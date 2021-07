Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Refaire sa silhouette

Le corps humain est en constante évolution. Malheureusement, une grossesse, une prise ou une perte de poids importante, ou tout simplement le vieillissement naturel peuvent avoir des répercussions sur l'apparence d'une personne. Pour certaines personnes, une alimentation équilibrée et une activité physique régulière suffisent pour rester en bonne forme. Pour d'autres, cependant, le régime alimentaire et l'exercice physique peuvent ne pas suffire. Heureusement, il existe de nombreuses options de traitement pour retrouver un physique beau et sain.







Nous avons compilé ci-dessous une liste de questions et de réponses courantes sur la liposuccion :



La liposuccion est-elle douloureuse ?



Contrairement à l'ancienne liposuccion qui utilisait une force mécanique pour détacher les cellules graisseuses, les méthodes modernes de liposuccion sont beaucoup plus douces et plus efficaces. La liposuccion dite tumescente utilise la puissance de l'eau pour déloger la graisse tenace. La liposuccion est peu invasive, ce qui signifie que le patient est éveillé et confortable pendant l'intervention. Si nécessaire, un sédatif peut être ajouté à l'eau pour limiter l'inconfort, et un anesthésique local peut être appliqué sur la zone concernée. Avant de subir une liposuccion, vous devez discuter avec votre chirurgien du niveau de sédation souhaité.



La liposuccion est-elle plus facile que les autres interventions chirurgicales ?



Ce qui est le plus gratifiant pour un chirurgien plasticien, c'est d'entendre des patients s'extasier sur leur nouveau corps et sur le regain de confiance qu'il leur procure. La décision de recourir à la chirurgie esthétique n'est pas facile à prendre, et de nombreuses femmes (et hommes) prennent des mois, voire des années, pour réfléchir à leurs options. Une fois que le patient a subi l'intervention, il est souvent surpris de la facilité avec laquelle elle s'est déroulée.



La graisse reviendra-t-elle à d'autres endroits ?



Pouvoir éliminer définitivement la graisse du ventre semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas ? En effet, l'une des questions les plus fréquemment posées est de savoir si la liposuccion ne fait que déplacer la graisse vers d'autres parties du corps. La réponse est non. La liposuccion est une intervention unique qui élimine définitivement les cellules graisseuses de votre corps. Si vous subissez une liposuccion sur votre ventre, cette zone contiendra moins de graisse par la suite. Il en va de même pour vos cuisses, vos bras, vos bourrelets de soutien-gorge. Cela ne signifie pas qu'après une liposuccion, vous pouvez jeter toute prudence au vent et adopter une alimentation et un mode de vie malsains. La liposuccion ne peut pas empêcher les futures cellules graisseuses de s'accumuler si vous ne continuez pas à suivre un régime et à faire de l'exercice, mais elle élimine définitivement les cellules graisseuses existantes.



Dois-je m'endormir pendant la liposuccion ?



Non. Les méthodes de liposuccion peuvent varier d'un chirurgien à l'autre, mais la plupart appliquent une combinaison de technologies à base d'eau, de laser et de radiofréquence pour déloger les cellules graisseuses et retendre la peau. Toutes ces méthodes sont des procédures peu invasives qui ne nécessitent pas d'anesthésie générale. Toute gêne potentielle du patient peut être minimisée par une sédation intraveineuse, mais tous les patients n'ont pas besoin de sédation pendant l'intervention.



La liposuccion resserre-t-elle la peau ?



La liposuccion est purement une procédure d'élimination de la graisse. Si vous êtes jeune et que vous n'avez pas vécu de grossesse ou d'accouchement, votre peau devrait avoir suffisamment d'élasticité pour se rétracter et retrouver des contours plus fins. Mais si vous avez perdu l'élasticité de votre peau en raison de l'âge, d'une perte de poids extrême ou d'une grossesse, votre peau risque de rester tendue et de produire des rides et des plis après l'élimination de la graisse par liposuccion. Pensez-y comme à un ballon ratatiné qui a perdu de l'air.



Puis-je reprendre le travail le lendemain ?



Une procédure de liposuccion typique dure environ 2 heures. Ensuite, vous pouvez vous attendre à reprendre vos activités habituelles dans un délai de 1 à 2 jours. Un certain nombre de nos patients ont repris le travail le lendemain de leur liposuccion, mais beaucoup d'entre eux ont besoin d'un ou deux jours supplémentaires pour se rétablir complètement. La récupération est rapide et si vous ne ressentez aucune gêne, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas reprendre le travail. D'un point de vue clinique, la seule restriction imposée par votre médecin est que vous ne pouvez pas conduire vous-même votre domicile après l'intervention si vous avez reçu un sédatif.



Quand puis-je avoir des rapports sexuels après une liposuccion ?



De nombreux patients craignent d'avoir des rapports sexuels trop tôt après une intervention. Comme la liposuccion n'implique aucune découpe ni aucun point de suture, vous ne risquez pas d'endommager quoi que ce soit. Cependant, il est possible que vous ressentiez une légère gêne, des ecchymoses ou un gonflement après l'intervention. Les facteurs qui vous empêchent de faire des exercices trop rigoureux peuvent également vous empêcher de devenir intime trop tôt. L'essentiel est d'être à l'écoute de son corps. Lorsque vous vous sentez à l'aise, le moment est venu.



Aurai-je besoin de points de suture avec une liposuccion ?



Non. La merveille des méthodes de liposuccion actuelles est qu'elles n'impliquent aucune découpe, aucune agrafe ni aucun point de suture. Les minuscules incisions nécessaires au fonctionnement de la canule sont si insignifiantes qu'elles ne sont ni suturées ni agrafées. Par conséquent, vous guérissez facilement et pouvez reprendre la plupart de vos activités quotidiennes dans les 24 heures.



Quand verrai-je les résultats ?



Lorsque vous vous présentez pour votre visite de suivi 6 à 8 semaines après l'intervention, vous voyez généralement 80 à 90 % des résultats obtenus, mais les cas individuels varient. La plupart des patients voient des résultats immédiats après leur intervention, mais un gonflement postopératoire peut temporairement inverser ou masquer ces résultats. Pour voir vos résultats définitifs, il faut compter 6 mois.



Puis-je subir une liposuccion si je n'ai pas fini d'avoir des enfants ?



Oui. La liposuccion n'empêche en aucun cas d'avoir des enfants. La graisse retirée par liposuccion ne reviendra pas dans la ou les zones traitées, même si vous tombez enceinte.



La liposuccion est-elle meilleure que le Coolsculpting ?



La congélation des graisses, comme le CoolSculpting, vise à geler vos cellules graisseuses en une série de traitements. Au cours des semaines qui suivent chaque traitement, votre corps élimine ces cellules graisseuses par le biais de vos fonctions corporelles. Avec la liposuccion, les cellules graisseuses ciblées disparaissent immédiatement après l'intervention, et aucun traitement répété n'est nécessaire.Vous pouvez vous attendre à des résultats meilleurs et plus immédiats avec la liposuccion.



Les patients sont-ils heureux après une liposuccion ?



Des attentes réalistes donnent des résultats réalistes et des patients plus heureux.



Le médecin a-t-il pratiqué de nombreuses liposuccions ?



C'est une excellente question que vous devez poser lors de votre consultation. Outre une formation chirurgicale, la liposuccion exige de la dextérité et un bon sens de l'esthétique. Plus l'expérience de votre médecin est longue, plus vous pouvez vous sentir en confiance pour votre prochaine opération.



