectent pas le résultat. Les complications majeures liées à l'augmentation mammaire sont très rares.Les autres risques spécifiques à l'augmentation mammaire sont énumérés ci-dessous :Si vous êtes en âge de subir régulièrement des examens mammographiques, il est important que vous choisissiez un technologue en radiologie expérimenté dans la prise de radiographies de seins augmentés. Des vues supplémentaires de vos seins sont souvent nécessaires.