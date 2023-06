Renversement de situation en Russie : Le groupe paramilitaire Wagner fait retraite après des négociations

Dans un renversement de situation surprenant, le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigozhin, a annoncé samedi 24 juin que ses troupes, qui semblaient avancer vers Moscou, se retireraient en sens inverse vers leurs camps en Ukraine. Prigozhin a communiqué cette décision dans un message audio sur Telegram, invoquant la responsabilité d'éviter un bain de sang. La retraite a été confirmée à la suite de négociations avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, selon les informations du régime de Minsk et de l'agence biélorusse Belta.



Les Forces de Wagner se Dirigeaient vers Moscou

Mesures Préventives à Moscou

Vladimir Poutine Dénonce une "Trahison Interne"

Aucun Coup de Feu à Rostov, Selon Prigozhin

Kiev se moque : "Ils nous combattent, mais ils s'autodétruisent"

Selon les autorités locales, les troupes de Wagner étaient entrées dans une région située à environ 400 kilomètres au sud de la capitale russe samedi. Le gouverneur régional, Igor Artamonov, a signalé que des éléments de Wagner se déplaçaient sur le territoire de la région de Lipetsk. Il a assuré que la situation était sous contrôle. Plus tôt, les autorités russes avaient également signalé des affrontements dans la région de Voronej, frontalière de l'Ukraine et située à environ 600 kilomètres au sud de Moscou.Sergueï Sobianine, le maire de Moscou, a annoncé samedi que le lundi serait un jour de congé dans la capitale. Seules les agences gouvernementales et les industries vitales continueront de fonctionner, a déclaré Sobianine sur Telegram. Il a exhorté la population à s'abstenir de tout déplacement inutile. L'ambassade de France à Moscou a également conseillé à ses ressortissants de faire preuve d'une vigilance extrême et d'éviter tout déplacement sur le territoire russe jusqu'à nouvel ordre. Il est recommandé aux citoyens français de rester chez eux dans les prochains jours jusqu'à ce que la situation se stabilise.Lors d'une allocution télévisée samedi matin, le président russe Vladimir Poutine a qualifié les actions initiées par le groupe Wagner à Rostov de "coup de poignard dans le dos" du peuple russe et du pays. Il a promis que ceux qui avaient consciemment choisi la voie de la trahison seraient rapidement punis.Au centre de commandement stratégique de Rostov-sur-le-Don, le groupe paramilitaire Wagner a affirmé avoir pris le contrôle de sites clés. Son chef, Evgeny Prigozhin, a déclaré : "Nous sommes entrés à Rostov et, sans tirer un seul coup de feu, nous avons pris le bâtiment du quartier général." Dans un message audio sur Telegram, il a demandé pourquoi le pays les soutenait, répondant : "Parce que nous marchons pour la justice."La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Ganna Maliar, a suggéré que la Russie s'était engagée dans un processus conduisant à sa propre destruction. Elle a écrit sur Telegram : "Que cela signifie-t-il pour nous ? Une fenêtre d'opportunité", soulignant que l'Ukraine poursuit ses efforts vers la victoire. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a également interprété la mutinerie orchestrée par Wagner comme une preuve de "la faiblesse de la Russie"